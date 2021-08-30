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Россия
Орёл


30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 1
23.07.2021 ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 3
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
11.03.2021 РЖД переводят тысячи ПК на Astra Linux. Цена проекта засекречена 1
11.03.2021 «Гринатом» продолжает внедрение российского ПО в ИТ-систему РЖД 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» 1
04.02.2021 Блокчейн-платформа Waves Enterprise совместима с ОС Astra Linux 2
29.01.2021 Подтверждена совместимость VPN-клиента «С-Терра Клиент А» с ОС Astra Linux 1
26.01.2021 Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
18.01.2021 Подтверждена совместимость источника бесперебойного питания СИПБ с ОС Astra Linux 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
23.12.2020 В «Сбер еаптеке» заработала онлайн-оплата SberPay 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
30.11.2020 Crafttalk стала резидентом «Сколково» 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
03.07.2020 Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
17.06.2019 МТС запустил звонки через Wi-Fi в Орле и Орловской области 1
29.01.2019 Российский производитель серверов и СХД в три хода продается в холдинг, которому два месяца 1
13.12.2018 Оператор «Манго Телеком» заработал в 61 городе 1
15.11.2018 «Тинькофф Банк» открыл виртуальный центр разработки 1
09.07.2018 Директор РЖД и экс-зампред «Газпрома» купил поставщика «железа» для майнинга 1
13.04.2018 «Глобус-телеком» представил решение для «умных» городов 1
09.10.2017 Преподаватели проекта Samsung «УчимЗнаем» награждены премией «Учитель года – 2017» 1
23.08.2017 «Байкал Электроникс» вступила в российскую Ассоциацию разработчиков и производителей электроники 1
23.03.2017 Иван Анашкин назначен директором Макрорегиона Центр «Транстелекома» 1
09.03.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 2
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
29.11.2016 «Корус Консалтинг» перевел ERP-систему сети «Кораблик» на новую версию Microsoft Dynamics AX 1
10.11.2016 Navitel выпустила карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2016 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
31.05.2016 ОС специального назначения Astra Linux Special Edition пополнила Единый реестр российского ПО 1

Публикаций - 214, упоминаний - 259

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 31
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 10
Microsoft Corporation 10997 5
Samsung Electronics 5627 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 4
Комстар Регионы 89 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Yandex - Яндекс 4098 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 3
Крипто-ПРО 200 3
Синтерра - Synterra 562 3
VK - Mail.ru Group 2482 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Facebook 3764 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
МегаФон ПетерСтар 144 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 1
РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 11 1
Softline - Софтлайн проекты 5 1
Золотая Корона 280 1
Ланит Интеграция 101 1
RetailCRM 21 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 370 1
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 1
Ростелеком Связьинвест 692 1
АйТи 748 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 72 1
Белый Ветер Цифровой 113 1
ТТК Центр - ЦентрТрансТелеком 8 1
New Mining Company - Центр обработки данных 1 1
Спутник ПП - поисковый портал 4 1
Автограф 8 1
Медицина ИТ - Medicine IT 2 1
Eagle Mobile - MVNO-оператор сотовой связи 3 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Сбер Еаптека 8 2
Альфа-Банк 1122 2
Юнистрим - Unistream 166 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ВТБ24 583 1
Uber China 7 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Р-Фарм 20 1
РХК - Русская холдинговая компания 1 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
КонсультантПлюс 41 1
Global Pilots 9 1
Сургутский ГПЗ - Сургутский газоперерабатывающий завод 1 1
Uber 257 1
Стройтрансгаз 15 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Altera Capital 2 1
Русский колос 1 1
Мострансавто 59 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпром ПАО 518 1
AliExpress 275 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
О2О Delivery club 153 1
X5 Group - Перекресток 203 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
X5 Group 599 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Uber Technologies 258 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
СберЛогистика 42 1
Русский стандарт Банк 302 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Правительство РФ 2198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Новомосковская ГРЭС 1 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 598 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
Global LTE WWAN - Wireless Wide Area Network - стандарт беспроводной связи 35 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 65 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 76 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 800 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Microsoft Windows приложения 105 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 230 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 14 1
МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций 7 1
VoLTЕ - Voice over LTE - технология передачи голоса по сети LTE, основанная на IP Multimedia Subsystem (IMS) 4 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 23
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 20
Linux OS 4236 10
Microsoft Windows 10 6602 7
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 5
Microsoft Windows 849 4
КриптоПро СКЗИ CSP 96 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 9 2
Linux LTSP - Linux Terminal Server Project 5 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Chromium - Браузер 166 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Directum - DirectumRX 62 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Microsoft Windows 8 1228 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Android TV 173 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 1
Discord 32 1
МТТ YouMagic 33 1
Linux KDE Plasma 116 1
Rakuten Viber 429 1
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Intel x86 - Архитектура процессора 990 1
Java - Язык программирования 1166 1
WhatsApp Messenger 654 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 1
Aladdin JaCarta 147 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
AlterOffice 16 1
Ред ОС 239 1
Мылицын Роман 79 16
Бугрецов Антон 5 2
Буздалин Антон 4 2
Мельников Александр 63 2
Степанова Татьяна 5 1
Столяров Сергей 1 1
Орлов Виталий 18 1
Хлебородов Денис 4 1
Слабаков Денис 3 1
Логинов Артем 3 1
Нурмагомедов Хабиб 7 1
Орловский Михаил 1 1
Дербенков Сергей 5 1
Тараканов Дмитрий 3 1
Симонов Андрей 3 1
Царегородцев Денис 1 1
Коньшин Андрей 6 1
Петухов Денис 10 1
Контрабаев Артур 66 1
Рудычева Наталья 81 1
Король Андрей 3 1
Калугин Павел 2 1
Московец Александр 3 1
Пелькин Алексей 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Белокрылов Александр 20 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Никифоров Николай 1126 1
Жаров Александр 165 1
Черепенников Антон 52 1
Ахмеров Тимур 73 1
Смирнов Алексей 142 1
Калинин Алексей 23 1
Калинин Александр 95 1
Малых Дмитрий 23 1
Макаров Алексей 49 1
Тюрина Мария 39 1
Сорокин Святослав 17 1
Икоев Артем 8 1
Рязанов Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 115
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 86
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 62
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 38
Россия - ПФО - Казань 1507 36
Россия - СФО - Новосибирск 1954 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 24
Россия - Смоленск 232 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 19
Россия - Курск 231 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 9
Украина 3344 9
Казахстан - Республика 2618 8
Россия - Астрахань 240 6
Россия - Калининградская область 531 5
Россия - Воронеж 684 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 4
Россия - Оренбург 254 4
Россия - Калуга 294 4
Россия - Красноярск 843 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
Россия - Тверь 323 3
Россия - Ульяновск 292 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 3
Япония 2752 3
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Россия - Белгород 238 3
Россия - Орловская область 131 3
Россия - Тульская область 752 2
Россия - Севастополь 419 2
Россия - Барнаул 359 2
Россия - ПФО - Самара 1285 2
Россия - Омск 623 2
Россия - Волгоград 539 2
Россия - Тюмень 492 2
Россия - Липецк 256 2
Россия - Саратов 398 2
Россия - Челябинск 768 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Известия ИД 59 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755457, в очереди разбора - 659147.
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