Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Петропавловск-Камчатский
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 141, упоминаний - 189
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
|Никифоров Николай 1126 4
|Канаметова Залина 4 3
|Акимов Максим 167 2
|Калугин Сергей 162 2
|Сапунов Алексей 30 2
|Илюхин Владимир 5 2
|Скоков Сергей 26 2
|Фролова Светлана 41 2
|Сытоленко Любовь 1 1
|Егошин Сергей 3 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Чуйков Иван 1 1
|Теплов Павел 10 1
|Крутой Игорь 12 1
|Белкина Анна 6 1
|Нигай Карина 1 1
|Зои Майк 7 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Белейчев Александр 8 1
|Лебедев Артемий 41 1
|Ратиев Сергей 19 1
|Савинский Вячеслав 1 1
|Степанов Антон 56 1
|Мазурик Игорь 2 1
|Горбачевский Никита 3 1
|Денисенко Александр 1 1
|Московец Александр 3 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Иванов Олег 124 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Белов Кирилл 14 1
|Ракишев Кенес 30 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Гришин Дмитрий 148 1
|Иванова Дагмара 24 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Хабаров Сергей 2 1
|Путин Владимир 1824 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759562, в очереди разбора - 663252.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759562, в очереди разбора - 663252.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru