Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Пушкино
Пушкинский городской округ
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Публикаций - 51, упоминаний - 62
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
|Дементьева Ирина 9 2
|Попов Алексей 319 2
|Гуцериев Михаил 107 1
|Гадалов Александр 9 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Назаров Алексей 69 1
|Виноградов Сергей 8 1
|Чернакова Мария 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Казаев Алексей 10 1
|Чекмарев Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru