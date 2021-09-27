Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Одинцово
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Публикаций - 58, упоминаний - 70
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|The Verge - Издание 448 1
|МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
|ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766281, в очереди разбора - 669967.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766281, в очереди разбора - 669967.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru