Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Пенза
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 251, упоминаний - 343
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|Кореш Виктор 71 3
|Мацоцкий Сергей 150 3
|Карачинский Анатолий 74 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Колодкин Александр 8 3
|Козырев Алексей 270 2
|Белозерцев Иван 5 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Марданов Сергей 12 2
|Кесельбренер Леонид 49 2
|Балуев Евгений 28 2
|Асланов Дмитрий 41 2
|Шмид Александр 18 2
|Елистратов Николай 90 2
|Путин Владимир 1820 2
|Суслова Марина 7 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Щербаков Сергей 14 2
|Баланова Светлана 29 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Кушниренко Алексей 1 1
|Кравцов Сергей 39 1
|Гайдар Аркадий 1 1
|Пугачев Емельян 1 1
|Казакова Александра 3 1
|Степанова Татьяна 5 1
|Суворова Тамара 1 1
|Ярушкина Надежда 1 1
|Тюрина Мария 39 1
|Магдануров Гайдар 21 1
|Голицына Людмила 2 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Демина Марина 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Каштанкин Илья 2 1
|Каржицкий Аркадий 1 1
|Данилкин Алексей 1 1
|Шишкин Вадим 1 1
|Самирханова Надия 1 1
|Китайгородский Исаак 2 1
|Forbes - Форбс 441 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|IDC - International Data Corporation 2708 2
|CNews Analytics 1988 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755470, в очереди разбора - 659160.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755470, в очереди разбора - 659160.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru