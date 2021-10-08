Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Петрозаводск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 149, упоминаний - 186
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 2
|Брюквин Юрий 196 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Платонова Оксана 4 1
|Бражников Илья 1 1
|Медведев Владимир 2 1
|Матовников Михаил 1 1
|Дубинин Александр 16 1
|Лазаренко Дмитрий 16 1
|Мельников Александр 63 1
|Макаров Алексей 49 1
|Абызов Михаил 64 1
|Соколов Алексей 121 1
|Ускова Ольга 126 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Скоков Денис 10 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Малышев Сергей 46 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|CNews Analytics 1988 1
|Сбербанк СберДанные 4 1
|ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
|ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759562, в очереди разбора - 663252.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759562, в очереди разбора - 663252.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru