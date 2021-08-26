Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Поволжье
Поволжский район
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 205, упоминаний - 257
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
|Чернышов Михаил 32 6
|Асланов Дмитрий 41 4
|Мамонтов Игорь 28 2
|Купцов Вадим 2 2
|Башмаков Александр 10 2
|Малахов Михаил 10 2
|Шабалков Сергей 13 2
|Кирюшин Геннадий 33 2
|Назаренко Денис 10 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Жариков Данил 4 1
|Корчагин Павел 14 1
|Парфенчиков Артур 8 1
|Тюрина Мария 39 1
|Дьяков Александр 1 1
|Долгоаршинных Марат 5 1
|Бродерзон Александр 1 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Кореш Виктор 71 1
|Путин Владимир 1820 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Таврин Иван 83 1
|Хитрова Елена 12 1
|Комаров Петр 2 1
|Земскова Екатерина 1 1
|Шальнов Олег 13 1
|Мерзляков Антон 3 1
|Берстенев Михаил 3 1
|Крутицкий Алексей 3 1
|Подрябинников Алексей 13 1
|Мельников Александр 63 1
|Соколовский Александр 36 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Вермишян Геворк 61 1
|CNews Analytics 1988 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755484, в очереди разбора - 659174.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755484, в очереди разбора - 659174.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru