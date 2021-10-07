Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Псков
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 136, упоминаний - 177
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гаращенко Марина 1 1
|Звонаренко Андрей 1 1
|Белов Александр 69 1
|Самуйлов Александр 4 1
|Путин Владимир 1824 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Платонова Оксана 4 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Шайхутдинов Тимур 1 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Бражников Илья 1 1
|Долгов Дмитрий 2 1
|Матвеев Денис 3 1
|Буланча Сергей 18 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Ведерников Михаил 1 1
|Шпак Василий 39 1
|Смирнов Дмитрий 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759580, в очереди разбора - 663270.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759580, в очереди разбора - 663270.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru