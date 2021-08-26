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26.08.2021 Облако МТС обеспечит работу систем противопожарной безопасности 1,5 тысячи социальных объектов 1
03.06.2021 Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
16.02.2021 Tele2 собрала на утилизацию более 4 тыс. старых телефонов 2
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
03.08.2020 ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка 1
26.05.2020 В «Мегафоне» назначен новый директор по техническим инновациям и инфраструктуре 1
23.04.2020 Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в регионах 1
02.04.2020 На призовой фонд Криптонит Startup Challenge претендуют более 500 стартапов 1
26.12.2019 «Ростелеком» предоставил телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке 1
21.10.2019 «Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома» 1
13.08.2019 Переводы с получением наличных в банкоматах Сбербанка теперь по всей России 1
11.06.2019 Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах 1
11.06.2019 Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах 1
04.07.2018 «Талмер» завершил внедрение решения по агрегации трафика на сети «Мегафона» 1
03.05.2018 MCN Telecom начал предоставлять услуги телефонии для бизнеса в Оренбурге 1
13.06.2017 Пользователи «Мегафона» сидят без связи: В сети второй крупный сбой за месяц 1
13.06.2017 «БАРС Груп» разработала модуль онлайн-продаж страховых продуктов для НАСКО 1
06.06.2017 После масштабного сбоя «Мегафона» директор по инфраструктуре уволился вникуда 1
23.05.2017 Пострадавшим от катастрофической аварии абонентам «Мегафон» подарит минуты, трафик или кино 1
22.05.2017 Yota выплатит пострадавшим от сбоя абонентам 20 миллионов 1
29.03.2017 «Мегафон» расширил функционал услуг «Видеоконференции» и «Вебинар» 1
21.03.2017 «Росэлектроника» направит на модернизацию электротехнического производства 1,8 млрд рублей за 4 года 1
17.03.2017 Останки оператора СМАРТС проданы за 780 миллионов 1
14.03.2017 Портфолио «Астерит» пополнилось продуктами Solar Dozor и Solar inRights 1
02.03.2017 «Мегафон» купил последние активы СМАРТС 1
18.01.2017 МТС выиграла тендер на услуги связи для врачей Самарской области 1
03.11.2016 МТС представил квартальные итоги розничных продаж 4G-устройств в Кировской области 1
28.10.2016 МТС подвел итоги продаж 4G-устройств в своей рознице в Чувашии за 3 квартал 2016 3
18.10.2016 В более чем 300 офисах Сбербанка можно приобрести смарт-терминалы для малого и микробизнеса 1
17.10.2016 В офисах Сбербанка стартовали продажи смарт-терминалов 1
22.09.2016 «Росэлектроника» к 2019 году объединит предприятия в 7 интегрированных структур 1
20.09.2016 Завершилась трансрегиональная война МТС и СМАРТС 1
03.08.2016 «ТрансТелеКом» объединил в сеть подразделения Приволжской транспортной прокуратуры в 13 регионах 2
13.07.2016 Чувашия обогнала все регионы Поволжья по доле LTE-смартфонов в продажах «умных» устройств 1
12.05.2016 МТС: Продажи премиальных LTE-смартфонов в Поволжье выросли в 3,5 раза 5
29.03.2016 Госсектор Башкортостана в восемь раз увеличил потребление 4G-интернета МТС 1
10.03.2016 Международный аэропорт «Казань» выбрал связь МТС 1
02.03.2016 Международный аэропорт «Казань» выбрал МТС 1
25.02.2016 «МегаФон» снижает цены на интернет 1

Публикаций - 205, упоминаний - 257

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 65
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 15
Samsung Electronics 5627 9
Ростелеком НСС 48 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
Microsoft Corporation 10997 6
Синтерра - Synterra 562 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
Ростелеком Связьинвест 692 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 3
МегаФон Центральный филиал 60 2
АФК Система ПАО 990 2
Google LLC 7124 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
ВолгаТелеком 213 2
НИТ - Национальные информационные технологии 31 1
Интеллектуальные системы 8 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 11 1
Millicom International Cellular SA 25 1
Питерская группа связистов 113 1
Криптонит ГК - Kryptonite 30 1
СМАРТС Астрахань-GSM 4 1
Oysters 17 1
МТС Сибирь 17 1
СМАРТС Ярославль-GSM 7 1
Инталев 168 1
Ростелеком Сибирьтелеком 298 1
АвтоТрекер 95 1
Ростелеком Дальсвязь 203 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Ростелеком ЦентрТелеком 188 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Vodafone Group 374 1
ЮэСэМ Телеком - USM Telecom 9 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 2
Сбербанк Поволжский банк 11 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Uber China 7 1
Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - Атомная теплоэлектроцентраль 3 1
Сбербанк SPB - Sberbank Private Banking 2 1
Uber 257 1
Uber Technologies 258 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Чукотэнерго АО 3 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
ONE RETAIL 23 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Правительство Москвы 649 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
3G - Стандарт мобильной связи 3699 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 2
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 29 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Big Data - Большие данные 1136 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
ЭОС Дело СЭД 619 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 2
МТС Автосекретарь 35 2
Arista Networks TAP Aggregation 1 1
Avaya Aura Application Enablement Services 3 1
Avaya Aura System Manager 2 1
Avaya Aura Session Manager 5 1
Avaya Interaction Center 9 1
IBM Storwize 16 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
Xerox FreeFlow SIQA - Simple Image Quality Adjustment 42 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 30 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Avaya Aura Experience Portal 9 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Symbian OS 755 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Чернышов Михаил 32 6
Асланов Дмитрий 41 4
Мамонтов Игорь 28 2
Купцов Вадим 2 2
Башмаков Александр 10 2
Малахов Михаил 10 2
Шабалков Сергей 13 2
Кирюшин Геннадий 33 2
Назаренко Денис 10 1
Ушацкий Андрей 100 1
Жариков Данил 4 1
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Тюрина Мария 39 1
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Бродерзон Александр 1 1
Кузьменко Валерия 58 1
Кореш Виктор 71 1
Путин Владимир 1820 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Таврин Иван 83 1
Хитрова Елена 12 1
Комаров Петр 2 1
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Берстенев Михаил 3 1
Крутицкий Алексей 3 1
Подрябинников Алексей 13 1
Мельников Александр 63 1
Соколовский Александр 36 1
Гуцериев Михаил 107 1
Серебряникова Анна 47 1
Вермишян Геворк 61 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 30
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 16
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 13
Россия - ПФО - Казань 1507 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 12
Россия - Республика Мордовия 386 10
Россия - Кировск - Кировская область 301 9
Казахстан - Республика 2618 8
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 7
Россия - Астраханская область 369 6
Россия - СФО - Новосибирск 1954 6
Украина 3344 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 4
Германия - Федеративная Республика 3606 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 4
Индия - Республика 2156 3
Россия - Волго-Вятский экономический район 6 3
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 113 3
Россия - Ростовская область 859 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 2
Россия - Свердловская область 804 2
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Россия - Новосибирская область 810 2
Россия - Башкортостан - Стерлитамак 25 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Россия - Сибирь 871 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
CNews Analytics 1988 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
University of Mons - Университет Монса 2 1
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 1
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 2 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755484, в очереди разбора - 659174.
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