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Россия
Пензенская область


19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
11.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 1
08.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 1
07.09.2021 В России массово закрываются отделения банков 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
16.07.2021 В Пензе запущен пилотный проект цифровизации транспорта 2
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
23.12.2020 Александр Шведов, «Билайн Бизнес»: Пандемия помогла российским регионам осознать преимущества цифровизации 1
16.12.2020 20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 2
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
29.10.2020 В пензенских лифтах появилось цифровое видеонаблюдение 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
07.10.2020 «Техносерв» готов создать отдельную компанию для больших данных. Развивать их будет выходец из «Сбертеха» 1
02.10.2020 В Пензенской областной клинической больнице вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов, разработанную группой ЦРТ 1
15.09.2020 Россиянин, уволившийся из провайдера, 2 года прослушивал свое бывшее начальство 3
08.09.2020 Концерн «Автоматика» переводит ЖКХ на цифру 3
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 2
17.06.2020 «Автоматика» завершила реконструкцию сборочно-монтажного производства ПО «Электроприбор» 1
21.04.2020 От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность 2
07.04.2020 Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области 4
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
07.02.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 года 2
26.12.2019 «Автоматика» предложила проекты по автоматизации ЖД-инфраструктуры 1
12.11.2019 Оборудование «Автоматики» планируют закупить для пензенских школ 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
25.10.2019 МТС обеспечила контроль за бесперебойной работой пензенских электросетей 2
17.09.2019 МГТС объявляет решения Совета директоров 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
05.09.2019 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в полтора раза 1
16.04.2019 Итоги развития Единой системы бухгалтерского учета Минздрава Пензенской области в 2018-2019 годах 4
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1

Публикаций - 346, упоминаний - 531

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 70
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 30
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 14
Microsoft Corporation 10997 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 11
ВолгаТелеком 213 11
АФК Система ПАО 990 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 7
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 6
Samsung Electronics 5627 5
Yandex - Яндекс 4098 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
АйТи 748 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Ростех - Концерн Автоматика 396 4
Автоматика Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 17 3
CompanyMedia 110 3
Ланит ГК 1154 3
Интеллект Телеком 33 3
Cognitive Pilot 35 3
Ростелеком НСС 48 3
IBM 3524 3
Ericsson 846 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
Ростелеком ЦентрТелеком 188 2
СМАРТС Пенза-GSM 9 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Cisco Systems 2035 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Ситроникс - Sitronics 556 2
Криста НПО 59 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Lenovo Group 1635 2
Ланит ЛАН АТМсервис 32 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Акадо Екатеринбург 23 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 18
УЭК - Универсальная электронная карта 512 8
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н.Бурденко - Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко 2 2
Почта Банк 289 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 2
Мострансавто 59 2
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Лифт Контроль 1 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
ЕС-лизинг 13 1
Глобэкс банк 28 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Азия Цемент 10 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Сбербанк Поволжский банк 11 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Телефон.Ру 59 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта России ПАО 1570 1
Русагро Группа Компаний 139 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Открытие ФК 538 1
Альфа-Банк 1122 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ТНС Энерго 3 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Лиза Алерт 18 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Юнистрим - Unistream 166 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 8
Правительство РФ 2198 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
Администрация Псковской области 22 6
Правительство Пензенской области 16 5
Президент Российской Федерации 1439 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Администрация Смоленской области 19 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Администрация Курской области 13 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 2
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
Правительство Хабаровского края 15 2
Правительство Пермского края 15 2
Правительство Москвы 649 2
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 5 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Правительство Ставропольского края - Министерство здравоохранения Ставропольского края 2 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 17 1
Центр бухгалтерского учета - Государственное учреждение Ярославской области 2 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности Рязанской области 1 1
Центральный районный суд города Челябинска 3 1
Правительство Московской области - Министерство строительного комплекса Московской области 1 1
Правительство Иркутской области - Министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области 1 1
ОКУ ЦОД ГОЧС Курской области - Мониторинговый центр ОКУ ЦОД ГОЧС Курской области - Центр обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций курской области 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 8
3G - Стандарт мобильной связи 3699 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Google Android 10750 12
Apple iOS 5741 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 4
Microsoft Windows 10 6602 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Cognitive Agro Pilot 30 3
МТС Автосекретарь 35 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 3
Криста НПО АС Смета 10 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Microsoft Exchange 677 2
Яндекс.Лицей 17 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft SQL Server 789 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 23 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 2
Cisco CMM - Cisco Meeting Manager 1 1
Cisco TelePresence SX 4 1
VK - Mail.ru Игросфера Воронеж 2 1
Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco BE6000 5 1
Федеральный ситуационный центр электронного правительства 2 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Типовая учетная политика 1 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
ConsID WMS - Open Source HH.WMS OHE.WMS 2 1
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 7 1
Microsoft Windows Server 2003 143 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 4 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
HPE OneView 7 1
Никифоров Николай 1126 7
Кирюшин Геннадий 33 7
Валяева Елизавета 72 5
Белозерцев Иван 5 5
Ускова Ольга 126 5
Кабанов Владимир 174 4
Асланов Дмитрий 41 4
Кузнецов Павел 13 3
Попов Алексей 310 3
Беляков Денис 5 3
Колодкин Александр 8 3
Островский Владимир 22 3
Орловский Виктор 229 3
Чернышов Михаил 32 2
Рудычева Наталья 81 2
Ивакин Роман 49 2
Суслова Марина 7 2
Яловенко Илларион 14 2
Козырев Алексей 270 2
Морошкин Александр 106 2
Ершов Андрей 45 2
Корня Алексей 73 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Шмид Александр 18 1
Парфенчиков Артур 8 1
Семенов Максим 20 1
Попов Анатолий 98 1
Сахненко Сергей 71 1
Шведов Александр 18 1
Ивонин Алексей 2 1
Кузяев Андрей 59 1
Гаттаров Руслан 117 1
Гуральников Сергей 161 1
Сиваков Руслан 4 1
Леви Гавриил 17 1
Алешин Александр 4 1
Деянышев Вадим 19 1
Шилин Андрей 1 1
Чучелов Андрей 44 1
Данилкин Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 185
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 109
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 82
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 67
Россия - Республика Мордовия 386 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 29
Россия - Астраханская область 369 27
Россия - Волгоградская область 395 25
Россия - Иркутская область 536 25
Россия - Калининградская область 531 21
Россия - Кировск - Кировская область 301 21
Россия - Ростовская область 859 19
Россия - Курская область 338 18
Россия - ПФО - Казань 1507 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 15
Россия - Кемеровская область 461 14
Россия - СФО - Новосибирск 1954 12
Россия - Приморский край - Приморье 604 12
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 10
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 9
Россия - Тамбовская область 321 9
Россия - Томская область 413 9
Россия - Оренбургская область 292 9
Россия - Калужская область 568 9
Россия - Новосибирская область 810 8
Россия - Краснодарский край 913 8
Россия - Рязанская область 313 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Россия - Смоленская область 226 8
Россия - Красноярск 843 8
Россия - Ульяновская область 348 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 8
Россия - Республика Адыгея 241 8
Россия - Белгородская область 363 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 7
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 7
Россия - Псковская область 298 7
Россия - Омская область 382 7
Россия - Республика Бурятия 284 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
Информационное общество - Государственная программа 282 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 6
Региональное законодательство 45 6
Федеральное законодательство 254 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Великая Отечественная война 122 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 5 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
Антимонопольный комплаенс 1 1
Экономический эффект 20 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 71 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 1
Региональный электронный бюджет 3 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 4 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Коррупция 22 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
NYT - The New York Times 505 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
CNews Analytics 1988 13
Juniper Research 278 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
Академгородок Новосибирск 29 2
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 1
Техноатом - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 3 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Школьная лига Роснано 1 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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