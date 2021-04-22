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Россия
Новокузнецк


22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 2
17.03.2021 Исследование Mail.ru Group и «Алгоритмики»: подростки-программисты не уверены в превосходстве человека над ИИ 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
12.10.2020 Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру 2
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
02.06.2020 «Манго телеком» подключил новые города 1
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники 1
24.09.2019 «Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании» 1
13.05.2019 Хакеры взломали трех крупнейших производителей антивирусов из США 2
14.03.2019 В России пойман хакер-наемник, администрировавший огромные ботсети 4
29.08.2018 Как построить цифровую реальность 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
12.04.2018 Ntechlab интегрирует систему интеллектуальной видеоаналитики в один из крупнейших ТРК Санкт-Петербурга 1
13.03.2018 Сбербанк стал онлайн-провайдером акушерских услуг 1
24.08.2017 Schneider Electric обеспечила крупнейший медицинский центр Сибири интеллектуальной системой управления 1
07.03.2017 В общественном транспорте Пскова запустили систему «Электронный проездной» 1
17.01.2017 «Билайн» запустил сеть 4G в шести городах Кузбасса 2
17.01.2017 Абоненты ТТК скачали более 25 тысяч ТБ данных в новогодние праздники 1
20.12.2016 МТС развивает фиксированную сеть в Кузбассе 5
27.10.2016 МТС представил итоги летних продаж билетов на Кузбассе 3
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
13.09.2016 МТС начал продажи интерактивного ТВ в регионах Сибири 1
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
21.07.2016 ИТ-стратегия ЕВРАЗа: сервисы и инструменты повышения эффективности 3
13.07.2016 МТС открыла новые розничные салоны в городах и селах Кемеровской области 2
30.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в городах Кузбасса 1
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
18.05.2016 Tele2 запускает 4G в Кузбассе 1
27.04.2016 «МТТ Бизнес» запускает прямые номера в 19 городах России 1
20.04.2016 МТС решила спасти Samsung после потери «Евросети» и «Связного» 1
15.04.2016 Беспилотники в 30 раз сократили сроки геодезических работ на российских стройках 1
21.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС в Сибири превысила 27 тыс. км 1
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
21.01.2016 Сибиряки проигнорировали открытие онлайн кинотеатра Netflix 1
18.01.2016 В 2015 г. в Кузбассе открылось 478 новых точек обслуживания МТС 1
22.12.2015 МТС: Каждый активный пользователь 4G в Кузбассе в среднем скачивает 5 ГБ информации ежемесячно 2
15.12.2015 «Безопасный дом» бесплатно оснастит видеонаблюдением треть Новосибирска 1

Публикаций - 175, упоминаний - 232

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
Ростелеком Сибирьтелеком 302 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 5
Microsoft Corporation 11060 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 4
Золотая Корона 280 4
Комстар Регионы 89 3
Синтерра - Synterra 565 3
SAP SE 3211 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Toplel - Хакерская группировка 2 2
Samsung Electronics 5651 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
TRENDnet 49 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Cisco Systems 2038 1
АйТи 751 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Микротест 177 1
МойСклад - Логнекс 85 1
AdvIntel - Advanced Intelligence 5 1
Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 37 1
Nortel Networks 222 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
TraceAir 3 1
Cisco Systems - Tandberg 91 1
Ланит - Норбит - Norbit 202 1
NortonLifeLock (Symantec) 778 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 1
3733 1
Ланит ГК 1155 1
Fortinet 286 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
Konica Minolta 135 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 1
Schneider Electric 408 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Телефон.Ру 60 3
Альфа-Банк 1123 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Мортон 16 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Guard Capital 2 1
Malltech - Моллтек 1 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
Корпорации ЭКОПОЛИС 1 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Юнистрим - Unistream 167 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Почта Банк 289 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 1
Lamoda 83 1
СКО Электроника-утилизация 4 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 10
3G - Стандарт мобильной связи 3723 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 75 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 1
Родительский контроль 156 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 305 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
2D - 2-Dimensional 296 1
МФУ - Многофункциональное устройство 585 1
Безопасный город 347 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
Google Android 10750 3
Amedia Premium HD 28 3
Viasat Premium HD 17 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 181 2
Microsoft Exchange 680 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
ЭОС Дело СЭД 621 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
Google Meet 14 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Autodesk Inventor 42 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
Lamoda LM Express 3 1
Open Broadcaster Software - OBS Studio 4 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
Autodesk Navisworks 14 1
Autodesk ReCap 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
YSoft SafeQ 23 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Discord 32 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Cisco Webex 107 1
FireEye 51 1
Fortinet FortiClient 18 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
Autodesk Revit 68 1
Microsoft Security Essentials - MSE 86 1
WordPress 169 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 1
МТС ТВ 37 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Apple iOS 5741 1
Соловьев Александр 61 5
Кореш Виктор 71 3
Путин Владимир 1824 2
Сергеев Андрей 5 1
Приданцев Сергей 82 1
Прозоровский Василий 40 1
Рыжов Александр 1 1
Сутягин Александр 1 1
Карпова Екатерина 1 1
Мануева Екатерина 1 1
Серкова Екатерина 1 1
Курцер Марк 3 1
Павкин Кирилл 5 1
Малис Олег 55 1
Медведев Владимир 2 1
Артеменко Николай 1 1
Онищук Александр 6 1
Дубинин Александр 16 1
Свиблов Владислав 1 1
Лупанин Сергей 8 1
Макаров Алексей 49 1
Малис Александр 110 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Иванов Михаил 63 1
Fxmsp 6 1
Колесников Андрей 78 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Тынкован Александр 48 1
Чехонин Антон 60 1
Хасис Лев 96 1
Россия - СФО - Новосибирск 1965 75
Россия - Российская федерация - РФ 57309 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 40
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 31
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 25
Россия - Кемеровская область 467 23
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 21
Россия - ПФО - Казань 1513 21
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 19
Россия - ПФО - Самара 1287 19
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 8
Украина 3361 8
Казахстан - Республика 2627 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 7
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 39 7
Россия - Уфа 640 5
Россия - Курск 231 5
Россия - Красноярск 845 5
Россия - Омск 627 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Восточная Европа 1676 3
Россия - Иркутск 464 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Пермь 739 3
Россия - Кемерово 309 3
Россия - Тюмень 496 3
Россия - Ярославль 404 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Россия - Самарская область 558 2
Россия - Волгоградская область 397 2
Россия - Южно-Сахалинск 157 2
Россия - Астрахань 240 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
Россия - Рязань 353 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 3
Федеральное законодательство 254 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
КХЛ HD - телеканал 22 2
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759549, в очереди разбора - 663239.
Создано именных указателей - 46354.
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