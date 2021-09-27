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Россия
Омская область


27.09.2021 Минцифры доверит цифровую идентификацию чиновнику Центробанка 3
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 4
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
14.04.2021 «Ростелеком» начинает реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства 1
07.04.2021 «Евромед» внедрил ИИ-решение Voice2Med группы компаний ЦРТ 3
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
19.03.2021 «Ростелеком» запустил первую базовую станцию в рамках проекта устранения цифрового неравенства 3
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора» 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
05.03.2021 Фонд Softline Venture Partners купил долю в компании «Группа T-1» 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 2
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 8
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
28.09.2020 Органы власти Омской области переходят на ОС Astra Linux 3
20.08.2020 В RuSIEM назначен коммерческий директор 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 8
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
03.12.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 3
28.10.2019 CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
03.10.2019 В России пойман охранник вуза, который на рабочем месте воровал данные пользователей 2
30.09.2019 «Росэлектроника» автоматизирует систему управления энергосетями в Сибири и на Дальнем Востоке 1

Публикаций - 382, упоминаний - 722

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 19
Ростелеком Сибирьтелеком 298 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 13
Samsung Electronics 5627 8
Microsoft Corporation 10997 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
Ростелеком Дальсвязь 203 4
Nokia Networks 54 3
ВолгаТелеком 213 3
АйТи 748 3
Астерос - Asteros 531 3
М2М телематика 165 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 2
Криста НПО 59 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
CompanyMedia 110 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Ericsson 846 2
МойСклад - Логнекс 85 1
Polymedia - Полимедиа 71 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Ростелеком ЦентрТелеком 188 1
Вайнах Телеком 42 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
OpenText 160 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 1
Информ 6 1
Playrix Holding 14 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 12
УЭК - Универсальная электронная карта 512 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
Почта России ПАО 1570 3
eBay Inc 526 3
Visa International 1343 2
DHL Express 82 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
Мострансавто 59 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
UPS 36 1
Сбербанк Сибирский банк 16 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Телефон.Ру 59 1
Юнистрим - Unistream 166 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Открытие ФК 538 1
Газпром нефть 380 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Россети ПАО 168 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
Правительство и губернатор Омской области 14 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 7
Администрация Смоленской области 19 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 6
Правительство РФ 2198 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
Президент Российской Федерации 1439 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Правительство Москвы 649 3
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 3
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Правительство Республики Коми 19 2
Правительство Камчатского края 16 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 2
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 63 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 2
Правительство Архангельской области 7 2
Правительство Пензенской области 16 2
Администрация Томской области 11 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 2
Правительство Республики Башкортостан 17 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 250 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 39
3G - Стандарт мобильной связи 3699 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Безопасный город 347 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 2
Электроника 63 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
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АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 7 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
ЭОС Дело СЭД 619 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Apple iPhone 5 710 3
Apple iPad mini 375 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
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Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 2
МТС Автосекретарь 35 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 5 1
Правительство Московской области ЦОД 1 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
Microsoft Windows Server 2003 143 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Telegram - Мессенджер 80 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
АИС МРГП - Автоматизированная информационная система Мониторинг реализации Генерального плана развития города Москвы 1 1
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GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 1
Nissan Murano 6 1
Toyota Camry 7 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 1
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ЕИСБУ ГИС - Централизованная система ведения бухгалтерского учета Московской области 1 1
Toyota Highlander 1 1
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 7 1
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Попов Алексей 310 5
Орловский Виктор 229 4
Ивакин Роман 49 4
Соловенчук Александр 44 3
Никитин Игорь 7 2
Кретов Илья 11 2
Вольфсон Игорь 12 2
Дюбанов Анатолий 86 2
Мартынюк Александр 8 2
Рымар Максим 36 2
Рудычева Наталья 81 2
Контрабаев Артур 66 2
Соловьев Александр 61 1
Рыскаль Вадим 2 1
Плиев Муса 5 1
Снегирев Александр 2 1
Мирошников Евгений 6 1
Херсонцев Алексей 48 1
Гоков Дмитрий 31 1
Бугрецов Антон 5 1
Краев Никита 1 1
Акопов Андрей 3 1
Моничев Андрей 2 1
Зенкин Денис 96 1
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Привезенцев Андрей 1 1
Чебаков Андрей 1 1
Чекмарев Александр 2 1
Кореш Виктор 71 1
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Самойленко Максим 65 1
Островский Владимир 22 1
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Пилипенко Александр 1 1
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Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 3 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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