Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Новочеркасск


01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 1
08.10.2020 Группа ЭПМ совместно с Navicon автоматизировала продажи и техническую поддержку клиентов 1
20.07.2020 «Ростелеком» и администрация Новочеркасска объединяют усилия для создания умного города 5
06.05.2020 Более 8 тысяч студентов и школьников приняли участие в «1С:Соревнованиях 2020» 1
26.01.2018 МТС увеличила число БС LTE в Ростовской области на 22% 2
12.08.2016 МТС открыла 24 новых салона в Ростовской области 1
03.08.2016 4G-интернет Tele2 доступен в 20 регионах России 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
21.06.2016 «Мегафон» досрочно построил ВОЛС в Ростовской области 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
26.11.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи в Ростовской области 1
25.11.2015 МТС обеспечила работу сетей LTE в 104 населенных пунктах Ростовской области 1
09.11.2015 «МегаФон» за 2 года на 100% увеличил число объектов связи в Ростовской области 1
21.10.2015 МТС проанализировала нагрузку на сети 4G в Ростовской области 2
12.08.2015 ТТК запустил услугу видеонаблюдения для корпоративных клиентов в Центральном и Южном федеральных округах 1
16.07.2015 Абоненты «МегаФона» в Ростовской области предпочитают гаджеты с поддержкой LTE 1
25.06.2015 В Ростовской области мобильным интернетом «Мегафона» пользуются уже 100 тыс. абонентов 1
08.04.2015 «Триколор ТВ» подвел итоги борьбы со «спутниковыми пиратами» в 2014 г. 1
04.12.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2014 года 1
20.11.2014 «МегаФон» запустил сети 4G+ еще в восьми городах Ростовской области 2
01.10.2014 За полгода количество LTE-абонентов МТС в Ростовской области увеличилось в 8 раз 1
25.08.2014 «МегаФон» строит новые базовые станции в Ростовской области 1
17.06.2014 МТС сообщила о полном покрытии сетью LTE Ростова-на-Дону 1
31.03.2014 МТС расширила сеть LTE в Ростовской области 1
26.12.2013 МТС в Ростовской области увеличила количество базовых станций на 26% 2
23.12.2013 Россия: Обвиняемому в пиратстве грозят 200-миллионный штраф и тюрьма 4
18.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Сальске 1
04.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростовской области 2
17.06.2013 ТТК выиграл конкурс на предоставление услуг дальней связи «ОГК-2» 1
31.01.2013 В Новочеркасске пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконной ретрансляцией каналов спутникового ТВ 1
20.08.2012 ТТК приступил к строительству сети ШПД в Зверево Ростовской области 1
05.03.2012 «МегаФон» увеличит скорость 3G-интернета в Ростовской области 1
21.12.2010 Компьютерный пират вовлекал детей в азартные игры 1
18.10.2010 «Комстар» начал строительство сети FTTB в Новочеркасске 4
27.07.2010 «Скай Линк» запустил EV-DO Rev.A в Ростовской области 1
27.01.2010 МТС ввела в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Батайске 1
24.09.2009 Аптечную сеть «Фармаком» автоматизируют на базе программы «еФарма2» 1
12.12.2008 «Техносила» откроет 10 гипермаркетов в регионах до конца года 1
11.06.2008 «Мир» открыл первый гипермаркет в Ставрополе 1

Публикаций - 42, упоминаний - 57

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
3779 1
Navicon - Навикон 198 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
Samsung Electronics 5730 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
Microsoft Corporation 11168 1
Комстар Регионы 89 1
ЭПМ ГК - Энергопром 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 8
3G - Стандарт мобильной связи 3753 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Terrasoft Creatio Sales 4 1
1С:Бухгалтерия 398 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Terrasoft Creatio 44 1
Microsoft Excel 438 1
Terrasoft Creatio Service 4 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Барков Алексей 32 6
Лысенко Юрий 17 1
Мордасов Сергей 12 1
Тотмакова Софья 12 1
Марьясов Игорь 18 1
Следь Алексей 1 1
Кореш Виктор 71 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 27
Россия - Ростовская область 864 12
Россия - Батайск 27 10
Россия - Российская федерация - РФ 57680 7
Россия - Волгодонск 42 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Михайловск 20 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - Белая Калитва 6 1
Россия - Азов 31 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - Красноярск 853 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Махачкала 116 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - Константиновск 2 1
ДНР - Донецк 52 1
Россия - Киров 248 1
Россия - Таганрог 112 1
Россия - Саранск 199 1
Германия - Берлин 360 1
Россия - Челябинск 777 1
Россия - Смоленск 240 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
Пиратство - Авторское право 209 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
1С:Соревнования 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769870, в очереди разбора - 673553.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще