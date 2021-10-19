Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Новгородская область


19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
18.10.2021 «Росэлектроника» примет участие в развитии центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» 2
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
24.09.2021 Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
15.07.2021 «Ростелеком» и правительство Новгородской области договорились о развитии цифрового сотрудничества 7
29.06.2021 Где спасались от жары москвичи и петербуржцы 1
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1
04.06.2021 Новгородская область и РЖД планируют сотрудничать в высокотехнологичной сфере квантовых коммуникаций 3
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
01.03.2021 Исследование: как изменилось использование онлайн инструментов в школьном образовании в 2020-2021 году 1
01.02.2021 Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
29.12.2020 Робот по противодействию COVID-19 начал работу в Новгородской области 2
16.12.2020 «Ростелеком» поддержал программу «Учитель для России» благотворительного фонда «Новый учитель» 1
17.11.2020 «Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет» 1
19.10.2020 Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450 1
16.10.2020 Телемедицинский сервис «Росэлектроники» внедрен в восьми регионах России 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
09.10.2020 «Ростелеком» разработал новую методику автоматизированного дешифрирования и сравнения контуров пахотных земель 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
24.08.2020 «Ростех» и Новгородская область будут совместно внедрять комплексные цифровые решения для управления регионом 4
11.08.2020 Число пользователей приложения «Мой Tele2» на Северо-Западе за год выросло в 1,6 раз 1
28.07.2020 Ростех представил правительству Новгородской области комплексные решения для цифровизации региона 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 4
22.06.2020 Tele2 и правительство Новгородской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1
24.04.2020 МТС и «Автодор» обеспечили голосовую связь и интернет для пользователей трассы М-11 «Нева» 2
30.03.2020 Татарстан подключился к школьной образовательной платформе Сбербанка 1
20.03.2020 На портале поставщиков зарегистрирована рекордная закупка 1
07.02.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 года 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 1

Публикаций - 281, упоминаний - 364

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 11
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 8
Ростех - Ростехнологии 2230 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 5
Samsung Electronics 5627 4
М2М телематика 165 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Navitel - Навител Навигатор 252 4
Ростелеком ЦентрТелеком 188 3
Скай Линк - Skylink 496 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
3726 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 2
МТС Северо-Запад 44 2
Huawei 2723 2
Microsoft Corporation 10997 2
Крок 1219 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 2
Ericsson 846 2
Дигинавис - Diginavis 4 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 66 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 12 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
ЦОД БТС - Центр организации движения беспилотных транспортных средств 1 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 1
Элдис 2 1
Галактика про 1 1
Google LLC 7124 1
ВолгаТелеком 213 1
Xiaomi 904 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Связной ГК 875 2
Почта Банк 289 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
АТАК - сеть магазинов 15 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Развитие Иннополиса 3 1
Иннополис Архитект 2 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
USM Финансовые Инвестиции 1 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Почта России ПАО 1570 1
Газпром ПАО 518 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Роснефть НК 367 1
Евросеть 882 1
Транснефть 159 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 7 1
Формула Кино - Синема Парк 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 8
Правительство РФ 2198 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 7
Президент Российской Федерации 1439 6
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 4
Правительство Москвы 649 4
Правительство Новгородской области 10 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
Администрация Смоленской области 19 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Правительство Самарской области 48 2
Администрация Курской области 13 2
Правительство Республики Коми 19 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 2
Администрация Томской области 11 2
Правительство и губернатор Ростовской области 27 2
Правительство Пермского края 15 2
Правительство Хабаровского края 15 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 33
3G - Стандарт мобильной связи 3699 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 8
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 376 2
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 2
Безопасный город 347 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 6
Google Android 10750 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Apple iOS 5741 4
ЭОС Дело СЭД 619 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 2
Apple iPhone 5 710 2
SQL - Язык программирования 432 2
Apple iPad mini 375 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
Парус ПП - программный продукт 14 2
ОКАС - Виртуальный консультант 1 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
РИС Торги Курской области - Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области 1 1
ОКАС - OCAS Assistant 1 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
Госуслуги Канада 1 1
АИС МРГП - Автоматизированная информационная система Мониторинг реализации Генерального плана развития города Москвы 1 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 21 1
ГСНТИ - Государственная система научно-технической информации 1 1
РЖД ЦОД 4 1
ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы 3 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
ИС Социум 1 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 141 1
МТС Автосекретарь 35 1
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 1
Никитин Андрей 26 9
Орловский Виктор 229 6
Путин Владимир 1820 5
Валяева Елизавета 72 3
Акимов Максим 167 2
Никифоров Николай 1126 2
Иванов Олег 124 2
Гацко Геннадий 14 1
Павкин Кирилл 5 1
Филиппов Вадим 4 1
Хорошко Ирина 3 1
Бражников Илья 1 1
Щербаков Иван 5 1
Камалов Руслан 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Калмыков Сергей 9 1
Тимошин Сергей 3 1
Протасов Сергей 9 1
Савчук Анатолий 3 1
Стародубов Виталий 9 1
Федосеев Ярослав 4 1
Добронравов Олег 3 1
Телюков Олег 3 1
Курилов Дмитрий 6 1
Лопатухин Дмитрий 16 1
Низомиддинов Олег 12 1
Греф Герман 204 1
Юрченко Евгений 75 1
Григорьева Евгения 57 1
Лосев Сергей 43 1
Ширяев Александр 1 1
Белавин Александр 1 1
Савостьянов Александр 2 1
Суслов Константин 19 1
Зайцев Владимир 37 1
Валдин Владимир 1 1
Журавлев Сергей 12 1
Карпова Екатерина 1 1
Мануева Екатерина 1 1
Серкова Екатерина 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 153
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 89
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 34
Россия - Калининградская область 531 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 28
Россия - Кемеровская область 461 27
Россия - Ростовская область 859 26
Россия - Республика Мордовия 386 23
Россия - Иркутская область 536 21
Россия - Волгоградская область 395 21
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 20
Россия - Псковская область 298 19
Россия - Курская область 338 18
Россия - Кировск - Кировская область 301 18
Россия - Республика Адыгея 241 15
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 14
Россия - Вологодская область 314 12
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 12
Россия - Смоленская область 226 11
Россия - Свердловская область 804 11
Россия - Приморский край - Приморье 604 11
Россия - Республика Карелия 296 11
Россия - Нижегородская область 736 10
Россия - Забайкальский край 356 10
Россия - Республика Алтай 681 10
Россия - Рязанская область 313 10
Россия - Краснодарский край 913 10
Россия - Сахалинская область 432 9
Россия - Новосибирская область 810 9
Россия - Тамбовская область 321 9
Россия - Архангельская область 329 9
Россия - Республика Коми 406 9
Россия - Калужская область 568 8
Россия - Томская область 413 8
Россия - Тюменская область 581 8
Россия - ПФО - Казань 1507 8
Россия - Омская область 382 8
Россия - Костромская область 228 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
Региональное законодательство 45 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 5
Информационное общество - Государственная программа 282 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
POI - points of interest 60 4
Федеральное законодательство 254 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
НПА - Нормативный правовой акт 49 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
СТЕ - стандартная товарная единица 2 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Русский язык 966 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 13 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
Образование в России 328 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
CNews Analytics 1988 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
CNews Инновация года - награда 26 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 6 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ТулГУ - Тульский государственный политехнический университет 1 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Единый день голосования 8 1
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755436, в очереди разбора - 659126.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще