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Россия
Оренбург


21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
26.04.2021 Замена кассового ПО в магазинах «Желен» и «Атлантида» повысила эффективность процессов всей компании 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 2
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
16.03.2021 «ЭР-Телеком» планирует создать «Умный город» на территории Челябинской области 1
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
17.02.2021 В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше» 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут 3
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
20.11.2020 Новый контакт-центр ВТБ сможет ежемесячно принимать более миллиона обращений клиентов 1
20.10.2020 Сколько платят программистам C# в России? Назван потолок зарплат 2
16.10.2020 ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
27.08.2020 «Билайн» начал подключать eSIM в 16 новых городах 1
14.08.2020 Работник российского сотового оператора украл у абонентов миллион 1
03.07.2020 Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта 1
25.06.2020 ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса 1
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 1
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? 2
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
25.05.2020 Simetra и Tech Global выведут аналитическую систему RITM3 на зарубежные рынки 1
01.04.2020 «Лента»и iGooods запустили интегрированный сервис заказа продуктов 1
14.01.2020 Годовой оборот iGooods вырос в 2,2 раза до 2,6 млрд рублей 1
11.12.2019 «ЭР-Телеком» направит 1,5 млрд рублей на цифровизацию Воронежской области 1
21.11.2019 «Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на актуальную редакцию системы «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
10.10.2019 «ЭР-телеком холдинг» создаст «умный город» на территории Саратовской области 1
01.08.2019 Импортозамещение полицейской радиосвязи обойдется в 7 миллиардов 1
12.07.2019 Альфа-банк обеспечит сеть «Магнит» сервисом самоинкассации 1
12.07.2019 Альфа-банк предоставит «Магниту» сервис самоинкассации 1
08.07.2019 России готовят суверенную «Википедию» 1
27.06.2019 Технология резидента «Сколково» позволит вдвое снизить число ДТП 1

Публикаций - 254, упоминаний - 308

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 14
Синтерра - Synterra 562 6
Yandex - Яндекс 4098 5
3726 5
Microsoft Corporation 10997 4
Samsung Electronics 5627 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Cinimex - Синимекс 160 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
Docsvision - ДоксВижн 765 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Red Hat 664 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
IBM 3524 2
Акадо Екатеринбург 23 1
ТТК Южурал 4 1
Ситилинк - Citilink 190 1
SAP SE 3207 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 1
Акадо Телеком - Комкор 605 1
RetailCRM 21 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
SkyTrack - Скайтрэк 3 1
Google LLC 7124 1
ВолгаТелеком 213 1
K-Systems - К-Системс 48 1
Cisco Systems - Tandberg 90 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 1
UIS - Unique Intelligent Services 6 1
Омникомм-Сервис 28 1
NoviFlow 4 1
АТОЛ ГК 168 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Альфа-Банк 1122 6
X5 Group 599 3
Росводоканал 44 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Uber Russia 3 2
ВТБ24 583 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 2
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
ТНК-ВР Холдинг 147 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Почта Банк 289 2
Яндекс.Такси 271 2
iGooods 10 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Joom - маркетплейс 13 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Открытие ФК 538 1
О2О Delivery club 153 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Гранит 11 1
Благосостояние НПФ 32 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
Uber China 7 1
Лента - Сеть розничной торговли 188 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
X5 Group - Перекресток 203 1
СберЛогистика 42 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
Росинфокоминвест 39 1
Правительство РФ 2198 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росинфокоминвест - Tech Global 2 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
3G - Стандарт мобильной связи 3699 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 5 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
Google Android 10750 8
Microsoft Windows 10 6602 5
Apple iOS 5741 4
Java - Язык программирования 1166 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 2
IBM Integration Bus 16 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
IBM Digital Business Automation 5 2
Apple Pay 385 2
Profindustry Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота 4 2
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 2
Superjob 172 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 2
Tele2 TV 13 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Spring MVC 3 1
Яндекс.Здоровье 16 1
X5 Group - Перекресток - Мой Перекресток 6 1
Cyberhero 6 1
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
Genesys PureEngage 7 1
Scala - Язык программирования 41 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Microsoft Dynamics 192 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 11 1
Speedtest by Ookla 32 1
SkyTrack STTS - Skytracking Transport Security 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
ЭР-Телеком Загородный интернет 3 1
Wink Трансформер 4 1
Activity BPM 2 1
IBM BPM 23 1
Amedia Premium HD 28 1
Альфа-Банк gpi Tracker 2 1
Мельников Александр 63 5
Кореш Виктор 71 3
Кузяев Андрей 59 3
Путин Сергей 36 3
Сыкулев Андрей 57 3
Дубинин Александр 16 2
Рязанов Павел 7 2
Гусев Александр 26 2
Ледяев Максим 14 2
Солонин Спартак 25 2
Тюрина Мария 39 2
Кунис Григорий 7 2
Титова Татьяна 1 1
Оксер Ольга 2 1
Степанова Татьяна 5 1
Тарасюк Елена 1 1
Волк Ирина 10 1
Орлов Игорь 4 1
Савельев Илья 2 1
Гоценко Илья 3 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Солодов Владимир 6 1
Калимуллин Динар 1 1
Марчук Вячеслав 1 1
Тихонов Денис 2 1
Спиридонов Олег 1 1
Кунавин Денис 2 1
Могилин Артём 5 1
Готальский Михаил 91 1
Шабалков Сергей 13 1
Ивакин Александр 2 1
Любимов Александр 5 1
Ивакин Роман 49 1
Островский Владимир 22 1
Валяева Елизавета 72 1
Беттгер Кристиан 11 1
Кисляков Евгений 83 1
Путин Владимир 1820 1
Касперская Наталья 197 1
Волин Алексей 113 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 96
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 75
Россия - СФО - Новосибирск 1954 59
Россия - ПФО - Казань 1507 56
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 53
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 26
Россия - Барнаул 359 18
Россия - Воронеж 684 17
Россия - Омск 623 17
Россия - Краснодар 1031 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 15
Россия - Тюмень 492 14
Россия - Красноярск 843 14
Россия - Волгоград 539 14
Россия - Курск 231 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 12
Россия - Астрахань 240 12
Россия - Челябинск 768 12
Россия - ПФО - Самара 1285 11
Россия - Пермь 737 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 10
Россия - Кемерово 308 10
Россия - Уфа 640 9
Россия - Иркутск 461 9
Россия - Томск 446 9
Россия - Калининград 659 9
Россия - Ижевск 304 9
Россия - Саратов 398 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 9
Россия - Владивосток 864 8
Россия - Рязань 352 8
Россия - Ульяновск 292 8
Казахстан - Республика 2618 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 8
Россия - Белгород 238 7
Россия - Чебоксары 153 7
Беларусь - Белоруссия 2079 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 7
Россия - Хабаровск 617 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Trade-in 54 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
Wikipedia - Википедия 272 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 6 1
IEEE Spectrum 8 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
CNews AWARDS 291 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
Global mobileGov Awards 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755445, в очереди разбора - 659135.
Создано именных указателей - 46354.
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