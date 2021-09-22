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Россия
Омск


22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
20.09.2021 Водители смогут заказывать еду в машину через «Яндекс.карты» 1
10.08.2021 Уцелевший со времен СССР радиозавод решил занять треть российского рынка сотовых антенн 2
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 2
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
21.06.2021 Metro появился на AliExpress Россия 1
18.06.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов с поддержкой 5G за год увеличились в 30 раз 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
03.06.2021 «Сбер» представил технологическую платформу для цифровой трансформации регионов 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 1
24.05.2021 Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO 1
13.05.2021 В России заочно арестован сын основателя «Билайна» 1
26.04.2021 Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
16.12.2020 «2ГИС» запустила бесплатный грузовой навигатор в 99 городах России 1
14.12.2020 Mail.ru Group и «Сбер» организуют бесплатное такси для врачей 1
03.12.2020 Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры 1
23.11.2020 «Газинформсервис» трансформировал процессы сервисного управления на базе решения Naumen Service Desk 1
19.11.2020 Технологии «1С» успешно представлены на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
16.11.2020 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса 1
23.10.2020 Такси с рециркуляторами «Росэлектроники» появились на дорогах страны 1
16.10.2020 ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса 1
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
15.10.2020 Сеть гипермаркетов «О’кей» подключилась к «Сбермаркету» 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 2
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК 1

Публикаций - 623, упоминаний - 895

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 53
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 43
Ростелеком Сибирьтелеком 298 20
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 18
Microsoft Corporation 10997 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
Samsung Electronics 5627 12
SAP SE 3207 12
Синтерра - Synterra 562 11
Yandex - Яндекс 4098 10
3726 7
VK - Mail.ru Group 2482 6
IBM 3524 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Naumen - Наумен 341 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 3
Астерос - Asteros 531 3
Google LLC 7124 3
ВолгаТелеком 213 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 3
АйТи 748 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Xiaomi 904 2
Ericsson 846 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
Крок 1219 2
Sony 2306 2
Cisco Systems 2035 2
Huawei 2723 2
Lenovo Group 1635 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Vocord - Вокорд 98 2
ХайТэк - Hi-Tech 65 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 2
Softline - Софтлайн 1472 2
Intel Corporation 4143 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
Farimex - Фэримекс 14 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Ситимобил - Служба такси 113 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
Яндекс.Такси 271 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Альфа-Банк 1122 3
Росводоканал 44 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 3
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Башнефть ПАО АНК 90 2
Uber Russia 3 2
СберЛогистика 42 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
О2О Delivery club 153 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 2
Hyundai Mobility Lab 2 1
Сетелем Банк 25 1
Qlean 6 1
CallToVisit - Колтувизит 4 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 3 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 132 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
ТехноПарк-Омск 1 1
ОАЗ - Омский агрегатный завод 1 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital 6 1
Guard Capital 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Администрация Смоленской области 19 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Правительство и губернатор Омской области 14 2
Правительство Калужской области - Министерство цифрового развития Калужской области 3 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Правительство Свердловской области 14 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Администрация Курской области 13 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Правительство Орловской области 15 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 1
Правительство Свердловской области - Департамент информационной политики Свердловской области 2 1
Национальная полиция Украины - Департамент киберполиции 1 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 1
Администрация города Омска 8 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Администрация Красноярского края 25 1
Администрация Ленинградской области 13 1
Правительство Пермского края 15 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 1 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 12
3G - Стандарт мобильной связи 3699 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 1
Google Android 10750 31
Apple iOS 5741 20
ЭОС Дело СЭД 619 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Java - Язык программирования 1166 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 6
Microsoft Windows 10 6602 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Apple - App Store 2198 5
SQL - Язык программирования 432 4
Symbian OS 755 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Linux OS 4236 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
Apple iPhone 5 710 3
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 3
WhatsApp Messenger 654 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
Apple Pay 385 2
Яндекс.Маркет 439 2
Microsoft SQL Server 789 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 2
Microsoft Office 365 769 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Apple iPad mini 375 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 352 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Dell EMC XtremIO 12 2
Omnitracker 53 2
Microsoft SharePoint 2007 60 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 2
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
ВТБ Онлайн 137 2
Валяева Елизавета 72 10
Мельников Александр 63 5
Путин Сергей 36 3
Хасис Лев 96 3
Соловьев Александр 61 3
Векилов Тимур 28 2
Дубинин Александр 16 2
Лапшиков Юрий 3 2
Лифшиц Евгений 7 2
Кореш Виктор 71 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Квашук Сергей 13 2
Круглов Алексей 18 2
Солонин Спартак 25 2
Рубин Дмитрий 39 2
Малышев Сергей 46 2
Павкин Кирилл 5 2
Петрухин Дмитрий 17 1
Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
Кухарук Руслан 2 1
Третьяк Олег 4 1
Навальный Алексей 58 1
Кичко Дмитрий 18 1
Акимов Максим 167 1
Нечаев Владимир 10 1
Итунин Алексей 4 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 1
Волож Аркадий 181 1
Чаркин Евгений 182 1
Федоров Алексей 40 1
Торбахов Александр 54 1
Поляков Сергей 60 1
Калинин Александр 95 1
Путятинский Сергей 53 1
Калинин Алексей 23 1
Печатников Анатолий 24 1
Петухов Степан 1 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Андреев Сергей 39 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 304
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 268
Россия - СФО - Новосибирск 1954 247
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 206
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 161
Россия - ПФО - Казань 1507 133
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 71
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 34
Россия - Челябинск 768 33
Россия - Красноярск 843 32
Россия - Воронеж 684 32
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Украина 3344 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 20
Россия - Тюмень 492 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 17
Россия - Оренбург 254 17
Россия - Владивосток 864 15
Россия - Барнаул 359 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 15
Германия - Федеративная Республика 3606 13
Россия - Калининград 659 12
Россия - Кемерово 308 12
Россия - Курск 231 12
Россия - Иркутск 461 12
Беларусь - Белоруссия 2079 12
Россия - Хабаровск 617 11
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Восточная Европа 1667 9
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 8
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 6
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Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 17 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
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ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
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