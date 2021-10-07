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Россия
Псков


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 1
21.05.2021 Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом 1
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
11.06.2020 Tele2 и правительство Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
09.06.2020 Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
16.09.2019 Российское подразделение Kellogg перешло в облако DirectumRX 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
29.05.2019 В Минпромторге меняется куратор отечественных процессоров 1
13.12.2018 «МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове 1
22.03.2018 МТС освоила «пятый» диапазон LTE в Петербурге и Ленобласти 1
27.12.2017 «Мегафон» установил в 2017 году более 1000 новых базовых станций 1
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
29.08.2017 Tele2 запустила 4G в Псковской области 1
08.06.2017 Сеть 4G МТС в Псковской области готова к приему дачников 2
06.04.2017 Tele2 назначила нового директора на Байкале и Дальнем Востоке 1
07.03.2017 В общественном транспорте Пскова запустили систему «Электронный проездной» 4
01.02.2017 МТС назначила директора на Ямале 2
31.01.2017 Российский фотограф принял участие в кампании Apple «Одна ночь, снятая на iPhone 7». Фото 1
11.01.2017 В 2017 году качество мобильной связи протестируют в 83 субъектах РФ 1
30.12.2016 Объем трафика в LTE-сети «Мегафона» на Северо-Западе России вырос за год на 40% 1
29.11.2016 «Швабе» централизует поставки и ППО к 2019 году 1
18.11.2016 Сеть 4G «Мегафона» в Пскове выросла в 6 раз 2
08.08.2016 4G от «Мегафона» расширяет границы в Псковской области 1
08.06.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах СЗФО 1
07.04.2016 «Манго Телеком» предложил бизнесу Санкт-Петербурга интеграцию мобильной и офисной связи 1
04.04.2016 «Билайн»: Количество пользователей в международном роуминге сократилось на 19% 1
28.01.2016 Технология LTE-A доступна на 95% базовых станций 4G «МегаФона» в Петербурге 1
03.11.2015 ТТК организовал корпоративную сеть компании «Келлог Рус» в Воронеже 1
20.10.2015 «МегаФон» объявил о старте продаж SIM-карт в центрах обслуживания «Ростелекома» 1
02.10.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за сентябрь 2015 года 1
01.09.2015 Tele2 ускорил мобильный интернет в 50 регионах России 1
10.08.2015 Столичный портал открытых данных опубликовал карту автовокзалов 1
21.07.2015 «Ритм-2000» с помощью «Пилота» оптимизирует бизнес-процессы на базе платформы SAP 1
09.02.2015 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Псковской области 2

Публикаций - 136, упоминаний - 177

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 13
Синтерра - Synterra 565 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 4
МегаФон ПетерСтар 145 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
Samsung Electronics 5651 3
Verysell Сервис 5 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 2
Merlion - Мерлион 273 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Yandex - Яндекс 4101 2
SAP SE 3211 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Монолит-Инфо 33 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Verysell - Верисел 91 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Directum - Директум 645 1
Nortel Networks 222 1
Сканер НПО 3 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Золотая Корона 280 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 1
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Автоматика КалугаПрибор 30 1
3733 1
Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
Microsoft Corporation 11060 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Телефон.Ру 60 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Администрация Псковской области 22 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Правительство и губернатор Челябинской области 2 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Администрация Смоленской области 19 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Администрация Красноярского края 25 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
3G - Стандарт мобильной связи 3723 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 460 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 25 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 29 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
Google Android 10750 4
Microsoft Windows 10 6629 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
Apple iOS 5741 2
Linux OS 4253 2
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 2
Apple macOS 922 2
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 1 1
МегаФон 3G-сеть 7 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
RSA Archer 7 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Microsoft Office 2007 98 1
Java - Язык программирования 1175 1
SQL - Язык программирования 432 1
Symbian OS 776 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iPhone 7 246 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 23 1
КалугаПрибор РуСкан - серия УЗИ-сканеров 5 1
Superjob 172 1
Directum - DirectumRX 62 1
Гаращенко Марина 1 1
Звонаренко Андрей 1 1
Белов Александр 69 1
Самуйлов Александр 4 1
Путин Владимир 1824 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Платонова Оксана 4 1
Гуцериев Михаил 107 1
Кабанов Владимир 174 1
Шайхутдинов Тимур 1 1
Эмдин Сергей 67 1
Бражников Илья 1 1
Долгов Дмитрий 2 1
Матвеев Денис 3 1
Буланча Сергей 18 1
Хохлов Сергей 8 1
Ведерников Михаил 1 1
Шпак Василий 39 1
Смирнов Дмитрий 56 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 61
Россия - Российская федерация - РФ 57309 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 35
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 23
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 18
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 17
Россия - ПФО - Самара 1287 14
Россия - ПФО - Казань 1513 13
Россия - СФО - Новосибирск 1965 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 6
Россия - Псковская область 301 5
Россия - Архангельск 205 5
Европа 3745 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 4
Россия - Великий Новгород 165 4
Россия - Воронеж 689 4
Россия - Ростовская область 861 3
Россия - Вологда 192 3
Россия - Иркутская область 543 3
Россия - Челябинск 770 3
Россия - Республика Карелия 298 3
Россия - Вологодская область - Череповец 115 3
Европа Северная - Скандинавия 274 3
Россия - Мурманск 257 3
Россия - Петрозаводск 149 3
Россия - Иваново 191 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - Ульяновск 292 3
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - Чебоксары 154 2
Россия - Тверь 324 2
Россия - Тюмень 496 2
Россия - Волгоград 540 2
Россия - Омск 627 2
Россия - Красноярск 845 2
Россия - Республика Бурятия 284 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
POI - points of interest 60 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 1 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759580, в очереди разбора - 663270.
Создано именных указателей - 46354.
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