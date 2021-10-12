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Россия
Новосибирская область


12.10.2021 Первый совместный салон МТС и Xiaomi открылся в Новосибирской области 3
08.10.2021 Sitronics Group запустила массовое производство российских серверов 3
07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 1
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
27.09.2021 Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
23.09.2021 В Новосибирске представили ПАК «Патриот» на российском программном обеспечении 4
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 2
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 2
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
16.09.2021 BQ и МТС объявляют о сотрудничестве 1
16.09.2021 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0 1
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 1
14.09.2021 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 1
10.09.2021 МТС построила сети фиксированной связи в дачных пригородах Новосибирска 2
09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 «Яндекс» поможет ритейлу автоматизировать доставку «сцепками» 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
25.08.2021 Правительство Новосибирской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 МТС «оцифрует» приборы учета в 100 жилых домах Академгородка в Новосибирске 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
13.07.2021 «Руссофт» рассказал о тенденциях рынка труда и подготовке кадров для софтверной отрасли 1
09.07.2021 «Руссофт»: кадровые службы софтверных компаний испытали в 2020 г. перегрузку 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 2
22.06.2021 Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз 1
22.06.2021 Минцифры Новосибирской области и «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве 10
07.06.2021 Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт» 1
03.06.2021 Правительство Новосибирской области и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 5
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 3
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1

Публикаций - 810, упоминаний - 1371

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 121
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 88
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 41
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 26
Ростелеком Сибирьтелеком 298 20
Microsoft Corporation 10997 14
Samsung Electronics 5627 13
Ростех - Ростехнологии 2230 12
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 9
АйТи 748 8
Google LLC 7124 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
VK - Mail.ru Group 2482 7
Золотая Корона 280 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 7
Nokia Networks 54 6
Yandex - Яндекс 4098 6
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 6
Барс груп 402 6
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
Accenture - Аксенчер 529 5
Ростех - Концерн Автоматика 396 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
IBM 3524 4
Ростелеком Дальсвязь 203 4
Ланит ГК 1154 4
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
МТС Сибирь 17 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Directum - Директум 643 3
ОТР 133 3
CompanyMedia 110 3
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Xiaomi 904 3
Криста НПО 59 3
LG Electronics 1831 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
HeadHunter Group - HH Group 336 8
Максимус 17 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 4
ВТБ24 583 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Мария Ра - торговая сеть 19 3
Интер РАО ПАО 158 2
Телефон.Ру 59 2
RuCom 4 2
СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания 4 2
Сбербанк Сибирский банк 16 2
Российские коммунальные системы 7 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 3 2
Телемаркер 7 2
Региональные энергетические сети 3 2
Красный октябрь - кондитерская фабрика 15 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 2
Технопарк-Мордовия 11 2
Bright Capital 13 2
LinkedIn 520 2
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
Зарплата.ру 3 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Веста 15 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Flowwow 4 1
Строй Инвест Проект 2 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
Альфа-Банк 1122 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
Coursera 40 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 72
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 28
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 20
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 13
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 13
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 13
Президент Российской Федерации 1439 11
Правительство РФ 2198 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 9
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 9
Федеральное казначейство России 766 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 8
Счётная палата РФ 459 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 8
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 7
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 7
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 7
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 7
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 7
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 7
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 7
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 46
3G - Стандарт мобильной связи 3699 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 17
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 9
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
Kubernetes 307 5
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Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 4
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ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
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Умный автобус 5 3
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3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 28
Google Android 10750 18
Apple iOS 5741 13
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 11
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 9
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 9
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 9
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 9
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 9
Java - Язык программирования 1166 9
ЭОС Дело СЭД 619 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
SQL - Язык программирования 432 7
Microsoft Windows 10 6602 7
Linux OS 4236 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 6
JavaScript - Язык программирования 625 5
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Docker - Платформа распределённых приложений 146 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Rakuten Viber 429 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Apple iPhone 5 710 3
Microsoft Azure 1171 3
Node.js - программная платформа 58 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
ВТБ Мультикарта 147 3
WhatsApp Messenger 654 2
Red Hat Ceph Storage 70 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Четвернин Алексей 651 31
Козырев Алексей 270 15
Соловенчук Александр 44 15
Елистратов Николай 90 14
Клементьев Андрей 18 12
Абызов Михаил 64 12
Дюбанов Анатолий 86 11
Скляр Алексей 49 11
Холодняков Юрий 15 10
Прокошев Андрей 30 10
Нечепоренко Юрий 25 10
Херсонцев Алексей 48 10
Рымар Максим 36 9
Ципорин Павел 51 9
Рудзевич Мария 34 9
Никифоров Николай 1126 8
Хайруллин Айрат 39 8
Казарин Станислав 100 8
Меджитов Тимур 56 8
Разумовский Дмитрий 70 7
Власов Сергей 76 7
Христенко Павел 11 7
Кудрин Алексей 63 7
Карапузов Алексей 12 7
Симаков Олег 106 7
Малков Павел 38 7
Кулешов Василий 11 7
Песчанских Георгий 37 7
Петрушин Андрей 64 7
Швиндт Антоний 13 7
Панов Евгений 16 7
Катамадзе Анна 72 7
Паршин Максим 141 7
Малахов Александр 16 7
Наволоцкий Евгений 11 7
Осипов Владимир 17 7
Терещенко Денис 38 7
Лысенко Эдуард 209 7
Кирюшин Сергей 52 7
Албычев Александр 74 7
Россия - Российская федерация - РФ 57124 438
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 280
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 186
Россия - СФО - Новосибирск 1954 161
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 142
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 94
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 81
Россия - Ростовская область 859 71
Россия - Кемеровская область 461 66
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 54
Россия - Республика Мордовия 386 45
Россия - Иркутская область 536 39
Россия - Калининградская область 531 39
Россия - Волгоградская область 395 36
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 36
Россия - Краснодарский край 913 33
Россия - Свердловская область 804 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 26
Россия - Курская область 338 25
Россия - Республика Адыгея 241 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 23
Россия - ПФО - Казань 1507 23
Россия - Самарская область 557 21
Россия - Нижегородская область 736 21
Россия - Республика Алтай 681 21
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 21
Россия - Челябинская область 658 20
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 19
Россия - Приморский край - Приморье 604 18
Россия - Забайкальский край 356 17
Россия - Калужская область 568 17
Казахстан - Республика 2618 17
Россия - Воронежская область 394 17
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 16
Россия - Кировск - Кировская область 301 16
Германия - Федеративная Республика 3606 15
Россия - Республика Тыва 143 14
Россия - Рязанская область 313 13
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Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 13
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 7
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НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
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