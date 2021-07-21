Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Оренбург
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 254, упоминаний - 308
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
|Мельников Александр 63 5
|Кореш Виктор 71 3
|Кузяев Андрей 59 3
|Путин Сергей 36 3
|Сыкулев Андрей 57 3
|Дубинин Александр 16 2
|Рязанов Павел 7 2
|Гусев Александр 26 2
|Ледяев Максим 14 2
|Солонин Спартак 25 2
|Тюрина Мария 39 2
|Кунис Григорий 7 2
|Титова Татьяна 1 1
|Оксер Ольга 2 1
|Степанова Татьяна 5 1
|Тарасюк Елена 1 1
|Волк Ирина 10 1
|Орлов Игорь 4 1
|Савельев Илья 2 1
|Гоценко Илья 3 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Солодов Владимир 6 1
|Калимуллин Динар 1 1
|Марчук Вячеслав 1 1
|Тихонов Денис 2 1
|Спиридонов Олег 1 1
|Кунавин Денис 2 1
|Могилин Артём 5 1
|Готальский Михаил 91 1
|Шабалков Сергей 13 1
|Ивакин Александр 2 1
|Любимов Александр 5 1
|Ивакин Роман 49 1
|Островский Владимир 22 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Беттгер Кристиан 11 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Путин Владимир 1820 1
|Касперская Наталья 197 1
|Волин Алексей 113 1
|Wikipedia - Википедия 272 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 6 1
|IEEE Spectrum 8 1
|КХЛ HD - телеканал 22 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755445, в очереди разбора - 659135.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755445, в очереди разбора - 659135.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru