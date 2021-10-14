Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Псковская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 298, упоминаний - 456
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 5
|Суслов Константин 19 2
|Ксенофонтов Игорь 3 2
|Турчак Андрей 14 2
|Гусев Александр 26 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Иванов Олег 124 2
|Терещук Олег 3 2
|Малис Олег 55 1
|Добронравов Олег 3 1
|Савчук Анатолий 3 1
|Протасов Сергей 9 1
|Беседа Сергей 2 1
|Проскурин Дмитрий 3 1
|Буланча Сергей 18 1
|Матвеев Денис 3 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Бражников Илья 1 1
|Степанов Антон 56 1
|Митрополит Тихон 1 1
|Брычева Лариса 1 1
|Гаращенко Марина 1 1
|Серебренников Кирилл 2 1
|Акимов Максим 167 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Островский Владимир 22 1
|Ивакин Роман 49 1
|Сафронов Роман 33 1
|Пилипенко Александр 1 1
|Сидоренко Александр 5 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Казарин Станислав 100 1
|Рыскаль Вадим 2 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Снегирев Александр 2 1
|Фурсиков Константин 3 1
|Порховский Тихон 1 1
|Михалков Никита 7 1
|Шевкунов Георгий 1 1
|Иванов Алексей 76 1
|CNews Analytics 1988 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|ResearchMe 11 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755493, в очереди разбора - 659183.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755493, в очереди разбора - 659183.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru