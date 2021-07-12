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Россия
Пятигорск


12.07.2021 «Швабе» и РГСУ будут развивать проекты в области высоких технологий 1
05.11.2020 От телефонии до Wi-Fi: «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами музей «Россия – Моя история» в Пятигорске 2
25.09.2020 Telegram сломался по всему миру в третий раз за неделю и пятый раз за месяц 1
10.07.2020 Разработки Росатома в сфере «умных городов» планируют внедрить еще в восьми городах Ставрополья 1
18.05.2020 Москвичи разработали ИИ-платформу для точного земледелия 1
09.07.2019 В России поймана банда, выпотрошившая миллионы из банкоматов 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
29.12.2017 «Ситилинк» завершила год охватом последнего города-миллионника 4
13.12.2017 Uniteller интегрировался с «картами школьника» в 12 городах России 1
22.11.2017 «Билайн» предложит сервис диагностики и ремонта подержанных телефонов 1
25.09.2017 «СО ЕЭС» внедрит систему мониторинга ИТ-инфраструктуры с помощью «Техносерва» 1
23.05.2017 «Мегафон» удвоил 4G-покрытие на Ставрополье 1
04.04.2017 «Мегафон» готовит сеть в Ставропольском крае к новым технологиям 1
21.02.2017 «Ростелеком» на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии модернизировал сеть передачи данных 1
24.01.2017 «Мегафон» предоставит связь городской клинической больнице города Пятигорска 2
26.12.2016 Переход на онлайн-кассы больше нельзя откладывать 1
20.12.2016 «Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах 1
17.11.2016 «Мегафон» ускорил 4G в Ставрополе 1
28.10.2016 «Мегафон» увеличил скорость 4G-интернета в Пятигорске 2
20.09.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.07.2016 ТТК модернизировал магистральную сеть до границы с Азербайджаном 1
29.06.2016 «Мегафон» включил WiFi в трамваях Пятигорска 2
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
20.04.2016 «МегаФон» ускорил 4G на Ставрополье 1
18.12.2015 МТС за 3 года вложила более 2,5 млрд руб. в телеком-инфраструктуру Ставропольского края 1
14.12.2015 «Билайн» расширяет сеть 4G на Ставрополье 4
03.12.2015 «МегаФон» запустил 3G в новых сёлах Ставрополья 1
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 1
19.11.2015 CNews AWARDS 2015: Названы лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
13.11.2015 Проект СО ЕЭС и «Техносерва» получил премию CNews Awards в номинации «Территориально-распределенный ЦОД года» 1
09.11.2015 Арташес Сивков назначен вице-президентом по развитию корпоративного бизнеса «ВымпелКома» 1
15.09.2015 Softline внедрила мультимедийные технологии в образовательные процессы СКФУ 3
15.07.2015 «МегаФон» отметил рост курортного интернет-трафика на КавМинВодах 1
08.07.2015 «МегаФон» расширил географию сетей LTE на Ставрополье 2
06.02.2015 «Билайн» запустит технологию HD voice на сети 2G 1
12.12.2014 Количество абонентов в сети 4G МТС в Ставропольском крае выросло в восемь раз 3
25.11.2014 «МегаФон» запустил сеть 4G в поселке Иноземцево Ставропольского края 1
14.10.2014 В обращение выходит почтовый блок с одной маркой, посвященный поэту М.Ю. Лермонтову 1
03.10.2014 ЕЭТП готовит заказчиков к вводу новых процедур в сфере госзакупок 1
29.09.2014 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. 1

Публикаций - 76, упоминаний - 109

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
Samsung Electronics 5686 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Т-Платформы 274 3
TrueConf - ТруКонф 252 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 3
Прогноз 196 3
GS Group - General Satellite 146 3
Астерос - Asteros 531 3
Астерос Сервис 9 3
Atrinity - Атринити 21 3
Parallels Holdings 471 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
Nginx - Энджайникс 100 2
Luxoft - Люксофт 233 2
Синтерра - Synterra 565 2
3753 2
IBM 3546 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Abbyy 796 2
Microsoft Corporation 11110 2
VK - Mail.ru Group 2484 1
Telegram Group 702 1
Криптонит ГК - Kryptonite 30 1
Odin 20 1
USM Management 7 1
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 1
Texel 3 1
МФИ Софт 103 1
Эшелон НПО 56 1
Facebook 3766 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
АТОЛ ГК 168 1
Naumen - Наумен 342 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 4
Аэрофлот 493 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Almaz Capital Partners 118 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
X5 Group 599 1
РАО ЕЭС России ПАО 64 1
АльфаСтрахование-Жизнь 7 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
World Bank Group - Всемирный банк 130 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 9
3G - Стандарт мобильной связи 3742 4
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
3D-печать 135 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
Умные платформы 499 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Office 365 769 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
Tizen OS - Linux 215 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Ростелеком Новая телефония 14 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
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Microsoft Windows 10 6652 1
Apple iOS 5742 1
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Ермолаев Артем 340 3
Опанасенко Всеволод 101 3
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