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Россия
Обнинск


18.08.2021 ФСБ собирается посадить сотрудника техподдержки после проверки уязвимостей в «Ростехе» 1
01.06.2021 Искусственный интеллект начинает контролировать поведение детей. Эксперимент поставят на российских школьниках 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 3
21.01.2021 ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
05.03.2020 «М.Видео» одной из первых в мире начнет продажи Doom Eternal 1
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
03.02.2020 Работу Пенсионного фонда с лицевыми счетами переведет на «Эльбрусы» странная компания 2
18.10.2019 Kraftway разработала первый отечественный чип контроллера SSD 1
08.10.2019 Tele2 объявил о начале цифровизации Калужской области 1
19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
29.07.2019 Завод Samsung оказал поддержку Обнинскому атомному марафону 2
11.06.2019 МТС подписала соглашения по развитию цифровой экономики на сумму 24 млрд рублей 1
07.06.2019 «Вега» и «НМИЦ радиологии» создадут в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкозаболеваний 1
06.03.2019 Минстрой России одобрил 7 заявок на включение в пилоты по «Умному городу» 1
15.11.2018 «Тинькофф Банк» открыл виртуальный центр разработки 1
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 1
15.02.2018 «Базальт СПО» открыла подразделения в Санкт-Петербурге и Саратове 1
14.09.2017 Банк «Хоум кредит»: Удаленная идентификация клиентов сэкономит ресурсы и усилит конкуренцию 3
20.02.2017 МТС ускорила мобильный интернет для жителей Калужской области 2
01.02.2017 МТС объявила итоги развитии сети 4G в Калужской области в 2016 году 2
09.12.2016 ИКТ-кластер Калужской области: что сделано за 3 года 2
22.08.2016 «Техносерв» модернизировал СХД одного из крупнейших в мире хранилищ гидрометеоинформации 1
19.08.2016 Для оцифровки климатических архивов РФ задействуют отечественные робосканеры 1
01.12.2015 Жители Обнинска контролируют работу коммунальщиков с помощью ГЛОНАСС 5
30.09.2015 «МегаФон» расширил 4G-покрытие в Калужской области 1
12.08.2015 ТТК запустил услугу видеонаблюдения для корпоративных клиентов в Центральном и Южном федеральных округах 1
03.07.2015 Руководство Калужской области признало ЕИРЦ эффективным проектом 2
08.06.2015 Kraftway запустит в серийное производство отечественный планшет повышенной защищенности 1
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 2
18.05.2015 Выдача SIM-карт Yota стартует еще в четырех городах 3
24.03.2015 Данил Першин назначен директором макрорегионального филиала «СПАРК» компании ТТК 1
11.02.2015 Kraftway выпустил защищенный планшет для чиновников 1
06.02.2015 ТТК выиграл тендер на предоставление каналов связи концерну «Росэнергоатом» 2
11.12.2014 Выдача SIM-карт Yota стартует в восьми городах 1
28.11.2014 Подведены итоги года создания ЕИРЦ в г. Обнинске 3
28.11.2014 Выдача SIM-карт Yota стартует ещё в пяти городах 1
14.11.2014 Yota начинает продавать красивые номера 1
05.08.2014 SIM-карты оператора Yota появились в 20 городах России 1

Публикаций - 102, упоминаний - 144

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Samsung Electronics 5666 4
Microsoft Corporation 11077 4
K-Systems - К-Системс 48 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
3Q 38 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Микрон - Micron 365 2
Тинькофф Центр разработки - ТЦР 1 1
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 1
Doom Eternal 6 1
Ростех Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие 13 1
НЗПП с ОКБ - Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро 7 1
ИРЗ - Иркутский релейный завод 1 1
ОКБ-Планета 2 1
BDO Unicon - БДО Юникон Бизнес Солюшнс 11 1
Атомприбор КПП - Конструкторско-производственное предприятие 1 1
Орбита 23 1
Волна НПО Завод 1 1
Элеконд 3 1
Купол - Ижевский электромеханический завод 1 1
КАПС Интеграция 4 1
МТС и Ericsson - Центр исследований и разработок 2 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Лантана текнолоджи 4 1
Ярославский радиозавод ПАО 8 1
Ericsson 860 1
Merlion - Мерлион 275 1
Toshiba Corporation 1090 1
Ростелеком Связьинвест 696 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
SAP SE 3212 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Юнистрим - Unistream 167 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Мострансавто 59 1
Авиапарк ТРЦ 3 1
Сбер Еаптека 8 1
Proton Therapy Development s.r.o. 1 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
Планета ТРЦ 2 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 1 1
Кристалл ТЦ 1 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
Р-Фарм 20 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
СберЛогистика 42 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Почта России ПАО 1572 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 40 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
DDR - Double data rate 1068 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 1
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 5
Linux OS 4257 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 39 1
Microsoft Exchange 681 1
Samsung The Frame - Телевизор 19 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Infotecs - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 8 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Samsung QE - Серия телевизоров 7 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
Samsung AddWash - серия стиральных машин 10 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Apache HTTP Server 222 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
IBM DB2 148 1
IBM iSeries 5 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 123 1
Toshiba DT - серия HDD 5 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 1
Яндекс.Маркет 439 1
3D NAND flash memory 83 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
Попов Алексей 313 2
Хоббит Сергей 2 1
Андреев Сергей 39 1
Самойленко Максим 65 1
Кочуров Александр 1 1
Кравцов Алексей 16 1
Емельянов Станислав 62 1
Алешкин Артем 5 1
Рудычева Наталья 81 1
Контрабаев Артур 66 1
Буздалин Антон 4 1
Orwell George - Оруэлл Джордж 9 1
Умряева Татьяна 15 1
Фомина Алена 5 1
Арковой Игорь 1 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Розинков Павел 1 1
Розинкова Татьяна 1 1
Синельников Евгений 5 1
Артамонов Анатолий 9 1
Державин Дмитрий 1 1
Каприн Андрей 1 1
Чинкова Мария 25 1
Михеев Вячеслав 11 1
Скатин Алексей 33 1
Чибис Андрей 19 1
Чемезов Сергей 121 1
Эмдин Сергей 67 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 19
Россия - СФО - Новосибирск 1967 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 9
Россия - Калужская область 571 8
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 6
Россия - Калуга 295 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Казахстан - Республика 2629 3
Европа 3752 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Астрахань 240 2
Европа Западная 613 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Россия - Орёл 214 2
Россия - Мурманск 257 2
Россия - Тула 178 2
Россия - Уфа 641 2
Россия - Красноярск 845 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - Тверь 325 2
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Япония 2780 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - Иннополис 292 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
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ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Обнинский атомный марафон 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761753, в очереди разбора - 665442.
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