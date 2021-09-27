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Россия
Одинцово


27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
09.07.2021 МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье 1
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании 3
19.02.2021 Антиковидные решения VisionLabs помогут цифровизации Одинцово 2
20.01.2021 Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь 3
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
29.04.2020 «ПИК» через домофоны призывает жильцов не покидать дома без необходимости 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут 1
20.06.2019 Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог 1
23.04.2019 «Эр-телеком холдинг» установил 2,5 тысячи камер на социальных объектах в Подмосковье 1
29.11.2018 «Ситимобил» вышел в регионы 1
29.05.2018 SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах 1
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана 1
13.07.2017 CTI внедрила Wi-Fi в сети гипермаркетов «Глобус» 2
29.11.2016 Konica Minolta обеспечит печать в сети коворкингов «Старт» 1
30.09.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 1
26.05.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 2
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
03.11.2015 «Техносерв» запустил газопоршневую электростанцию для «Белой птицы» 1
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
15.10.2015 Navitel выпустил карты России, Украины, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2015 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
22.10.2014 «СПАР Ритейл» перевела корпоративную почту в единую облачную среду на базе Microsoft Office 365 1
08.10.2014 «МегаФон» модернизировал сеть в Москве и Московской области 1
20.08.2014 Жители Одинцово начали оплачивать проезд в помощью Единой транспортной карты 2
01.07.2014 МТС передала МГТС фиксированные сети в Подмосковье 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
14.05.2014 Red Hat блокирует российских пользователей, ссылаясь на санкции 1
09.09.2013 Мария Юргелас: Нужны универсальные приложения для УЭК и электронного паспорта 2
19.08.2013 «Альфа-Банк» оптимизировал систему оплаты коммунальных услуг в интернет-банке 1
08.08.2013 «Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в 5 районах Тульской области 1

Публикаций - 58, упоминаний - 70

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
Merlion - Мерлион 275 4
Microsoft Corporation 11127 3
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Navitel - Навител Навигатор 253 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
Google LLC 7161 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Rubetek 12 1
Yandex - Яндекс 4101 1
SAP SE 3216 1
RRC 67 1
PayPal 441 1
Adobe Systems 811 1
Red Hat 667 1
GitHub 412 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Открытие Арена - стадион 17 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
Белая Птица 7 1
Мострансавто 59 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Открытие ФК 538 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Формула Кино - Синема Парк 20 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Роснефть НК 367 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Президент США 105 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Правительство РФ 2207 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
3G - Стандарт мобильной связи 3744 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 482 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 1
Google Android 10751 3
Linux OS 4267 2
Apple iOS 5742 2
Adobe InDesign 26 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Adobe Illustrator 40 1
Adobe Lightroom 78 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Apple macOS 930 1
SQL - Язык программирования 434 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Adobe Creative Cloud 52 1
Adobe Photoshop 287 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Сарафанов Александр 5 2
Мангутов Владислав 11 2
Карчев Олег 13 2
Симоненко Вячеслав 22 2
Абрамов Алексей 27 2
Путин Владимир 1828 2
Кимак Александр 2 1
Лысенко Алексей 6 1
Безруков Андрей 26 1
Востриков Александр 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Мальцев Антон 2 1
Абрамков Александр 29 1
Даванков Владислав 2 1
Аракелян Арам 7 1
Ушенин Алексей 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 31
Россия - Российская федерация - РФ 57544 19
Россия - Люберцы 49 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 9
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 6
Россия - Железнодорожный 34 5
Россия - ПФО - Самара 1295 5
Украина 3378 4
Беларусь - Белоруссия 2095 4
Россия - Раменское 37 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Россия - ПФО - Казань 1520 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - Челябинск 774 2
Россия - Орехово-Зуево 29 2
Россия - Амурская область 321 2
Россия - Иркутская область 547 2
Россия - Химки 88 2
Россия - Лобня 19 2
Россия - Выборг 72 2
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Финляндия - Финляндская Республика 819 2
Россия - Волгоград 542 2
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - Находка 80 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Курск 232 1
Казахстан - Алматинская область 6 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - Солнечногорск 19 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
POI - points of interest 60 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
The Verge - Издание 448 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 8 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766281, в очереди разбора - 669967.
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