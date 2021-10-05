Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Новороссийск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 140, упоминаний - 164
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мылицын Роман 79 5
|Поляков Сергей 60 4
|Путин Владимир 1824 3
|Азизов Евгений 2 2
|Ласкавый Сергей 17 2
|Ушацкий Андрей 100 2
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Дяченко Игорь 1 1
|Зайцев Игорь 2 1
|Магдануров Гайдар 21 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Шаров Борис 45 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Воскресенский Станислав 10 1
|Филипович Крешимир 1 1
|Дарко Малбашич 1 1
|Шапков Герман 1 1
|Лысов Анатолий 1 1
|Небогатиков Андрей 1 1
|Артемьев Денис 14 1
|Новиков Семен 1 1
|Богданова Мария 3 1
|Тютин Алексей 14 1
|Пырко Алексей 1 1
|Ванурин Алексей 1 1
|Шляпочников Александр 2 1
|Зверев Андрей 52 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Федоров Алексей 40 1
|Носков Константин 201 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Дегтев Геннадий 85 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Лю Юй 10 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Известия ИД 59 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
|CNews Analytics 1988 1
|РАН - Российская академия наук 316 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
|Acronis Unium 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759549, в очереди разбора - 663239.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759549, в очереди разбора - 663239.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru