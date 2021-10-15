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Россия
Оренбургская область


15.10.2021 «Корус консалтинг» создал онлайн-площадку для оптовой торговли для Akkermann cement 1
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 5
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 1
03.06.2021 Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 4
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
28.12.2020 «Сбер» и «Сколтех» создают экосистему искусственного интеллекта для нужд медицины 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 3
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 5
10.11.2020 МТС создала цифровую «тревожную кнопку» для оренбургских нефтяников 2
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 3
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
15.09.2020 Ростех и ГЛОНАСС составили цифровой рейтинг безопасности 3 тыс. км российских дорог 1
11.09.2020 Правительство Оренбургской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 5
14.08.2020 Работник российского сотового оператора украл у абонентов миллион 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 2
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
20.05.2020 Основатель apphud.com о первом заработке, большом проекте и свободе 1
03.04.2020 Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики 1
31.03.2020 РЕД ОС и «Ассистент» предлагают решение для удаленной работы 2
04.03.2020 Более 300 тысяч пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета» 1
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
19.12.2019 Ericsson внедрил динамическое распределение спектра в сети «Мегафон» 2
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 4
26.11.2019 «Сберсервис» представил проекты решения для оснащения городской инфраструктуры 1
17.10.2019 «Сбермобайл» расширил зону присутствия 1
19.09.2019 Концерн «Автоматика» обеспечил техникой избирательные участки в 15 регионах 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 4
15.08.2019 «Автоматика» поставила комплексы обработки избирательных бюллетеней для Оренбургской области 1

Публикаций - 292, упоминаний - 514

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 37
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
3726 6
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Ericsson 846 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 4
Ростелеком НСС 48 4
Ред Софт - Red Soft 246 3
АйТи 748 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
Microsoft Corporation 10997 3
Ростелеком Дальсвязь 203 2
Синтерра - Synterra 562 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Tanais - Танаис 12 2
М2М телематика 165 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Samsung Electronics 5627 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Directum - Директум 643 2
Крок 1219 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
САФИБ - SAFIB 3 1
ВолгаТелеком 213 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 107 1
Сбербанк СберМедИИ 10 1
Tetron - Тетрон 2 1
Nortel Networks 218 1
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 12 1
Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 5 1
Ланит ЛАН АТМсервис 32 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 15
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Почта Банк 289 2
Транснефть 159 2
Совкомбанк Совесть 27 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Кастор 1 1
Российские коммунальные системы 7 1
Оренбургремдорстрой ГУП 1 1
Бузулукское Молоко 1 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
Сбербанк Поволжский банк 11 1
Телефон.Ру 59 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
ВТБ24 583 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
РесурсТранс 16 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Hyundai Motor 144 1
Аэрофлот 492 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1570 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 6
Администрация Смоленской области 19 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 5
Президент Российской Федерации 1439 5
Правительство РФ 2198 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
Администрация Псковской области 22 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Правительство Самарской области 48 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 2
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
Правительство Удмуртской Республики 6 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Правительство Москвы 649 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Администрация Красноярского края 25 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 2
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 2 2
Правительство Хабаровского края 15 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство Пермского края 15 2
Правительство Вологодской области 18 2
Правительство Воронежской области 12 1
Санкт-Петербургская Избирательная Комиссия - Избирательная комиссия города Санкт-Петербурга 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту города Санкт-Петербурга 1 1
Общественная палата Волгоградской области 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Союз пенсионеров России 2 1
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 1
Национальный Союз Водоканалов 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 17
3G - Стандарт мобильной связи 3699 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
УУС - Универсальные услуги связи 29 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 134 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 465 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
3D-печать 135 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 7 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 1
Google Android 10750 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 4
Apple iOS 5741 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Ред ОС 239 3
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 16 3
Linux OS 4236 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
ЕПБ - Единый проездной билет 3 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 2
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 2
Microsoft Windows 10 6602 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Directum Solo 33 2
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Directum СЭД 68 2
Apple - App Store 2198 2
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 6 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Сколтех CoBrain-Аналитика - НейроНет 1 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
Ericsson Shared Carrier 1 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
Yota SIM-карты 15 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
Fort Telecom - TFortis 6 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 1
Криста НПО iMonitoring 7 1
Ледяев Максим 14 7
Ускова Ольга 126 4
Никифоров Николай 1126 4
Валяева Елизавета 72 3
Кореш Виктор 71 3
Рустамов Рустам 169 3
Кабанов Владимир 174 3
Орловский Виктор 229 3
Евтушенко Олег 125 2
Попов Алексей 310 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Пауков Сергей 7 1
Третьякова Анна 1 1
Исхакова Наиля 1 1
Курятников Вадим 1 1
Буленков Дмитрий 13 1
Павкин Кирилл 5 1
Барыкин Сергей 9 1
Парахин Виктор 4 1
Кунавин Денис 2 1
Полозенко Валентин 13 1
Албычев Кирилл 7 1
Могилин Артём 5 1
Контрабаев Артур 66 1
Ковтун Марина 1 1
Рудычева Наталья 81 1
Чернышов Михаил 32 1
Шилин Андрей 1 1
Серкова Екатерина 1 1
Мануева Екатерина 1 1
Карпова Екатерина 1 1
Рылов Дмитрий 45 1
Баштовой Алексей 1 1
Питиримов Александр 1 1
Бродерзон Александр 1 1
Пургина Александра 1 1
Лосев Сергей 43 1
Макаров Станислав 111 1
Сафронов Роман 33 1
Ивакин Роман 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 136
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 64
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 34
Россия - Волгоградская область 395 21
Россия - Калининградская область 531 20
Россия - Ростовская область 859 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 18
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 17
Россия - Астраханская область 369 16
Россия - Курская область 338 16
Россия - Республика Мордовия 386 16
Россия - Кемеровская область 461 15
Россия - Иркутская область 536 14
Россия - Кировск - Кировская область 301 12
Россия - Тюменская область 581 12
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 12
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 11
Россия - Рязанская область 313 10
Россия - Самарская область 557 10
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 10
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 10
Россия - Новосибирская область 810 9
Россия - СФО - Новосибирск 1954 9
Россия - Приморский край - Приморье 604 9
Россия - Пензенская область 346 9
Россия - Сахалинская область 432 9
Россия - Томская область 413 9
Россия - Калужская область 568 8
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 8
Россия - Республика Адыгея 241 8
Россия - Краснодарский край 913 8
Россия - Тамбовская область 321 8
Россия - Челябинская область 658 8
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 7
Россия - Белгородская область 363 7
Россия - Нижегородская область 736 7
Россия - Воронежская область 394 7
Россия - Новгородская область 281 7
Россия - Республика Бурятия 284 7
Информационное общество - Государственная программа 282 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
Региональное законодательство 45 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
БАД - Биологически активные добавки к пище 13 2
Федеральное законодательство 254 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
Образование в России 328 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
КВВТ РФ - Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 1 1
Федеральный закон 131-ФЗ - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 1 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ОМС - Обязательное медицинское страхование 2 1
Мошенничество 53 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
CNews Analytics 1988 7
Ericsson Mobility Report 27 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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