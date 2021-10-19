Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Пензенская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 346, упоминаний - 531
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 7
|Кирюшин Геннадий 33 7
|Валяева Елизавета 72 5
|Белозерцев Иван 5 5
|Ускова Ольга 126 5
|Кабанов Владимир 174 4
|Асланов Дмитрий 41 4
|Кузнецов Павел 13 3
|Попов Алексей 310 3
|Беляков Денис 5 3
|Колодкин Александр 8 3
|Островский Владимир 22 3
|Орловский Виктор 229 3
|Чернышов Михаил 32 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Ивакин Роман 49 2
|Суслова Марина 7 2
|Яловенко Илларион 14 2
|Козырев Алексей 270 2
|Морошкин Александр 106 2
|Ершов Андрей 45 2
|Корня Алексей 73 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Шмид Александр 18 1
|Парфенчиков Артур 8 1
|Семенов Максим 20 1
|Попов Анатолий 98 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Шведов Александр 18 1
|Ивонин Алексей 2 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Сиваков Руслан 4 1
|Леви Гавриил 17 1
|Алешин Александр 4 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Шилин Андрей 1 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Данилкин Алексей 1 1
|NYT - The New York Times 505 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|Курский городской портал - vKurske 1 1
|CNews Analytics 1988 13
|Juniper Research 278 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755471, в очереди разбора - 659161.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755471, в очереди разбора - 659161.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru