Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Новгородская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 281, упоминаний - 364
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никитин Андрей 26 9
|Орловский Виктор 229 6
|Путин Владимир 1820 5
|Валяева Елизавета 72 3
|Акимов Максим 167 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Иванов Олег 124 2
|Гацко Геннадий 14 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Филиппов Вадим 4 1
|Хорошко Ирина 3 1
|Бражников Илья 1 1
|Щербаков Иван 5 1
|Камалов Руслан 1 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Калмыков Сергей 9 1
|Тимошин Сергей 3 1
|Протасов Сергей 9 1
|Савчук Анатолий 3 1
|Стародубов Виталий 9 1
|Федосеев Ярослав 4 1
|Добронравов Олег 3 1
|Телюков Олег 3 1
|Курилов Дмитрий 6 1
|Лопатухин Дмитрий 16 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Греф Герман 204 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Лосев Сергей 43 1
|Ширяев Александр 1 1
|Белавин Александр 1 1
|Савостьянов Александр 2 1
|Суслов Константин 19 1
|Зайцев Владимир 37 1
|Валдин Владимир 1 1
|Журавлев Сергей 12 1
|Карпова Екатерина 1 1
|Мануева Екатерина 1 1
|Серкова Екатерина 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Ведомости 259 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Говорит Москва - радиостанция 13 1
|CNews Analytics 1988 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755436, в очереди разбора - 659126.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755436, в очереди разбора - 659126.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru