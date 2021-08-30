Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Орёл
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 214, упоминаний - 259
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мылицын Роман 79 16
|Бугрецов Антон 5 2
|Буздалин Антон 4 2
|Мельников Александр 63 2
|Степанова Татьяна 5 1
|Столяров Сергей 1 1
|Орлов Виталий 18 1
|Хлебородов Денис 4 1
|Слабаков Денис 3 1
|Логинов Артем 3 1
|Нурмагомедов Хабиб 7 1
|Орловский Михаил 1 1
|Дербенков Сергей 5 1
|Тараканов Дмитрий 3 1
|Симонов Андрей 3 1
|Царегородцев Денис 1 1
|Коньшин Андрей 6 1
|Петухов Денис 10 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Король Андрей 3 1
|Калугин Павел 2 1
|Московец Александр 3 1
|Пелькин Алексей 1 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Белокрылов Александр 20 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Жаров Александр 165 1
|Черепенников Антон 52 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Калинин Алексей 23 1
|Калинин Александр 95 1
|Малых Дмитрий 23 1
|Макаров Алексей 49 1
|Тюрина Мария 39 1
|Сорокин Святослав 17 1
|Икоев Артем 8 1
|Рязанов Александр 1 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Известия ИД 59 1
|ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
|Сириус - Образовательный центр 85 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755457, в очереди разбора - 659147.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755457, в очереди разбора - 659147.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru