Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Омская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 382, упоминаний - 722
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|Руссофт - Russoft 250 1
|UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
|Валяева Елизавета 72 12
|Попов Алексей 310 5
|Орловский Виктор 229 4
|Ивакин Роман 49 4
|Соловенчук Александр 44 3
|Никитин Игорь 7 2
|Кретов Илья 11 2
|Вольфсон Игорь 12 2
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Мартынюк Александр 8 2
|Рымар Максим 36 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Соловьев Александр 61 1
|Рыскаль Вадим 2 1
|Плиев Муса 5 1
|Снегирев Александр 2 1
|Мирошников Евгений 6 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Гоков Дмитрий 31 1
|Бугрецов Антон 5 1
|Краев Никита 1 1
|Акопов Андрей 3 1
|Моничев Андрей 2 1
|Зенкин Денис 96 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Привезенцев Андрей 1 1
|Чебаков Андрей 1 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Кореш Виктор 71 1
|Петров Аркадий 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Самойленко Максим 65 1
|Островский Владимир 22 1
|Баглюк Александр 1 1
|Бердников Александр 1 1
|Куделин Александр 1 1
|Пилипенко Александр 1 1
|Живов Андрей 1 1
|Бурков Александр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755445, в очереди разбора - 659135.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755445, в очереди разбора - 659135.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru