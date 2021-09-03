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Россия
Раменское


03.09.2021 «Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
19.01.2021 «Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
22.05.2020 Столичная сеть Tele2 увеличилась в два раза 1
21.11.2018 «Восток-сервис-спецкомплект» автоматизировал обработку заказов на доставку продукции с помощью «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» 2
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
06.06.2016 «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» развивает ECM-систему Directum 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
31.05.2016 «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» развивает ECM-систему Directum 2
30.05.2016 Navitel выпустил карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q1 2016 1
19.02.2016 Tele2 расширила сеть мобильного интернета в Красноярском крае 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
30.06.2015 Yota увеличила количество базовых станций LTE почти на 60% 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
12.03.2015 «ЛанКей» модернизировала систему объединенных коммуникаций в «Московском нефтехимическом банке» 1
11.03.2015 Число пользователей транспортной карты «Стрелка» достигло 30 тыс. 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 2
09.10.2012 «МегаФон» представил мобильный 4G роутер 1
04.10.2012 «МегаФон» запускает 4G в Московской области 1
21.09.2012 «ТрансКредитБанк» расширил сеть POS-терминалов для оплаты проезда банковскими картами на станциях Московского региона 1
19.04.2012 МТС запустила первую сеть 3G в диапазоне 900 МГц в Хабаровском крае 1
29.12.2010 «Мегафон»: на данный момент от аккумуляторных установок работает около 200 базовых станций в Московской области 1
14.12.2010 Терминалы РЖД перестали продавать билеты на электрички 1
08.11.2010 «Билайн» улучшил покрытие в Подмосковье 1
17.09.2010 «Билайн» с начала года установил в Подмосковье около 100 новых базовых станций GSM 1
23.08.2010 «Синтерра» организует VPN-сеть для страховой компании «Энергогарант» 1
13.11.2009 «МегаФон» модернизирует сеть GSM в Московском регионе 1
23.07.2008 «СМ Трэйд» автоматизирует магазины SPAR на базе Set Retail 1
19.06.2008 «Солво» модернизировала складскую систему «Вимм-Билль-Данн Напитки» 1
18.01.2007 «Скай Линк» расширяет зону Sky Turbo и модернизирует сеть 1

Публикаций - 37, упоминаний - 40

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 8
Yandex - Яндекс 4106 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
3799 2
Directum - Директум 649 2
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 2
Yota - Скартел 623 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
Синтерра - Synterra 573 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Скай Линк - Skylink 509 1
Navitel - Навител Навигатор 255 1
Webmoney 335 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 1
Samsung Electronics 5749 1
ITOB - АЙТОБ 4 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 6
Мострансавто 59 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Яндекс.Еда 93 2
Евросеть 895 2
РПКБ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 7 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Единая транспортная карта 12 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 34 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 162 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Qiwi 783 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Почта России ПАО 1580 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 2
Правительство Московской области 48 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
3G - Стандарт мобильной связи 3757 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 593 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 20 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 583 1
Google Android 10752 4
Apple iOS 5742 4
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 101 2
Яндекс Go 50 2
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 4 1
Apple iPhone 5 710 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 26 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 18 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Попов Алексей 319 2
Крушинин Алексей 5 1
Титова Наталья 6 1
Волков Сергей 25 1
Шадаев Максут 384 1
Кисляков Евгений 83 1
Буяджи Павел 17 1
Дмитриев Алексей 23 1
Медведев Владислав 10 1
Рудычева Наталья 81 1
Чекмарев Александр 2 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 20
Россия - Российская федерация - РФ 57828 8
Россия - Мытищи 85 6
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 65 6
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 51 5
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 5
Россия - Электросталь 36 5
Россия - Химки 88 4
Россия - Жуковский 24 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - Балашиха 68 4
Россия - Щёлково 33 4
Россия - Одинцово 58 3
Россия - Лобня 19 3
Россия - Люберцы 49 3
Россия - Калуга 302 3
Россия - Серпухов 40 3
Россия - Дубна 135 2
Россия - Долгопрудный 39 2
Россия - Московская область - Королёв 85 2
Россия - Коломна 49 2
Россия - Ярославская область 333 2
Россия - Костромская область 230 2
Россия - Егорьевск 8 2
Россия - Лыткарино 30 2
Россия - Реутов 43 2
Россия - Железнодорожный 34 2
Россия - Иваново 194 2
Россия - Красногорск 106 2
Казахстан - Республика 2661 2
Россия - Липецк 260 2
Россия - Калужская область 575 2
Россия - Тульская область 755 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
Россия - Тверь 331 2
Россия - Минусинск 26 1
Россия - Дзержинск 66 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 7 1
Россия - Павловский Посад 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771482, в очереди разбора - 675164.
Создано именных указателей - 46354.
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