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Россия
Норильск
Норильский промышленный район


01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
02.09.2021 Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске 9
13.08.2021 Softline поставила ноутбуки для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края 1
19.08.2020 Абоненты Tele2 стали чаще покупать SIM-карты онлайн 1
18.06.2020 В «Норникеле» завершено создание единой системы диспетчеризации производства 1
29.04.2020 В России создан сервис по возврату денег за отмененные из-за COVID-19 билеты и турпутевки 1
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
18.12.2019 Резидент «Сколково» построил виртуальный завод для «Норникеля» 1
25.11.2019 Блокчейн обогреет здания 1
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
19.08.2019 Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края 1
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля» 1
31.10.2018 «Норникель» создал хранилище технологических данных 1
10.07.2018 Tele2 запустил сеть 4G в Норильске и городах-спутниках 3
29.06.2018 Tele2 запускает новые тарифы для корпоративных клиентов Таймыра 2
18.04.2018 Красноярские клиенты Tele2 по итогам 2017 года совершили платежей на 388 миллионов рублей 1
05.03.2018 Panasonic вырастил овощи, научил говорить колонки и оцифровал ритейл 1
25.09.2017 «АДВ Консалтинг» завершила проект по организации ВОЛС в г. Норильск 5
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 4
24.08.2017 «Этлас» внедрила СЭД в Дворце творчества детей и молодежи Норильска 1
08.06.2017 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта». За год рынок вырос на треть 1
30.05.2017 Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации 1
21.04.2017 МТС инвестирует в развитие инфраструктуры связи Красноярского края 2 млрд рублей 1
27.03.2017 Самолеты «Почты России» начали совершать регулярные полеты из Китая 1
15.03.2017 Tele2 улучшила мобильный интернет-доступ в более 30 населенных пунктах Красноярского края 2
20.02.2017 «Норникель» вместе с IBM развивает систему бюджетного планирования 1
02.11.2016 МТС представил итоги летней продажи билетов в собственной сети в Красноярском крае 1
27.10.2016 Tele2 обновила тарифные планы для абонентов в Норильске 1
24.10.2016 Рткомм построил спутниковую станцию в Норильске 6
24.10.2016 Tele2 обновил тарифную линейку в Красноярском крае 1
21.09.2016 Tele2 изменил тарифы для бизнес-клиентов Норильска 2
13.09.2016 МТС начал продажи интерактивного ТВ в регионах Сибири 1
12.09.2016 На заметку путешественнику: В каких регионах «Билайн» и «Мегафон» тайком выставляют громадные счета за роуминг 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
12.08.2016 Tele2 увеличила емкость сети в 28 районах Красноярского края 2
29.07.2016 Tele2 в Красноярском крае за год увеличил абонентскую базу на 20% 2
01.07.2016 Tele2 разогнала мобильный интернет в северных районах Красноярского края 5
17.06.2016 Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск 4
31.05.2016 МТС обеспечила сервисами связи сотрудников «Норильскгазпрома» 2
27.05.2016 В Москве объявлен победитель первого фестиваля кино об ИТ. Видео 2

Публикаций - 139, упоминаний - 239

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Крок 1219 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
IBM 3537 2
Microsoft Corporation 11060 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Сумма Технологий 10 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Астерос - Asteros 531 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Комстар Регионы 89 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Амтел-Сервис 34 1
VR Professionals 1 1
Cisco Systems 2038 1
SES 30 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 47 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Panasonic Europe 5 1
Микротест 177 1
Инталев 168 1
Ростелеком НСС 48 1
Транстелематика Сервисный центр - ТТМ СЦ 2 1
SAP SE 3211 1
Ланит ГК 1155 1
Lenovo Group 1636 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Лантер 32 1
АйТи 751 1
Luxoft - Люксофт 233 1
Корус Консалтинг ГК 805 1
Amazon Inc - Amazon.com 1470 1
Норникель - Норильский никель 177 5
Почта Банк 289 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 9 2
Славянка ГК 18 1
Сбербанк Восточно-Сибирский банк 4 1
Clouty 4 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
AIZ 1 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 1
Traft - Трафт 23 1
Virgin Hyperloop 6 1
Славнефть НГК 17 1
DiDi Chuxing 19 1
Uber 257 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Норникель - Норильский никель - Мурманский транспортный филиал (МТФ) 1 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Банк Оранжевый 25 1
Транснефть 159 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Аэрофлот 493 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Tesla Motors 241 1
Uber Technologies 258 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Администрация Красноярского края 25 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Правительство РФ 2201 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
3G - Стандарт мобильной связи 3723 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
Родительский контроль 156 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
Smart shelves - Умные полки (RFID) 8 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
PnP - Plug&Play 91 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
УУС - Универсальные услуги связи 29 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ЭОС Дело СЭД 621 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Google Android 10750 3
Apple iOS 5741 2
Google YouTube - Видеохостинг 1713 2
WhatsApp Messenger 654 2
Amedia Premium HD 28 2
Symbian OS 776 2
Samsung Electronics Bada 171 1
Lenovo A - Серия смартфонов 17 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Кольская ГМК ЦОД 1 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM Cognos BI 141 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 35 1
МТС 3G-сеть 86 1
Viasat Premium HD 17 1
МТС Дети в интернете 9 1
Shturmann Navigation 44 1
Samsung Wave 31 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Epic Games Unreal Engine 174 1
Spectec TRIM 79 1
SpaceX 34 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
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Никифоров Николай 1126 4
Аветисян Армен 41 4
Трапезин Владимир 11 2
Калугин Сергей 162 2
Орешкин Сергей 4 1
Горожанинов Дмитрий 7 1
Кожевников Сергей 12 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Яловенко Илларион 14 1
Агафонов Андрей 19 1
Василевская Светлана 1 1
Юшин Игорь 1 1
Каленчук Алексей 5 1
Дубровский Борис 12 1
Нафталь Вадим 1 1
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Низомиддинов Олег 12 1
Пивоваров Алексей 1 1
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Кореш Виктор 71 1
Козырев Алексей 270 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Русский язык 978 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
КХЛ HD - телеканал 22 2
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 3
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759562, в очереди разбора - 663252.
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