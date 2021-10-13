Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Приморский край
Приморье


13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
13.09.2021 «Билайн» в три раза увеличил покрытие сети в тоннелях метро Санкт-Петербурга 1
13.09.2021 Связь МТС появилась в перегонах еще двух линий петербургского метро 1
03.09.2021 Schneider Electric и Key Point подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.09.2021 T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО 2
19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой 1
15.07.2021 «СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
01.07.2021 В результате проекта «Первого Бита» автоматизировано 300 рабочих мест в компании «Фреш 25» 1
23.06.2021 Облачные технологии МТС помогут приморским нейрохиругам бороться с болезнью Паркинсона 2
22.06.2021 Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз 1
10.06.2021 «Почта России» и ВТБ запустили оплату курьерской доставки по QR-кодам 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
29.04.2021 Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания 1
27.04.2021 В России появится сеть зарядок для электромобилей. За ней стоит сын «радиоэлектронного вице-премьера» Борисова 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС 1
03.02.2021 «СКБ Контур» и ИТ-департамент Курганской области договорились о сотрудничестве 1
28.01.2021 Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики в «Роббо классах» 6
26.01.2021 «Ростелеком» цифровизирует предприятия агрохолдинга «Агротек» 4
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 1
23.12.2020 Softline поставила «Доброфлоту» гиперконвергентное решение для обработки данных 1
22.12.2020 ОС Astra Linux стала платформой импортозамещения для госорганов Приморского края 2
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 2
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 3
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 1
02.11.2020 РТКОММ обеспечил возможность продажи билетов и онлайн-регистрации на рейсы в зданиях аэровокзалов в отдаленных районах Приморья 1
28.10.2020 МТС построила первый на Северо-Западе модульный Центр обработки данных 1
23.10.2020 ВТБ выдал электронные банковские гарантии KGK Group 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
17.08.2020 «Билайн» построит 1500 вышек в Петербурге и Ленобласти 1
13.08.2020 «Инфосистемы Джет» построила современный дата-центр для «Русагро» 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 2
17.04.2020 Уволен региональный ИТ-министр, отвечавший за электронные пропуска 8

Публикаций - 604, упоминаний - 1068

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 122
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 98
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 69
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 22
Ростелеком Дальсвязь 203 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 10
Samsung Electronics 5627 10
Ростелеком Связьинвест 692 9
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Ланит ГК 1154 6
Microsoft Corporation 10997 6
АльянсТелеком 8 6
Softline - Софтлайн 1472 5
МегаФон Дальневосточный филиал 25 5
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 5
Google LLC 7124 4
РТЛабс 145 4
Аскон - Ascon 174 4
ЭОС - Электронные офисные системы 981 4
Yandex - Яндекс 4098 4
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 363 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 4
IBM 3524 4
Ericsson 846 4
Huawei 2723 3
Рустелеком ТК 196 3
Нанософт 70 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
Cisco Systems 2035 3
Yota - Скартел 623 3
Ростелеком Сибирьтелеком 298 3
Ростелеком ЦентрТелеком 188 3
Прометей - Prometey 9 3
Базальт СПО 206 3
Navitel - Навител Навигатор 252 3
ВолгаТелеком 213 3
Инфолинк 3 3
Wings Solutions - Вингс 8 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
Газпром ПАО 518 6
Почта России ПАО 1570 6
Русагро Группа Компаний 139 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Гипроспецгаз 5 4
Газпром проектирование 5 4
Гипрогазцентр 12 4
Газпром промгаз 8 4
ВНИПИгаздобыча 9 4
Газпром ТюменНИИгипрогаз 4 4
ЦКБН - Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры 4 4
Подземгидроминерал НПЦ 4 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Альфа-Банк 1122 3
Почта Банк 289 3
Уралкалий ПАО 62 2
Доброфлот 7 2
Славянка ГК 18 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Сбербанк Инвестиции 9 2
Qiwi 783 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 74 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Открытие ФК 538 2
Электрошеринг Холдинговая Компания 1 1
PSA Opel 17 1
Банк Оранжевый 25 1
Jaguar Land Rover 63 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Мираторг 12 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 30
Правительство РФ 2198 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 10
Президент Российской Федерации 1439 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 5
Федеральное казначейство России 766 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 4
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Правительство Ставропольского края 23 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Правительство Республики Коми 19 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 2
Счётная палата РФ 459 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 2
Администрация Смоленской области 19 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Союз машиностроителей России 26 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 34
3G - Стандарт мобильной связи 3699 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 26
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 15
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 13
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 12
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 10
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
ЭОС Дело СЭД 619 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 9
Google Android 10750 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Apple iOS 5741 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
Linux OS 4236 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Cognitive Agro Pilot 30 2
Microsoft Exchange 677 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
JavaScript - Язык программирования 625 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 2
Microsoft Azure 1171 2
ЭОС АРМ руководителя 53 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
ВымпелКом - Билайн СуперСити 5 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Linux - Debian GNU 272 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 2
Speedtest by Ookla 32 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 2
Ред ОС 239 2
Apple - App Store 2198 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Microsoft Azure Stack 56 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 2
Дяблов Роман 11 11
Тулаганов Руслан 19 10
Орловский Виктор 229 9
Валяева Елизавета 72 5
Козырев Алексей 270 5
Осеевский Михаил 221 4
Путин Владимир 1820 4
Щуров Алексей 8 4
Тарасенко Андрей 8 4
Логинов Александр 34 4
Нечипоренко Максим 8 3
Комиссаров Дмитрий 157 3
Левыкин Андрей 14 3
Миллер Алексей 13 3
Брыков Александр 3 3
Никифоров Николай 1126 3
Седин Александр 3 3
Сысоева Евгения 7 3
Албычев Александр 74 3
Чурсин Игорь 20 3
Бондаренко Михаил 52 2
Нестеренко Татьяна 36 2
Лопаткин Герман 102 2
Колесов Александр 19 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Абрамова Елена 9 2
Петрушин Андрей 64 2
Ускова Ольга 126 2
Шумко Игорь 2 2
Бутенко Юрий 64 2
Эмдин Сергей 67 2
Ушацкий Андрей 100 2
Новомлинский Валерий 2 2
Кисляков Евгений 83 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Гаглоев Арсен 2 2
Брюквин Юрий 196 2
Фролов Павел 38 2
Миклушевский Владимир 11 2
Акулов Сергей 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 273
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 157
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 101
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 60
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 53
Россия - Владивосток 864 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 49
Россия - Ростовская область 859 32
Россия - Сахалинская область 432 32
Россия - Калининградская область 531 31
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 31
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 31
Россия - Иркутская область 536 28
Россия - Хабаровский край 414 26
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 25
Россия - СФО - Новосибирск 1954 25
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 22
Россия - Тюменская область 581 22
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 21
Россия - Республика Бурятия 284 21
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 21
Россия - Амурская область 320 21
Россия - Свердловская область 804 20
Россия - Томская область 413 20
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 20
Россия - Тамбовская область 321 19
Россия - Тульская область 752 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 18
Россия - Новосибирская область 810 18
Россия - Челябинская область 658 18
Россия - Республика Алтай 681 18
Россия - Находка 79 17
Россия - Кемеровская область 461 17
Россия - Волгоградская область 395 16
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 16
Россия - Костромская область 228 15
Россия - Краснодарский край 913 15
Россия - Республика Карелия 296 15
Россия - Нижегородская область 736 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 7
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
Федеральное законодательство 254 5
Региональное законодательство 45 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
Русский язык 966 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 3
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
Коррупция 22 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 13 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
Образование в России 328 2
POI - points of interest 60 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
N+1 - Издание 93 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1988 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
СевКавНИПИгаз - Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов 4 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 4
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 9 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
Россия-Африка - саммит 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755493, в очереди разбора - 659183.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще