Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Ноябрьск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 73
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 17
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 9
|Yandex - Яндекс 4101 2
|М2М телематика 165 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
|АвтоТрекер 95 1
|Google LLC 7161 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
|Микротест 177 1
|INPAS - ИНПАС 107 1
|Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
|Cisco Systems 2049 1
|Lenovo Group 1639 1
|Samsung Electronics 5702 1
|Центр2М - Center2М 47 1
|Анлим-ИТ 7 1
|Brother 112 1
|Программный продукт ГК 92 1
|Форсайт - ранее ITG Consulting 63 1
|Naumen - Наумен 342 1
|VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
|Diasoft - Диасофт 354 1
|VK - Mail.ru Group 2485 1
|Ред Софт - Red Soft 246 1
|SAP SE 3216 1
|Почта Банк 289 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
|Третьяк Константин 34 8
|Оболтин Александр 12 3
|Локоть Андрей 8 1
|Кореш Виктор 71 1
|Ситников Алексей 4 1
|Романов Алексей 32 1
|Кагарманова Мария 1 1
|Белинский Антон 5 1
|Емельянов Святослав 5 1
|Кузьмичева Анастасия 4 1
|Гордиенко Евгения 1 1
|Овсянников Максим 2 1
|Кожев Александр 1 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Бутурлин Иван 17 1
|Усманов Артур 24 1
|Горбунов Алексей 16 1
|Аникин Леонид 45 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Касаткин Алексей 9 1
|Иванченко Марина 2 1
|Гвоздева Наталья 13 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Беров Иван 40 1
|Лагода Георгий 51 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766270, в очереди разбора - 669956.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766270, в очереди разбора - 669956.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru