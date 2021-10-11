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11.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 3
08.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 4
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
16.07.2021 В Пензе запущен пилотный проект цифровизации транспорта 3
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 2
19.04.2021 НИТУ «МИСиС» и фонд «Вклад в будущее» запустили проект по обучению ИИ в школах России 1
19.04.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила положительное заключение ФСБ России 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
16.02.2021 Концерн «Автоматика» начал поставлять в учебные заведения Пензы гравировально-фрезерные станки 1
02.02.2021 Вышел релиз программного комплекса ViPNet Client для обновленной ОС «Аврора» 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
19.01.2021 Власти закупят для врачей и учителей планшеты на российской ОС «Аврора» на 19 миллиардов 1
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 3
22.10.2020 В Тюменской области вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med группы ЦРТ 1
02.10.2020 В России запустилось тестирование грузоперевозок с электронными документами 1
02.10.2020 В Пензенской областной клинической больнице вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов, разработанную группой ЦРТ 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
08.09.2020 Концерн «Автоматика» переводит ЖКХ на цифру 1
17.08.2020 Mail.ru Group совместно с БФУ им. И. Канта подготовит специалистов игровой индустрии 1
09.07.2020 «Неофлекс» открыла центр разработки в Пензе 3
03.07.2020 Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
21.05.2020 Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ 1
26.03.2020 ЦРПТ: в феврале-марте число участников пилота по маркировке молочной продукции утроилось 1
23.01.2020 Оборудование «Росэлектроники» уменьшит очереди в поликлиниках 1
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
22.10.2019 Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС 1
14.08.2019 «Акелон» внедрила DirectumRX в ГК «Коноплекс» 1
17.07.2019 «Ростелеком» создал для «РСХБ-Интех» облачную инфраструктуру с организацией автоматизированных рабочих мест 1
19.06.2019 В МТС назначен новый глава розничной сети 2
07.06.2019 Angara открыла обособленное подразделение в Пензе 3

Публикаций - 251, упоминаний - 343

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 13
Yandex - Яндекс 4098 10
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 7
Синтерра - Synterra 562 7
ВолгаТелеком 213 7
VK - Mail.ru Group 2482 4
Microsoft Corporation 10997 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Unity Technologies 97 3
Luxoft - Люксофт 233 3
3726 3
Ростелеком ЦентрТелеком 188 3
Комстар Регионы 89 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 2
BIT.Games 6 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 2
Brocade Communications Systems 141 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Ростелеком Сибирьтелеком 298 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Ланит ГК 1154 2
АйТи 748 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Acronis - Акронис 363 2
Neoflex - Неофлекс 141 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
АФК Система ПАО 990 2
Компьюлинк УСП 65 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 1
Армада 275 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
РСХБ-Интех 4 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
X5 Group - Пятерочка 559 4
Газпром ПАО 518 3
Uber Technologies 258 3
Аэрофлот 492 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Uber 257 3
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 3
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 3
Uber Russia 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Технопарк-Мордовия 11 2
Яндекс.Еда 93 2
Яндекс.Такси 271 2
Альфа-Банк 1122 2
Sova Capital 4 1
Юнистрим - Unistream 166 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н.Бурденко - Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко 2 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Citigroup 114 1
ТНС Энерго 3 1
Коноплекс ГК 1 1
РТ-Химкомпозит - РТ-Химические технологии и композиционные материалы 4 1
Uber China 7 1
Телефон.Ру 59 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Qiwi 783 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
ВкусВилл 48 1
X5 Group 599 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
РТС - Фондовая биржа 164 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Федеральное казначейство России 766 3
Правительство РФ 2198 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Правительство Астраханской области - Министерство здравоохранения Астраханской области 2 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 78 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 4
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета - Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных учреждениях 5 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 6 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
Smartphone - Смартфон 771 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Ситаллы - стеклокристаллические материалы 2 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 21 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 11 1
DevOps - Development и Operations 296 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 389 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 7
Яндекс.Лицей 17 2
ЦРТ Voice2Med 16 2
VK - Mail.ru Игросфера Воронеж 2 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Apple Pay 385 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Apple - App Store 2198 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Аскон Компас-3D 63 1
X5 Group - Перекресток - Мой Перекресток 6 1
Directum Jazz 25 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 8 1
АН-124 Руслан 1 1
Simtech CS-Cart 13 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 3 1
Яндекс Go 50 1
Qtech QMP - серия смартфонов 1 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 1
Мобайл Информ MIG C - Защищенный смартфон 6 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
МТС Автосекретарь 35 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
МТС 3G-сеть 86 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Aladdin JaCarta 147 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Directum - DirectumRX 62 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
Infotecs - ViPNet Client 53 1
Linux OS 4236 1
Кореш Виктор 71 3
Мацоцкий Сергей 150 3
Карачинский Анатолий 74 3
Никифоров Николай 1126 3
Колодкин Александр 8 3
Козырев Алексей 270 2
Белозерцев Иван 5 2
Четвернин Алексей 651 2
Марданов Сергей 12 2
Кесельбренер Леонид 49 2
Балуев Евгений 28 2
Асланов Дмитрий 41 2
Шмид Александр 18 2
Елистратов Николай 90 2
Путин Владимир 1820 2
Суслова Марина 7 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Щербаков Сергей 14 2
Баланова Светлана 29 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Кушниренко Алексей 1 1
Кравцов Сергей 39 1
Гайдар Аркадий 1 1
Пугачев Емельян 1 1
Казакова Александра 3 1
Степанова Татьяна 5 1
Суворова Тамара 1 1
Ярушкина Надежда 1 1
Тюрина Мария 39 1
Магдануров Гайдар 21 1
Голицына Людмила 2 1
Прозоровский Василий 40 1
Демина Марина 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Каштанкин Илья 2 1
Каржицкий Аркадий 1 1
Данилкин Алексей 1 1
Шишкин Вадим 1 1
Самирханова Надия 1 1
Китайгородский Исаак 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 125
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 97
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 50
Россия - ПФО - Казань 1507 47
Россия - СФО - Новосибирск 1954 42
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 41
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 22
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 14
Россия - Ульяновск 292 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 10
Россия - Курск 231 10
Россия - Белгород 238 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Россия - Пермь 737 8
Россия - Республика Мордовия 386 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 8
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Казахстан - Республика 2618 8
Россия - Махачкала 114 7
Россия - Воронеж 684 7
Россия - Калуга 294 7
Россия - Астрахань 240 7
Россия - Владивосток 864 7
Россия - Омск 623 6
Россия - Краснодар 1031 6
Россия - Тюмень 492 6
Украина 3344 6
Россия - Йошкар-Ола 108 6
Россия - Уфа 640 6
Россия - Мурманск 254 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Россия - Челябинск 768 5
Россия - Волгоград 539 5
Россия - Калининград 659 5
Россия - Липецк 256 5
Россия - Хабаровск 617 5
Россия - ПФО - Самара 1285 5
Россия - Сочи 910 5
Россия - Пензенская область 346 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 2
КВВТ РФ - Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 1 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 60 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Всероссийская перепись населения 31 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Великая Отечественная война 122 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Forbes - Форбс 441 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
IDC - International Data Corporation 2708 2
CNews Analytics 1988 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 3
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 2
Техноатом - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 3 2
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 2
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
Сбербанк - Академия Искусственного интеллекта 9 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755470, в очереди разбора - 659160.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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