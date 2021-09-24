МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов 1

Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1

У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 1

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в регионах 1

В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1

В России легализуют армию кибердоносчиков 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 2

В Государственном архиве Орловской области установлен российский сканер с глубокой колыбелью 2