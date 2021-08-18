Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Обнинск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 102, упоминаний - 144
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 313 2
|Хоббит Сергей 2 1
|Андреев Сергей 39 1
|Самойленко Максим 65 1
|Кочуров Александр 1 1
|Кравцов Алексей 16 1
|Емельянов Станислав 62 1
|Алешкин Артем 5 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Буздалин Антон 4 1
|Orwell George - Оруэлл Джордж 9 1
|Умряева Татьяна 15 1
|Фомина Алена 5 1
|Арковой Игорь 1 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Розинков Павел 1 1
|Розинкова Татьяна 1 1
|Синельников Евгений 5 1
|Артамонов Анатолий 9 1
|Державин Дмитрий 1 1
|Каприн Андрей 1 1
|Чинкова Мария 25 1
|Михеев Вячеслав 11 1
|Скатин Алексей 33 1
|Чибис Андрей 19 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Эмдин Сергей 67 1
|CNews Analytics 1988 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761753, в очереди разбора - 665442.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761753, в очереди разбора - 665442.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru