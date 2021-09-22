Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Омск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 623, упоминаний - 895
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Валяева Елизавета 72 10
|Мельников Александр 63 5
|Путин Сергей 36 3
|Хасис Лев 96 3
|Соловьев Александр 61 3
|Векилов Тимур 28 2
|Дубинин Александр 16 2
|Лапшиков Юрий 3 2
|Лифшиц Евгений 7 2
|Кореш Виктор 71 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Квашук Сергей 13 2
|Круглов Алексей 18 2
|Солонин Спартак 25 2
|Рубин Дмитрий 39 2
|Малышев Сергей 46 2
|Павкин Кирилл 5 2
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
|Кухарук Руслан 2 1
|Третьяк Олег 4 1
|Навальный Алексей 58 1
|Кичко Дмитрий 18 1
|Акимов Максим 167 1
|Нечаев Владимир 10 1
|Итунин Алексей 4 1
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 1
|Волож Аркадий 181 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Федоров Алексей 40 1
|Торбахов Александр 54 1
|Поляков Сергей 60 1
|Калинин Александр 95 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Калинин Алексей 23 1
|Печатников Анатолий 24 1
|Петухов Степан 1 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Андреев Сергей 39 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|CNews Analytics 1988 6
|Gartner 2187 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755445, в очереди разбора - 659135.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755445, в очереди разбора - 659135.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru