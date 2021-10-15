Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Оренбургская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 292, упоминаний - 514
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ледяев Максим 14 7
|Ускова Ольга 126 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Валяева Елизавета 72 3
|Кореш Виктор 71 3
|Рустамов Рустам 169 3
|Кабанов Владимир 174 3
|Орловский Виктор 229 3
|Евтушенко Олег 125 2
|Попов Алексей 310 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Пауков Сергей 7 1
|Третьякова Анна 1 1
|Исхакова Наиля 1 1
|Курятников Вадим 1 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Барыкин Сергей 9 1
|Парахин Виктор 4 1
|Кунавин Денис 2 1
|Полозенко Валентин 13 1
|Албычев Кирилл 7 1
|Могилин Артём 5 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Ковтун Марина 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Чернышов Михаил 32 1
|Шилин Андрей 1 1
|Серкова Екатерина 1 1
|Мануева Екатерина 1 1
|Карпова Екатерина 1 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Баштовой Алексей 1 1
|Питиримов Александр 1 1
|Бродерзон Александр 1 1
|Пургина Александра 1 1
|Лосев Сергей 43 1
|Макаров Станислав 111 1
|Сафронов Роман 33 1
|Ивакин Роман 49 1
|CNews Analytics 1988 7
|Ericsson Mobility Report 27 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755453, в очереди разбора - 659143.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755453, в очереди разбора - 659143.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru