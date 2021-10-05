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Россия
Новороссийск


05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
16.07.2021 TrueConf представил российское ВКС-приложение для типового рабочего места госслужащего 1
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 1
13.05.2021 BelkaCar: выручка компании в I квартале 2021 года выросла на 87% 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
19.04.2021 В России появятся принт-серверы на базе процессоров Baikal 1
13.04.2021 BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
20.02.2021 Новый VDI-клиент «Термидеск» совместим с процессорами Baikal-M 1
21.01.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux 1
23.12.2020 Первый умный домофон «Ростелекома» с системой распознавания лиц установлен в Сочи 1
08.12.2020 «Велесстрой» создал решение для строительной отрасли на базе SAP 1
20.10.2020 Николай Галкин, Itella: Цифровизация помогает избежать многомилионных потерь в логистике 1
21.09.2020 Huawei расширяет российскую сеть фирменных магазинов 1
20.08.2020 Новороссийск стал первым умным городом на Черноморском побережье с помощью «Ростелекома» 3
25.03.2020 «Ростелеком» модернизировал инфраструктуру Новороссийска 6
23.01.2020 SafeTech внедрила PayControl в компании «Порт транзит» 2
29.10.2019 «ЮТС-Логистик» внедрила видеоконференции VideoMost 1
17.10.2019 «Ростелеком» превратит Новороссийск в «умный город» 4
26.08.2019 «Ростелеком» сделает уличное освещение в Новороссийске «умным» 4
02.08.2019 Softline разработала для «Алерс» систему согласования договоров на основе MS Office365 1
14.01.2019 «Ростелеком» создал СП для цифровизации транспорта и логистики 1
19.11.2018 Второй учебный центр Acronis Unium начал работу в Новороссийске 3
07.08.2018 Заказчики Москвы осваивают электронные способы закупок 1
25.07.2018 Acronis и «Юниум» открывают учебные центры в Новороссийске и Ульяновске 5
10.05.2018 В Краснодарском крае завершились испытания отечественного беспилотного транспорта 1
29.12.2017 «Ситилинк» завершила год охватом последнего города-миллионника 2
04.10.2017 «Транстелеком» обеспечит связью торговую сеть «Эльдорадо» 1
22.09.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные помещения «Новорослесэкспорт» в Новороссийске 1
17.05.2017 ALP Group защитит от ИТ-инцидентов сеть салонов мужской одежды Henderson 1
30.03.2017 «Брис-Босфор» увеличил прибыль на 15% с помощью «1С:Предприятие 8» 2
16.02.2017 МТС запустила LTE-2600 в Краснодарском крае 1
26.01.2017 «Ростелеком» подключает по оптике первых жителей малоэтажных домов в республике Адыгея 1
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
23.11.2016 Navicon автоматизировал бюджетирование в Каспийском трубопроводном консорциуме 1
03.10.2016 МТС инвестирует в технологий и сетей связи на Кубани 5 млрд рублей 1
09.08.2016 Tele2 покрывает LTE-сетью Краснодарский край 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1

Публикаций - 140, упоминаний - 164

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 17
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 6
Huawei 2730 5
Microsoft Corporation 11060 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 2
Комдив 20 2
МегаФон Кавказский филиал 192 2
Синтерра - Synterra 565 2
Acronis Foundation 5 2
Базальт СПО 206 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
Navicon - Навикон 198 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Acronis - Акронис 364 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Intel Corporation 4169 2
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
ПМСофт 22 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Google LLC 7144 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
Nvidia Corp 2015 1
Philax - Филакс 7 1
Горизонт АО Санкт-Петербург 1 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 8 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
Панорама КБ 42 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
АТИ - Авиателекоминвест 2 1
Involta - Инвольта 1 1
Verysell - Верисел 91 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Oberon - Оберон 40 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Global CIO 28 1
Uber China 7 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Порт транзит 1 1
Велесстрой 4 1
УЦ Профи 2 1
ItellaNLC - Ителла 5 1
Афимолл ТРЦ 3 1
Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод 4 1
Uber 257 1
Вертолеты России 114 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Uber Technologies 258 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Президент Российской Федерации 1439 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Правительство Москвы 653 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Правительство РФ 2201 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 9
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
3G - Стандарт мобильной связи 3723 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
DDR - Double data rate 1067 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 432 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 1
WIPS - Wireless Intrusion Prevention System - WIDS - Wireless Intrusion Detection System 9 1
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 29 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 17 1
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 1
OGC WMS - Web Map Service - протокол обслуживания через интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС 3 1
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 4 1
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 13
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 8
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 8
Intel x86 - Архитектура процессора 992 7
Linux OS 4253 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 6
Linux - Debian GNU 272 6
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 4
Google Android 10750 3
Microsoft Windows 10 6629 3
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
Microsoft Windows 852 2
IBM System p - IBM eServer pSeries 7 2
IBM Power8 27 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 2
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 17 1
РусБИТех - Astra Linux Брест Виртуализация 6 1
Microsoft Power Apps 17 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Infotecs - ViPNet Connect 9 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Google Earth - Google Планета Земля 76 1
КарНЦ РАН RakeSearch 4 1
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 1
Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 15 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
HPE Aruba AirWave 7 1
Панорама КБ Imagery Creator 4 1
Панорама КБ GIS WebService SE 4 1
OpenNebula 12 1
Apple iOS 5741 1
Infotecs - ViPNet Client 4U for Linux 4 1
Dr.Web Mail Security Suite 20 1
Панорама КБ ГИС Сервер 4 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 7 1
HPE Aruba IAP - серия роутеров 3 1
3Logic Гравитон М - моноблок 4 1
Мылицын Роман 79 5
Поляков Сергей 60 4
Путин Владимир 1824 3
Азизов Евгений 2 2
Ласкавый Сергей 17 2
Ушацкий Андрей 100 2
Прозоров Дмитрий 58 1
Дяченко Игорь 1 1
Зайцев Игорь 2 1
Магдануров Гайдар 21 1
Фурсин Алексей 100 1
Шаров Борис 45 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Воскресенский Станислав 10 1
Филипович Крешимир 1 1
Дарко Малбашич 1 1
Шапков Герман 1 1
Лысов Анатолий 1 1
Небогатиков Андрей 1 1
Артемьев Денис 14 1
Новиков Семен 1 1
Богданова Мария 3 1
Тютин Алексей 14 1
Пырко Алексей 1 1
Ванурин Алексей 1 1
Шляпочников Александр 2 1
Зверев Андрей 52 1
Кузьменко Валерия 58 1
Федоров Алексей 40 1
Носков Константин 201 1
Нуралиев Борис 204 1
Мишустин Михаил 302 1
Евдокимов Андрей 54 1
Мамонов Михаил 24 1
Смирнов Алексей 142 1
Дегтев Геннадий 85 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Никифоров Николай 1126 1
Лю Юй 10 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 35
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 28
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 14
Россия - СФО - Новосибирск 1965 14
Казахстан - Республика 2627 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 11
Россия - Смоленск 234 9
Россия - ПФО - Самара 1287 9
Россия - Керчь 35 9
Россия - Севастополь 420 8
Россия - Мурманск 257 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 6
Россия - Республика Адыгея 241 6
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Украина 3361 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
Россия - Краснодарский край 913 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Россия - Астрахань 240 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 4
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Краснодар 1037 3
Европа 3745 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 3
Россия - Красная Поляна 17 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Россия - Сочи 911 2
Россия - Ульяновск 292 2
Россия - Орёл 214 2
Россия - Воронежская область 395 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ВНО - выявление налогооблагаемых объектов - Налоговая база 2 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Известия ИД 59 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 1
РАН - Российская академия наук 316 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
Acronis Unium 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759549, в очереди разбора - 663239.
Создано именных указателей - 46354.
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