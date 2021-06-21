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Россия
Пушкино
Пушкинский городской округ


21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
20.05.2021 Corpsoft24 внедрила систему адресного хранения на складе компании «Макита» 2
03.11.2020 Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
28.04.2020 Аналитика МТС: абоненты Московского региона адаптировались к условиям самоизоляции 1
28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 1
03.02.2020 «Алмател» подключил ТРЦ «Акварель» — Пушкино к «Безопасному региону» 4
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
08.04.2016 МТС обеспечила мобильным интернетом 85 тыс. жителей Мордовии 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
02.10.2015 Рускобанк оптимизировал работу с документами с внедрением СЭД «Этлас» 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
11.03.2015 Число пользователей транспортной карты «Стрелка» достигло 30 тыс. 1
17.02.2015 «Билайн» улучшил покрытие 4G на центральных улицах Петербурга 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
26.03.2014 В компанию, созданную выходцами из Verysell, пришла полиция с автоматами 1
28.10.2013 МТС расширила покрытие сети 3G в Омской области 1
27.08.2013 Ежемесячный объем передачи данных в сети МТС в Омской области вырос в 2 раза за год 1
19.11.2012 Клиенты банка «Пушкино» теперь могут погашать кредиты с помощью сервиса «Золотой Короны» 2
09.10.2012 «МегаФон» представил мобильный 4G роутер 1
04.10.2012 «МегаФон» запускает 4G в Московской области 1
21.09.2012 «ТрансКредитБанк» расширил сеть POS-терминалов для оплаты проезда банковскими картами на станциях Московского региона 1
20.06.2012 МТС с начала 2012 г. установила порядка 3 тыс. базовых станций в столичном регионе 1
13.02.2012 «Смайл» запускает IPTV на платформе Netris iVision 1
01.02.2012 ТКТ организовала резервные каналы в Пушкине и Колпино и ввела новые опорные точки в центральных районах Санкт-Петербурга 2
19.01.2012 ТКТ расширила сеть в пригородах Санкт-Петербурга 2
08.09.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в пяти районах Омской области 1
10.08.2011 Lenovo завела в России склад и хочет отказаться от услуг дистрибуторов 1
10.11.2010 «Ростелеком» подключил к интернету УФСБ России по Смоленской области 1
22.07.2010 «Комстар» выходит в новые города Подмосковья 2
01.07.2010 «Ростелеком» создал Управление продаж и обслуживания клиентов по Московской области 1
27.05.2010 Уровень проникновения ШПД в Московской области на конец 2009 г. составил 37% 1
20.04.2010 Объем консолидированной выручки петербургского оператора «Обит» за 2009 г. увеличился на 33% 1
15.12.2009 «МегаФон» начал развертывать 3G на улицах Москвы 1
23.11.2009 «МегаФон» разместит 700 базовых станций 3G в Московском регионе до конца года 1
28.10.2009 Услуги 3G «МегаФона» стали доступны посетителям ТЦ «Смоленский Пассаж» и супермаркета SPAR 1
26.10.2009 «МегаФон»: новые «объекты 3G» в Москве и Московской области 1

Публикаций - 51, упоминаний - 62

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
Yandex - Яндекс 4103 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 2
Almatel - Алма Групп 13 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Merlion - Мерлион 275 1
Цифра Один 7 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
Белый Ветер Цифровой 117 1
Verysell - Верисел 94 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 34 2
Мострансавто 59 2
Яндекс.Еда 93 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Связной ГК 884 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Ceetrus 1 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
3G - Стандарт мобильной связи 3753 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Apple iPhone 5 710 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Microsoft Windows 856 1
Яндекс Go 50 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 14 1
Дементьева Ирина 9 2
Попов Алексей 319 2
Гуцериев Михаил 107 1
Гадалов Александр 9 1
Кисляков Евгений 83 1
Назаров Алексей 69 1
Виноградов Сергей 8 1
Чернакова Мария 1 1
Рудычева Наталья 81 1
Казаев Алексей 10 1
Чекмарев Александр 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 13
Россия - Российская федерация - РФ 57680 11
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 8
Россия - Раменское 37 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 4
Казахстан - Республика 2650 3
Россия - Лыткарино 30 3
Европа 3788 2
Россия - Фрязино 39 2
Москва - Садовое кольцо 57 2
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
Россия - Люберцы 49 2
Россия - Московская область - Королёв 84 2
Россия - Московская область - Ногинск 21 1
Россия - Дзержинский 9 1
Россия - Егорьевск 8 1
Россия - Московская область - Ивантеевка 12 1
Москва - Котельники 14 1
Россия - Выборг 73 1
Россия - Коломна 48 1
Россия - Мордовия - Ковылкино 10 1
Россия - Колпино 42 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - Ессентуки 17 1
Россия - Железнодорожный 34 1
Россия - Кингисепп 14 1
Россия - Солнечногорск 19 1
Россия - Ступино 13 1
Россия - Павловский Посад 5 1
Россия - Всеволожск 20 1
Россия - Дзержинск 65 1
Россия - Кудрово 7 1
Россия - Киров 248 1
Россия - Тверь 328 1
Россия - Липецк 260 1
Россия - Ульяновск 298 1
Россия - Белгород 245 1
ЛК РФ - Лесной кодекс Российской Федерации 3 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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