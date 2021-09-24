Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Орловская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 132, упоминаний - 276
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 311 9
|Орловский Виктор 229 4
|Рудычева Наталья 81 2
|Массух Илья 192 2
|Примаков Евгений 6 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Снегирев Александр 2 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Жаров Александр 165 2
|Путин Владимир 1824 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Проскурин Дмитрий 3 1
|Ковалев Дмитрий 30 1
|Kekatos Ted - Кекатос Тед 3 1
|Растворов Дмитрий 2 1
|Гуртов Дмитрий 12 1
|Белавенцев Олег 1 1
|Мантулин Олег 1 1
|Зарубин Юрий 4 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Боженов Сергей 3 1
|Холманских Игорь 1 1
|Суслова Марина 7 1
|Мошкович Вадим 4 1
|Слабаков Денис 3 1
|Рыскаль Вадим 2 1
|Быков Олег 2 1
|Шхагошев Адальби 3 1
|Школлер Роман 1 1
|Король Андрей 3 1
|Калугин Павел 2 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Пилипенко Александр 1 1
|Рявкин Александр 1 1
|Гребенников Сергей 28 1
|Малофеев Константин 98 1
|Никитин Игорь 7 1
|Хасис Лев 96 1
|РИА Новости 654 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Курский городской портал - vKurske 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759562, в очереди разбора - 663252.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759562, в очереди разбора - 663252.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru