Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Приморский край
Приморье
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 604, упоминаний - 1068
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дяблов Роман 11 11
|Тулаганов Руслан 19 10
|Орловский Виктор 229 9
|Валяева Елизавета 72 5
|Козырев Алексей 270 5
|Осеевский Михаил 221 4
|Путин Владимир 1820 4
|Щуров Алексей 8 4
|Тарасенко Андрей 8 4
|Логинов Александр 34 4
|Нечипоренко Максим 8 3
|Комиссаров Дмитрий 157 3
|Левыкин Андрей 14 3
|Миллер Алексей 13 3
|Брыков Александр 3 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Седин Александр 3 3
|Сысоева Евгения 7 3
|Албычев Александр 74 3
|Чурсин Игорь 20 3
|Бондаренко Михаил 52 2
|Нестеренко Татьяна 36 2
|Лопаткин Герман 102 2
|Колесов Александр 19 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Абрамова Елена 9 2
|Петрушин Андрей 64 2
|Ускова Ольга 126 2
|Шумко Игорь 2 2
|Бутенко Юрий 64 2
|Эмдин Сергей 67 2
|Ушацкий Андрей 100 2
|Новомлинский Валерий 2 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Гаглоев Арсен 2 2
|Брюквин Юрий 196 2
|Фролов Павел 38 2
|Миклушевский Владимир 11 2
|Акулов Сергей 2 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755493, в очереди разбора - 659183.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755493, в очереди разбора - 659183.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru