Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Новокузнецк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 175, упоминаний - 232
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соловьев Александр 61 5
|Кореш Виктор 71 3
|Путин Владимир 1824 2
|Сергеев Андрей 5 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Рыжов Александр 1 1
|Сутягин Александр 1 1
|Карпова Екатерина 1 1
|Мануева Екатерина 1 1
|Серкова Екатерина 1 1
|Курцер Марк 3 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Малис Олег 55 1
|Медведев Владимир 2 1
|Артеменко Николай 1 1
|Онищук Александр 6 1
|Дубинин Александр 16 1
|Свиблов Владислав 1 1
|Лупанин Сергей 8 1
|Макаров Алексей 49 1
|Малис Александр 110 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Иванов Михаил 63 1
|Fxmsp 6 1
|Колесников Андрей 78 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Тынкован Александр 48 1
|Чехонин Антон 60 1
|Хасис Лев 96 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759549, в очереди разбора - 663239.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759549, в очереди разбора - 663239.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru