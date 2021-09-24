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Россия
Орловская область


24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 7
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 7
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
13.04.2021 «Светец» обеспечит техническое сопровождение системы-112 Орловской области 3
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 3
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 3
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 4
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
19.11.2020 МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 6
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 1
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
23.04.2020 Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в регионах 1
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 10
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
17.06.2019 МТС запустил звонки через Wi-Fi в Орле и Орловской области 1
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 3
29.04.2019 Новый класс проекта «Учимзнаем» при поддержке Samsung открылся в Астрахани 1
22.03.2019 Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги 1
07.03.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2019 г. 3
15.02.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2019 г. 1
02.11.2018 В России легализуют армию кибердоносчиков 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 2
26.09.2018 Сбербанк объявил о запуске мобильного оператора под новым брендом «СберМобайл» 1
27.08.2018 «Гексагон Геосистемс Рус» испытала прием сигнала CLAAS RTK NET в сети SmartNet 1
27.07.2018 CNews поздравляет с Днем сисадмина! 1
09.07.2018 Директор РЖД и экс-зампред «Газпрома» купил поставщика «железа» для майнинга 1
04.07.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности 1
26.06.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России 1
06.03.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2018 г. 4
06.02.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2018 г. 3
10.05.2017 В Государственном архиве Орловской области установлен российский сканер с глубокой колыбелью 2
09.03.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 1
10.01.2017 Чиновницу уволили за то, что не подала данные о своих аккаунтах в соцсетях 1
28.11.2016 МТС и «Билайн» объединили частоты в Череповце для ускорения мобильного интернета 1

Публикаций - 132, упоминаний - 276

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
Yandex - Яндекс 4101 4
Samsung Electronics 5651 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Microsoft Corporation 11060 2
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 2
Цифра ГК 116 1
Светец 13 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Квант-Телеком 6 1
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 1
Нетология - Netology 30 1
Сбербанк Телеком 18 1
Таттелеком 103 1
Золотая Корона 280 1
Миранда-Медиа 20 1
Вайнах Телеком 42 1
Электросвязь 21 1
Hexagon - Гексагон Геосистемс Рус 1 1
New Mining Company - Центр обработки данных 1 1
5 Джи Вайфай 4 1
Facebook 3765 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
HP Inc. 2905 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Sony 2340 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 488 1
РТЛабс 145 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 275 1
Башинформсвязь 79 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 11
Мострансавто 59 5
Единая транспортная карта 12 2
Почта России ПАО 1572 2
Евросеть 884 2
Газпром ПАО 520 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Русский колос 1 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Стройтрансгаз 15 1
Сургутский ГПЗ - Сургутский газоперерабатывающий завод 1 1
Кубанская библиотека 1 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
CLAAS 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
РХК - Русская холдинговая компания 1 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Русагро Группа Компаний 139 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Яндекс.Еда 93 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
AliExpress 275 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 20
Правительство РФ 2201 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 10
Правительство Орловской области 15 8
Президент Российской Федерации 1439 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 7
Правительство Москвы 653 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Правительство Самарской области 48 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Администрация Курской области 13 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 3
Правительство Орловской области - Управление информационных технологий Орловской области 4 3
Администрация Псковской области 22 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
Администрация Смоленской области 19 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Правительство Ставропольского края 23 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 2
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Федеральное казначейство России 766 2
Администрация Президента РФ 267 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
3G - Стандарт мобильной связи 3723 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
VoLTЕ - Voice over LTE - технология передачи голоса по сети LTE, основанная на IP Multimedia Subsystem (IMS) 4 1
Website - Вебсайт 116 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 305 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 135 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 27 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Стрелка - Транспортная карта 113 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 5
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Google Android 10750 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 1 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 1
Яндекс.Репетитор 4 1
Яндекс.Лицей 17 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
Яндекс.Эфир 15 1
Яндекс.Учебник 12 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
АИС МРГП - Автоматизированная информационная система Мониторинг реализации Генерального плана развития города Москвы 1 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
Nissan Murano 6 1
Samsung Учимзнаем 3 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 6 1
Яндекс.Маркет Аналитика 10 1
Toyota Camry 7 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 5 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Toyota Highlander 1 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
Попов Алексей 311 9
Орловский Виктор 229 4
Рудычева Наталья 81 2
Массух Илья 192 2
Примаков Евгений 6 2
Духовницкий Олег 91 2
Снегирев Александр 2 2
Контрабаев Артур 66 2
Гордеев Алексей 10 2
Никифоров Николай 1126 2
Жаров Александр 165 2
Путин Владимир 1824 2
Щеголев Игорь 676 2
Проскурин Дмитрий 3 1
Ковалев Дмитрий 30 1
Kekatos Ted - Кекатос Тед 3 1
Растворов Дмитрий 2 1
Гуртов Дмитрий 12 1
Белавенцев Олег 1 1
Мантулин Олег 1 1
Зарубин Юрий 4 1
Юрченко Евгений 75 1
Боженов Сергей 3 1
Холманских Игорь 1 1
Суслова Марина 7 1
Мошкович Вадим 4 1
Слабаков Денис 3 1
Рыскаль Вадим 2 1
Быков Олег 2 1
Шхагошев Адальби 3 1
Школлер Роман 1 1
Король Андрей 3 1
Калугин Павел 2 1
Чекмарев Александр 2 1
Пилипенко Александр 1 1
Рявкин Александр 1 1
Гребенников Сергей 28 1
Малофеев Константин 98 1
Никитин Игорь 7 1
Хасис Лев 96 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 26
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 24
Россия - Иркутская область 543 21
Россия - Астраханская область 371 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 13
Россия - Тульская область 752 12
Россия - Кемеровская область 467 11
Россия - Тамбовская область 322 11
Россия - Республика Алтай 684 10
Россия - Калужская область 571 10
Россия - Волгоградская область 397 10
Россия - Краснодарский край 913 9
Россия - Курская область 338 9
Россия - Белгородская область 367 8
Россия - Владимирская область 368 8
Россия - Калининградская область 535 8
Россия - Липецкая область 292 8
Россия - Омская область 383 8
Россия - Забайкальский край 356 8
Россия - Рязанская область 314 7
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 7
Россия - Тюменская область 582 7
Россия - Костромская область 229 7
Россия - Самарская область 558 7
Россия - Свердловская область 806 6
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 6
Россия - Ростовская область 861 6
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 6
Россия - Республика Мордовия 387 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 6
Россия - Томская область 419 6
Россия - Воронежская область 395 6
Россия - Ярославская область 332 5
Россия - Республика Коми 411 5
Россия - Тверская область 248 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 5
Информационное общество - Государственная программа 282 10
Региональное законодательство 45 7
Федеральное законодательство 254 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 2
Коррупция 22 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 58 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
Бережливая поликлиника 5 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Вторая мировая война 259 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Великая Отечественная война 122 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
CNews Analytics 1988 5
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Всероссийский цифровой диктант 8 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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