Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Новосибирская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 810, упоминаний - 1371
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 31
|Козырев Алексей 270 15
|Соловенчук Александр 44 15
|Елистратов Николай 90 14
|Клементьев Андрей 18 12
|Абызов Михаил 64 12
|Дюбанов Анатолий 86 11
|Скляр Алексей 49 11
|Холодняков Юрий 15 10
|Прокошев Андрей 30 10
|Нечепоренко Юрий 25 10
|Херсонцев Алексей 48 10
|Рымар Максим 36 9
|Ципорин Павел 51 9
|Рудзевич Мария 34 9
|Никифоров Николай 1126 8
|Хайруллин Айрат 39 8
|Казарин Станислав 100 8
|Меджитов Тимур 56 8
|Разумовский Дмитрий 70 7
|Власов Сергей 76 7
|Христенко Павел 11 7
|Кудрин Алексей 63 7
|Карапузов Алексей 12 7
|Симаков Олег 106 7
|Малков Павел 38 7
|Кулешов Василий 11 7
|Песчанских Георгий 37 7
|Петрушин Андрей 64 7
|Швиндт Антоний 13 7
|Панов Евгений 16 7
|Катамадзе Анна 72 7
|Паршин Максим 141 7
|Малахов Александр 16 7
|Наволоцкий Евгений 11 7
|Осипов Владимир 17 7
|Терещенко Денис 38 7
|Лысенко Эдуард 209 7
|Кирюшин Сергей 52 7
|Албычев Александр 74 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755443, в очереди разбора - 659133.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755443, в очереди разбора - 659133.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru