Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Новочеркасск
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Публикаций - 42, упоминаний - 57
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
|Terrasoft Creatio Sales 4 1
|1С:Бухгалтерия 398 1
|Apple iOS 5742 1
|Google Android 10751 1
|Terrasoft Creatio 44 1
|Microsoft Excel 438 1
|Terrasoft Creatio Service 4 1
|Ростелеком Новая телефония 14 1
|Барков Алексей 32 6
|Лысенко Юрий 17 1
|Мордасов Сергей 12 1
|Тотмакова Софья 12 1
|Марьясов Игорь 18 1
|Следь Алексей 1 1
|Кореш Виктор 71 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769870, в очереди разбора - 673553.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769870, в очереди разбора - 673553.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru