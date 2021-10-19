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Россия
Новый Уренгой


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
29.12.2020 МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей 1
08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 1
20.03.2020 Клиенты Сбербанка отказываются от наличных 1
15.04.2019 «Ростелеком» повысил скорость интернета на Ямале в 350 раз 1
10.04.2019 «Яндекс» научил «Алису» угадывать города по фотографии 1
11.03.2019 Билайн обеспечил Ямал связью с помощью военной техники 1
28.01.2019 МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура» 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
13.12.2018 Оператор «Манго Телеком» заработал в 61 городе 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 1
30.07.2018 inDriver вышел на рынок грузовых перевозок и спецтехники 1
18.04.2017 «1С-Рарус» автоматизировала «Ремэкс» с помощью «Альфа-Авто» 1
07.02.2017 Предприятия Роснефти и Газпрома выбрали связь МТС 1
02.02.2017 «Ростелеком» подвел итоги оптического строительства на Ямале в 2016 году 2
25.01.2017 «Ростелеком» на Ямале обновил условия участия в проекте «Забота» 1
20.01.2017 «Ростелеком» расширил покрытие оптическими линиями связи на Ямале 1
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 1
06.12.2016 «Ростелеком» построил волоконно-оптическую сеть связи в поселке Пангоды Надымского района 1
14.09.2016 МТС запустил сеть LTE-Advanced в крупнейших городах ЯНАО 1
05.09.2016 «Ростелеком» проведет видеотрансляцию повторной сдачи ЕГЭ В ЯНАО 1
17.06.2016 Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск 3
07.06.2016 МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры 1
25.05.2016 «Ачимгаз» вместе с «Инфосистемами Джет» построил серверное помещение в центральном офисе 1
14.04.2016 «Ростелеком» подвел итоги эксплуатации Северного оптического потока 2
10.03.2016 «Ростелеком» откроет доступ к быстрому интернету еще для 10 тыс. домохозяйств Ямала 1
04.03.2016 Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере 1
01.02.2016 «Ростелеком»: в 2015 г. потребление интернет-трафика на Ямале выросло на 27% 2
14.01.2016 «Ростелеком» предоставит «оптику» муниципальному образованию города Новый Уренгой 3
01.12.2015 Inspur и «Инфосистемы Джет» провели семинар по ИТ-решениям для нефтегазовых компаний и региональных администраций 1
19.10.2015 Качественное сканирование и индексирование: что предлагает рынок? 1
24.09.2015 «Ростелеком» подготовил оборудование связи к осенней волне ЕГЭ на Ямале 2
04.09.2015 «Ростелеком» завершил работы по модернизации сетей в Новом Уренгое 5
02.09.2015 «Оптикой» «Ростелекома» охвачено 125 тыс. домохозяйств Ямала 1
22.06.2015 МТС назначила директора филиала в ЯНАО 1
02.06.2015 Система Omnicomm испытана Русским географическим обществом в Арктике 1
27.05.2015 МТС инвестировала около 500 млн руб. в развитие сети на Ямале 4
23.04.2015 МТС запустила 4G на Полярном круге 1
08.04.2015 Транспорт группы Eriell оснащен системой Omnicomm 1

Публикаций - 85, упоминаний - 110

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 10
АвтоТрекер 95 2
Samsung Electronics 5686 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Xiaomi 904 2
Huawei 2731 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Компьютер НПО 50 1
Омникомм-Сервис 28 1
Синтерра - Synterra 565 1
Google LLC 7158 1
CompanyMedia 111 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
INPAS - ИНПАС 107 1
SAP SE 3216 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
1С-Рарус 538 1
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 1
inDriver 10 1
Анлим-ИТ 7 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Sony 2387 1
OPPO Electronics 222 1
Nokia Corporation 2442 1
LG Electronics 1855 1
Uber Technologies 258 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Связной ГК 881 1
Яндекс.Такси 271 1
Евросеть 889 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Новатэк 27 1
Ямал СПГ 5 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
МФЦ Мои документы ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 4 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 3
3G - Стандарт мобильной связи 3742 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 218 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
Безопасный город 347 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple - App Store 2198 3
МТС 3G-сеть 86 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 1
Sony Xperia 113 1
Apple macOS 927 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 1
Apple iMac - Серия моноблоков 224 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Apple iPad 3263 1
Третьяк Константин 34 7
Оболтин Александр 12 2
Кирсанова Светлана 54 1
Бородов Герман 8 1
Лазаренко Дмитрий 16 1
Новиков Сергей 30 1
Овсянников Максим 2 1
Гордиенко Евгения 1 1
Емельянов Станислав 62 1
Белимов Александр 14 1
Романов Алексей 32 1
Ситников Алексей 4 1
Григорьева Евгения 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 23
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 9
Россия - СФО - Новосибирск 1971 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 8
Россия - Лабытнанги 22 8
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 6
Россия - Салехард 89 6
Россия - ПФО - Казань 1519 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 4
Россия - Сургут 197 4
Россия - Ноябрьск 62 4
Казахстан - Республика 2637 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Россия - ПФО - Самара 1291 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Волгоград 542 3
Россия - Краснодар 1040 3
Россия - Воронеж 692 3
Россия - Уфа 645 3
Россия - Тольятти 237 3
Россия - Калуга 296 3
Россия - Набережные Челны 202 3
Россия - Нижневартовск 108 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 3
Украина 3374 3
Россия - Махачкала 116 3
Россия - Тульская область 752 2
Россия - Барнаул 361 2
Россия - Красноярск 849 2
Россия - Омск 628 2
Россия - Магадан 134 2
Россия - Тюмень 497 2
Россия - Тверь 327 2
Россия - Смоленск 237 2
Trade-in 54 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
CNews Analytics 1991 1
Яндекс Лаборатория машинного интеллекта 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764072, в очереди разбора - 667759.
Создано именных указателей - 46354.
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