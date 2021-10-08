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Россия
Петрозаводск


08.10.2021 «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона 2
27.09.2021 Команда из Московской области победила в полуфинале «Цифрового прорыва» 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 3
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
19.04.2021 «РТ МИС» и «К-Скай» запускают умную платформу для здравоохранения 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
26.11.2020 ТТК подключил бесплатный Wi-Fi в бизнес-залах нового формата на восьми крупнейших вокзалах 1
24.08.2020 Абоненты Tele2 в Санкт-Петербурге стали больше и чаще слушать музыку 1
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 2
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 2
11.12.2019 Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию 1
14.11.2019 Райффайзенбанк запускает дистанционное кредитование малого бизнеса 1
18.09.2019 На севере России построят сеть ЦОДов стоимостью 10 миллиардов 2
23.08.2019 Власти разъяснили, как будет работать платформа для слежки за волонтерами в России 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
06.08.2019 Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 1
09.08.2018 Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
12.09.2017 «Ростелеком» рассказал о работе систем видеонаблюдения в ходе единого дня голосования 1
25.08.2017 Волонтеры попросили у Путина миллионы на поддержку своего сайта. Путин не отказал 2
25.05.2017 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
10.04.2017 Клиенты «Деловых Линий» теперь могут оплатить услуги банковскими картами 1
11.01.2017 В 2017 году качество мобильной связи протестируют в 83 субъектах РФ 1
22.12.2016 Москвича посадили в СИЗО за китайский электронный брелок 1
15.12.2016 «Яндекс» строит краткосрочный прогноз осадков с помощью нейронных сетей 1
25.11.2016 Энергетический монополист Северо-Запада РФ полностью виртуализовал свои ЦОДы 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
12.10.2016 Softline проанализировала лицензионное соответствие ПО в «АЭМ-технологиях» 1
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1

Публикаций - 149, упоминаний - 186

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 8
МегаФон ПетерСтар 145 7
Синтерра - Synterra 565 7
Yandex - Яндекс 4101 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Cisco Systems - Tandberg 91 2
Samsung Electronics 5651 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 2
Google LLC 7144 2
Астерос - Asteros 531 2
Microsoft Corporation 11060 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Huawei 2730 2
Xiaomi 904 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Питерская группа связистов 114 1
Связьсервис - Связь Сервис 3 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
АльянсТелеком 8 1
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 1
Инфолинк 3 1
Nortel Networks 222 1
Сумма Телеком - Sumtel 67 1
Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
DCLab Карелия 1 1
Facebook 3765 1
Прометей - Prometey 9 1
LG Electronics 1844 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 1
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 1
Nokia Corporation 2434 1
Технополис GS 39 1
Рустелеком ТК 196 1
RetailCRM 21 1
OPPO Electronics 222 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Cisco Systems 2038 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
Правокард - Современные Юридические Решения 4 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
СберЛогистика 42 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Евросеть 884 1
ВкусВилл 48 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Яндекс.Еда 93 1
Яндекс.Такси 271 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1123 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
AliExpress 275 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Связной ГК 877 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
3G - Стандарт мобильной связи 3723 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
Безопасный город 347 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
Google Android 10750 2
Apple iOS 5741 2
Яндекс Помощь рядом 10 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
Tele2 Переплавка 1 1
Sony Xperia 113 1
DonorSearch 2 1
Avaya Aura Experience Portal 9 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Avaya Aura 41 1
МТС 3G-сеть 86 1
Avaya Interaction Center 9 1
Avaya One-Touch Video 2 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 13 1
Cisco Systems - Tandberg Tactical 1 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Avaya Aura Workforce Optimization - Avaya WFO Workforce Management - Avaya WFM 9 1
Oracle Siebel CRM 165 1
Terrasoft Creatio 44 1
Huawei nova - Серия смартфона 58 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Apple iMac - Серия моноблоков 224 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Samsung Galaxy 345 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPad 3263 1
Путин Владимир 1824 2
Брюквин Юрий 196 1
Чимиричкина Мария 30 1
Рубцова Ольга 32 1
Низомиддинов Олег 12 1
Малафеев Алексей 9 1
Платонова Оксана 4 1
Бражников Илья 1 1
Медведев Владимир 2 1
Матовников Михаил 1 1
Дубинин Александр 16 1
Лазаренко Дмитрий 16 1
Мельников Александр 63 1
Макаров Алексей 49 1
Абызов Михаил 64 1
Соколов Алексей 121 1
Ускова Ольга 126 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Скоков Денис 10 1
Гуцериев Михаил 107 1
Малышев Сергей 46 1
Кирсанова Светлана 54 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 72
Россия - Российская федерация - РФ 57309 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 39
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 29
Россия - СФО - Новосибирск 1965 23
Россия - ПФО - Самара 1287 23
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 22
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 21
Россия - ПФО - Казань 1513 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 20
Казахстан - Республика 2627 9
Россия - Курск 231 7
Россия - Республика Карелия 298 6
Россия - Мурманск 257 6
Беларусь - Белоруссия 2087 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
Россия - Махачкала 114 5
Россия - Вологодская область - Череповец 115 4
Россия - Саратов 402 4
Россия - Уфа 640 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Россия - Ярославль 404 4
Россия - Вологда 192 4
Россия - Иваново 191 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Россия - Волгоград 540 3
Россия - Смоленск 234 3
Россия - Калуга 295 3
Россия - Астрахань 240 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Пермь 739 3
Россия - Псковская область 301 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - Липецк 257 3
Россия - Великий Новгород 165 3
Россия - Ульяновск 292 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 3
Trade-in 54 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
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ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 3 1
Волонтёрство - Добровольная деятельность - Волонтёр - это человек, который добровольно оказывает безвозмездную помощь 2 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1988 1
Сбербанк СберДанные 4 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759562, в очереди разбора - 663252.
Создано именных указателей - 46354.
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