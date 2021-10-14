Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Самара
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1309, упоминаний - 1713
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Асланов Дмитрий 41 16
|Меламед Александр 39 14
|Никифоров Николай 1126 12
|Кирюшин Геннадий 33 12
|Путин Владимир 1831 11
|Щеголев Игорь 676 10
|Ушацкий Андрей 101 6
|Казарин Станислав 100 6
|Рассказов Сергей 26 5
|Ухлинов Леонид 48 5
|Анкилов Константин 52 5
|Колесник Андрей 16 5
|Слизень Виталий 143 5
|Григорьев Александр 18 5
|Кореш Виктор 72 5
|Гуцериев Михаил 107 5
|Воробьев Михаил 44 4
|Маевский Игорь 23 4
|Ермаков Валерий 71 4
|Свердлов Денис 163 4
|Самойленко Максим 65 4
|Орловский Виктор 229 4
|Иванников Дмитрий 31 4
|Проскура Дмитрий 25 4
|Малышев Сергей 46 4
|Мельников Александр 63 3
|Майстренко Игорь 44 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Семериков Андрей 26 3
|Зайцева Анна 62 3
|Солодухин Константин 92 3
|Кравцов Сергей 39 3
|Носков Константин 203 3
|Василевский Андрей 18 3
|Маевский Леонид 24 3
|Аракелян Арам 7 3
|Луковников Михаил 19 3
|Селин Владимир 12 3
|Сидоров Сергей 22 3
|Иванов Сергей 175 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772451, в очереди разбора - 676133.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772451, в очереди разбора - 676133.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru