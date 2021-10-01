Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Норильск
Норильский промышленный район
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 139, упоминаний - 239
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Автомонов Александр 9 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Аветисян Армен 41 4
|Трапезин Владимир 11 2
|Калугин Сергей 162 2
|Орешкин Сергей 4 1
|Горожанинов Дмитрий 7 1
|Кожевников Сергей 12 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Яловенко Илларион 14 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Василевская Светлана 1 1
|Юшин Игорь 1 1
|Каленчук Алексей 5 1
|Дубровский Борис 12 1
|Нафталь Вадим 1 1
|Емельянов Станислав 62 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Пивоваров Алексей 1 1
|Расторгуев Александр 1 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Кореш Виктор 71 1
|Козырев Алексей 270 1
|Крамаренко Александр 1 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
|Абади Лоран 5 1
|Ханна Аиша 1 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Семенов Александр 69 1
|Голубев Василий 32 1
|Волин Алексей 113 1
|Соколов Алексей 121 1
|Агарков Виталий 1 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Злобин Александр 3 1
|Криницин Андрей 1 1
|Головачев Михаил 16 1
|Фомин Дмитрий 20 1
|Трофимов Дмитрий 14 1
|Акимов Максим 167 1
|CNews Analytics 1988 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759562, в очереди разбора - 663252.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759562, в очереди разбора - 663252.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru