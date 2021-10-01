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Россия
Петропавловск-Камчатский


01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» 1
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 2
15.02.2021 «Netrika Интеграция» стала эксклюзивным поставщиком ИТ-решений для холдинга «Норебо» 1
30.11.2020 Сервис видеоконсультаций в 10 раз повышает эффективность онлайн-продаж «М.Видео» 1
19.08.2020 Стоимость 1 ГБ трафика на Чукотке снизилась почти вдвое 1
29.05.2020 Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены 2
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 2
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 2
29.04.2020 В России создан сервис по возврату денег за отмененные из-за COVID-19 билеты и турпутевки 1
18.02.2020 Казахстанский миллионер Кенес Ракишев — в интервью CNews: Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии 1
01.10.2019 «Автоматика» поможет «оцифровать» Камчатку 3
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
05.09.2019 Sbercloud внедрил «Монитор мэра» в Петропавловске-Камчатском 3
04.09.2019 МТС и правительство Камчатского края договорились о создании «умного города» 5
22.07.2019 МТС запустит «умное освещение» в Петропавловске-Камчатском 4
16.07.2019 Российский участковый познакомился по интернету с иностранкой и украл у нее миллионы 1
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет 2
17.09.2018 Платформа Cisco Meeting Server внедрена в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока 1
30.07.2018 inDriver вышел на рынок грузовых перевозок и спецтехники 1
07.06.2018 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE на Камчатке 2
07.03.2018 РТКОММ обеспечил Камчатку скоростным спутниковым интернетом 2
30.01.2018 НИИ «Восход» внедрил разработки Ростеха в систему выдачи электронных виз 1
16.10.2017 oneFactor запустила облачный сервис по медиаизмерениям 2
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 1
05.06.2017 «Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий 1
27.03.2017 Самолеты «Почты России» начали совершать регулярные полеты из Китая 2
14.03.2017 «Мегафон» дотянул сеть LTE до Камчатки 1
06.03.2017 «Билайн» перевел Камчатку на оптоволоконный канал 1
21.02.2017 «Мегафон» обеспечил мобильной связью Мутновские ГеоЭС на Камчатке 1
17.02.2017 MCN Telecom запустил дальнюю связь на Дальнем Востоке 1
30.01.2017 Zolla переходит на онлайн-кассы с помощью «Первого ОФД» 1
22.12.2016 «Почта России» запустила отправку по услуге «Посылка онлайн» для интернет-магазинов еще в 4 городах России 1
05.09.2016 На Камчатку впервые провели нормальный интернет 2
11.08.2016 «Ростелеком» завершил строительные работы подводного ВОЛС на участке «Сахалин – Камчатка» 1
28.06.2016 ОПК досрочно выполнит госзаказ на поставку современного оборудования для российских аэродромов 1
20.06.2016 Huawei и «Ростелеком» начали строительство подводной сети Камчатка-Сахалин 1
07.06.2016 Началось строительство скоростной подводной линии связи до Камчатки 1
24.03.2016 Tele2 установил специальные зоны для подзарядки смартфонов в кинотеатрах и торговых центрах Петропавловска-Камчатского 2
21.03.2016 Tele2 открывает ежегодную программу стажировки для учащихся российских вузов 1

Публикаций - 141, упоминаний - 189

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
Huawei Marine Networks 11 3
Microsoft Corporation 11060 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Google LLC 7144 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Samsung Electronics 5651 2
Ростелеком Связьинвест 695 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Астерос - Asteros 531 1
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Морсвязьспутник ФГУП 15 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
General Robotics 1 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 8 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Digital Provider - TOT Money - агрегатор мобильного контента 12 1
HTC Corporation 1189 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
Cisco Systems 2038 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Intel Corporation 4169 1
РТКомм.ру 158 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Telegram Group 702 1
Золотая Корона 280 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 488 1
Sirin Labs 8 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
РусславБанк - РСБ 147 2
Юнистрим - Unistream 167 2
TOT Payments - Unifiyed Payments 21 1
Славянка ГК 18 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 4 1
Uber 257 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
КазМунайГаз 7 1
КазТрансГаз 2 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Fastlane Ventures 13 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Fincraft Resources - SAT & Company 9 1
Media Direction Group 3 1
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
PNB Казахстан - Punjab National Bank 1 1
Singulariteam 3 1
Альфа-Банк 1123 1
Открытие ФК 538 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Sequoia Capital 81 1
БТА Банк - Туран Алем 13 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 75 1
Net Element - NETE 49 1
BP - British Petroleum 48 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Gett 60 1
Аэрофлот 493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Uber Technologies 258 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Правительство Чукотского автономного округа 9 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Североуральский городской суд Свердловской области 1 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
СУ СК - Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Правительство РФ 2201 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 2
Big Data - Большие данные 1136 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
КШМ - Командно-штабная машина 4 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Безопасный город 347 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 3
Google Android 10750 3
Apple iOS 5741 3
Microsoft Dynamics CRM 386 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Exchange 680 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Microsoft Surface - Планшет 305 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Oracle Siebel CRM 165 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
PayOnline - электронная платёжная система 51 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
TriPlay 4 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Apple iPad 3263 1
Google AdSense 61 1
IBM Cognos BI 141 1
Автоматика Фотон-ПАК ПБ - Программно-аппаратный комплекс 3 1
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 18 1
SberCloud Монитор мэра 3 1
Mobli - социальная сеть 5 1
Ростех Азимут D-ATIS - сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации 1 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
РТКомм.РУ SenSat 13 1
Oracle Siebel CRM Loyalty 12 1
Sirin Labs Finney - блокчейн-смартфон 6 1
Snapchat 89 1
Huawei Honor 30 - Серия смартфонов 27 1
Huawei Honor Magicbook - серия ноутбуков 27 1
Huawei Honor Magic Earbuds - Наушники 4 1
Huawei Honor Watch Magic - Умные часы 13 1
Никифоров Николай 1126 4
Канаметова Залина 4 3
Акимов Максим 167 2
Калугин Сергей 162 2
Сапунов Алексей 30 2
Илюхин Владимир 5 2
Скоков Сергей 26 2
Фролова Светлана 41 2
Сытоленко Любовь 1 1
Егошин Сергей 3 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Чуйков Иван 1 1
Теплов Павел 10 1
Крутой Игорь 12 1
Белкина Анна 6 1
Нигай Карина 1 1
Зои Майк 7 1
Валяева Елизавета 72 1
Белейчев Александр 8 1
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Ратиев Сергей 19 1
Савинский Вячеслав 1 1
Степанов Антон 56 1
Мазурик Игорь 2 1
Горбачевский Никита 3 1
Денисенко Александр 1 1
Московец Александр 3 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Кабанов Владимир 174 1
Иванов Олег 124 1
Гуцериев Михаил 107 1
Белов Кирилл 14 1
Ракишев Кенес 30 1
Шоржин Валерий 32 1
Кузнецов Александр 75 1
Гришин Дмитрий 148 1
Иванова Дагмара 24 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Хабаров Сергей 2 1
Путин Владимир 1824 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 22
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 15
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 14
Казахстан - Республика 2627 13
Россия - СФО - Новосибирск 1965 12
Россия - ПФО - Самара 1287 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 7
Россия - Анадырь 44 4
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Россия - Владивосток 864 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
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Россия - Калининградская область 535 2
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Россия - Крайний Север 93 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759562, в очереди разбора - 663252.
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