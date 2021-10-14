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Россия
Псковская область


14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 7
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 1
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 2
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 2
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 2
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
19.11.2020 В России запретили рекламу счетчиков электричества, с которыми можно меньше платить 1
17.11.2020 «Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет» 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 3
29.10.2020 «Росэлектроника» увеличит пропускную способность пункта пропуска на границе с Латвией 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
17.09.2020 Исследование: большинство россиян хотят общаться с потенциальным работодателем в соцсетях 1
24.08.2020 Абоненты Tele2 в Санкт-Петербурге стали больше и чаще слушать музыку 2
20.08.2020 МТС ускорила мобильный интернет в 11 райцентрах Псковской области 2
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 2
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
11.06.2020 Tele2 и правительство Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве 3
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1
04.05.2020 Хакеры взломали почту митрополита Тихона и потребовали выкуп. Он отказался платить 1
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
13.11.2019 ФСБ обрушилась с критикой на идею цифрового профиля россиян 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
31.07.2019 «А+С Транспроект» повысит точность данных в российских транспортных сервисах 1
22.07.2019 «Мегафон» разработал экосистему IoT-решений для бизнеса и муниципалитетов 1
15.07.2019 В Москве заработал бесплатный сотовый оператор 1
12.07.2019 Danycom.mobile объявил о запуске мобильной связи в 50 регионах России 1
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 2
28.06.2019 Правительство одобрило основу электронных паспортов — цифровой профиль россиян 1
04.06.2019 МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G) 1

Публикаций - 298, упоминаний - 456

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 52
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 9
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 9
Samsung Electronics 5627 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
Microsoft Corporation 10997 6
МТС Северо-Запад 44 3
АйТи 748 3
Ростелеком ЦентрТелеком 188 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 2
МегаФон ПетерСтар 144 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Летограф - Letograf 63 2
SAP SE 3207 2
IBM 3524 2
Software AG & IDS Scheer 108 2
Крок 1219 2
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Huawei 2723 2
Ericsson 846 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Питерская группа связистов 113 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 12 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
Tele2 Северо-Запад макрорегион 8 1
ВолгаТелеком 213 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Синтерра - Synterra 562 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 5 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Связной ГК 875 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
РТС - Фондовая биржа 164 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Транснефть 159 1
Евросеть 882 1
Русагро Группа Компаний 139 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Почта России ПАО 1570 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 19
Правительство РФ 2198 7
Администрация Псковской области 22 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Президент Российской Федерации 1439 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Правительство Москвы 649 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 5 1
Правительство Орловской области - Управление информационных технологий Орловской области 4 1
Правительство Нижегородской области 28 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство и губернатор Челябинской области 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 25
3G - Стандарт мобильной связи 3699 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
Умное ЖКХ 12 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 85 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
IEEE PLC-IoT IC - стандарт передачи данных по электрическим сетям 1 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
ППВК - Передвижные пункты весового контроля 1 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 79 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 118 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple iPhone 5 710 3
Google Android 10750 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Apple - App Store 2198 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Apple iOS 5741 2
Apple iPad mini 375 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
Microsoft Windows 849 2
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Госуслуги Канада 1 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
Электронный дневник 26 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
Nissan Murano 6 1
Toyota Camry 7 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 5 1
МТС Автосекретарь 35 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
ByteDance TikTok 95 1
Toyota Highlander 1 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 141 1
IBM Watson 105 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Орловский Виктор 229 5
Суслов Константин 19 2
Ксенофонтов Игорь 3 2
Турчак Андрей 14 2
Гусев Александр 26 2
Осеевский Михаил 221 2
Иванов Олег 124 2
Терещук Олег 3 2
Малис Олег 55 1
Добронравов Олег 3 1
Савчук Анатолий 3 1
Протасов Сергей 9 1
Беседа Сергей 2 1
Проскурин Дмитрий 3 1
Буланча Сергей 18 1
Матвеев Денис 3 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Бражников Илья 1 1
Степанов Антон 56 1
Митрополит Тихон 1 1
Брычева Лариса 1 1
Гаращенко Марина 1 1
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Акимов Максим 167 1
Сапельников Сергей 100 1
Островский Владимир 22 1
Ивакин Роман 49 1
Сафронов Роман 33 1
Пилипенко Александр 1 1
Сидоренко Александр 5 1
Низомиддинов Олег 12 1
Казарин Станислав 100 1
Рыскаль Вадим 2 1
Криевс Ритварс 15 1
Снегирев Александр 2 1
Фурсиков Константин 3 1
Порховский Тихон 1 1
Михалков Никита 7 1
Шевкунов Георгий 1 1
Иванов Алексей 76 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 141
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 93
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 38
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 38
Россия - Калининградская область 531 33
Россия - Ростовская область 859 22
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Россия - СФО - Ленинградская область 1099 19
Россия - Республика Мордовия 386 18
Россия - Иркутская область 536 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 15
Россия - Республика Карелия 296 15
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 15
Россия - Кемеровская область 461 14
Россия - Курская область 338 13
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 12
Россия - Республика Алтай 681 12
Россия - Республика Адыгея 241 12
Россия - Владимирская область 366 12
Россия - Приморский край - Приморье 604 11
Россия - Архангельская область 329 11
Россия - Вологодская область 314 11
Россия - Кировск - Кировская область 301 11
Россия - Тульская область 752 10
Россия - СФО - Новосибирск 1954 10
Россия - Свердловская область 804 10
Россия - Тамбовская область 321 9
Россия - Нижегородская область 736 9
Россия - Республика Бурятия 284 9
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 9
Россия - Краснодарский край 913 8
Россия - Белгородская область 363 8
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 8
Россия - Новосибирская область 810 8
Россия - Воронежская область 394 8
Россия - Липецкая область 291 8
Россия - Мурманская область 289 8
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
Региональное законодательство 45 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 6 2
POI - points of interest 60 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Федеральное законодательство 254 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 1 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Русский язык 966 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
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CNews Analytics 1988 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
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