Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Раменское
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 40
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 2
|Правительство Московской области 48 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
|Попов Алексей 319 2
|Крушинин Алексей 5 1
|Титова Наталья 6 1
|Волков Сергей 25 1
|Шадаев Максут 384 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Буяджи Павел 17 1
|Дмитриев Алексей 23 1
|Медведев Владислав 10 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Чекмарев Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771482, в очереди разбора - 675164.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771482, в очереди разбора - 675164.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru