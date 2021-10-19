Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Новый Уренгой
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 85, упоминаний - 110
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Uber Technologies 258 2
|Uber Russia 3 2
|Uber 257 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
|Связной ГК 881 1
|Яндекс.Такси 271 1
|Евросеть 889 1
|Балтика - Пивоваренная компания 112 1
|Юнистрим - Unistream 167 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|Новатэк 27 1
|Ямал СПГ 5 1
|ДамПродам - DamProdam 4 1
|ТНК-ВР Холдинг 148 1
|Третьяк Константин 34 7
|Оболтин Александр 12 2
|Кирсанова Светлана 54 1
|Бородов Герман 8 1
|Лазаренко Дмитрий 16 1
|Новиков Сергей 30 1
|Овсянников Максим 2 1
|Гордиенко Евгения 1 1
|Емельянов Станислав 62 1
|Белимов Александр 14 1
|Романов Алексей 32 1
|Ситников Алексей 4 1
|Григорьева Евгения 57 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764072, в очереди разбора - 667759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764072, в очереди разбора - 667759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru