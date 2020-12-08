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Россия
Ноябрьск


08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 3
29.06.2020 «Ростелеком» организовал Wi-Fi-доступ в медицинских учреждениях Ямала 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 3
15.04.2019 «Ростелеком» повысил скорость интернета на Ямале в 350 раз 1
10.04.2019 «Яндекс» научил «Алису» угадывать города по фотографии 1
28.01.2019 МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура» 1
18.01.2019 «Почта банк» оснастил все флагманские клиентские центры оборудованием для сбора биометрии 1
21.11.2017 «Газпром нефть» впервые доставила груз на месторождение беспилотником 2
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
21.04.2017 На базе Ямальского МФЦ создан центр телефонной обработки вызовов 1
02.02.2017 «Ростелеком» подвел итоги оптического строительства на Ямале в 2016 году 1
25.01.2017 «Ростелеком» на Ямале обновил условия участия в проекте «Забота» 1
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 1
14.10.2016 «Ростелеком» подключил к скоростному интернету коттеджный поселок в ЯМАО 1
14.09.2016 МТС запустил сеть LTE-Advanced в крупнейших городах ЯНАО 1
05.09.2016 «Ростелеком» проведет видеотрансляцию повторной сдачи ЕГЭ В ЯНАО 1
25.08.2016 «Ростелеком» приступил к развитию системы оповещения населения в Ноябрьске 3
24.06.2016 «Газпром» закупает компьютерный «зоопарк» почти на полмиллиарда 1
07.06.2016 МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры 1
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 1
14.04.2016 «Ростелеком» подвел итоги эксплуатации Северного оптического потока 2
29.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км 1
25.03.2016 Самая северная на Урале система оповещения презентована в Салехарде 1
10.03.2016 «Ростелеком» откроет доступ к быстрому интернету еще для 10 тыс. домохозяйств Ямала 1
11.02.2016 «МегаФон» обеспечит Западно-Сибирский банк Сбербанка защищённой VPN-сетью 1
01.02.2016 «Ростелеком»: в 2015 г. потребление интернет-трафика на Ямале выросло на 27% 1
14.12.2015 Антон Белинский: Теперь мы видим, как работает реклама, за которую мы платим 1
24.09.2015 «Ростелеком» подготовил оборудование связи к осенней волне ЕГЭ на Ямале 1
02.09.2015 «Оптикой» «Ростелекома» охвачено 125 тыс. домохозяйств Ямала 1
27.05.2015 МТС инвестировала около 500 млн руб. в развитие сети на Ямале 1
23.04.2015 МТС запустила 4G на Полярном круге 1
17.02.2015 МТС «настроила» оптику в городах Урала 1
29.01.2015 МТС обновила сеть на материке и полуостровах ЯНАО 1
10.12.2014 4G-интернет от «МегаФона» доступен 7 млн уральцев 1
17.11.2014 Запсибкомбанк приступил к выпуску и обслуживанию УЭК 1
06.11.2014 «Мотив» завершил тестирование сети 4G 1
15.04.2014 «Ростелеком» завершил строительство северного оптического потока 1
13.01.2014 2ГИС расширил территорию присутствия более чем на 50 городов за год 2
20.12.2013 «МегаФон» запускает 4G в Нижневартовске и Нефтеюганске 1
08.11.2013 Сеть 4G от «МегаФона» запущена еще в 3 регионах 1

Публикаций - 62, упоминаний - 73

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 9
Yandex - Яндекс 4101 2
М2М телематика 165 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
АвтоТрекер 95 1
Google LLC 7161 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
Микротест 177 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
Cisco Systems 2049 1
Lenovo Group 1639 1
Samsung Electronics 5702 1
Центр2М - Center2М 47 1
Анлим-ИТ 7 1
Brother 112 1
Программный продукт ГК 92 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 1
Naumen - Наумен 342 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Diasoft - Диасофт 354 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
SAP SE 3216 1
Почта Банк 289 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Правительство РФ 2207 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Федеральное казначейство России 766 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
МФЦ Мои документы ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 4 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
3G - Стандарт мобильной связи 3744 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 219 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Безопасный город 347 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
МТС 3G-сеть 86 2
Shturmann Navigation 44 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
IBM Storwize 16 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 7 1
Транспорт 72 1 1
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 1
Red Hat RPM - Package Manager 60 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Diasoft Database Adapter 12 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Ред ОС 239 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Linux OS 4267 1
Третьяк Константин 34 8
Оболтин Александр 12 3
Локоть Андрей 8 1
Кореш Виктор 71 1
Ситников Алексей 4 1
Романов Алексей 32 1
Кагарманова Мария 1 1
Белинский Антон 5 1
Емельянов Святослав 5 1
Кузьмичева Анастасия 4 1
Гордиенко Евгения 1 1
Овсянников Максим 2 1
Кожев Александр 1 1
Рустамов Рустам 169 1
Бутурлин Иван 17 1
Усманов Артур 24 1
Горбунов Алексей 16 1
Аникин Леонид 45 1
Бутенко Юрий 64 1
Касаткин Алексей 9 1
Иванченко Марина 2 1
Гвоздева Наталья 13 1
Гребенщиков Дмитрий 22 1
Хайруллин Айрат 39 1
Беров Иван 40 1
Лагода Георгий 51 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 19
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 16
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 13
Россия - Лабытнанги 22 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 6
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 5
Россия - СФО - Новосибирск 1975 4
Россия - Нижневартовск 110 4
Россия - Новый Уренгой 85 4
Россия - Салехард 89 4
Россия - Ханты-Мансийск 118 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Казахстан - Республика 2641 3
Россия - ПФО - Казань 1520 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - Тарко-Сале 20 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Москва - Красная площадь 23 1
Россия - Махачкала 116 1
Россия - Рыбинск 47 1
Россия - Ростовская область 864 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Россия - Республика Крым -Ялта 28 1
Европа 3774 1
Украина 3378 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Россия - Астрахань 241 1
Россия - Старый Оскол 54 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
Яндекс Лаборатория машинного интеллекта 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766270, в очереди разбора - 669956.
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