Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Нижний Тагил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 114, упоминаний - 179
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ожгихин Иван 30 5
|Макаров Вадим 25 4
|Бретцер-Портнова Ирина 9 3
|Слудных Анатолий 8 2
|Куйвашев Евгений 10 2
|Бровко Василий 47 2
|Демин Алексей 4 2
|Королев Игорь 41 1
|Мильнер Юрий 116 1
|Гусев Сергей 22 1
|Кухаренко Артём 11 1
|Kayne Anderson Rudnick 3 1
|Машков Валентин 2 1
|Коваль Валерий 38 1
|Колпаков Антон 42 1
|Афанасьев Максим 2 1
|Хабибуллин Алексей 1 1
|Павин Алексей 1 1
|Колесников Александр 13 1
|Бочегов Александр 1 1
|Безгодов Александр 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Кореш Виктор 71 1
|Вировиц Юрий 6 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Борисов Юрий 91 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Якимюк Оксана 6 1
|Таврин Иван 83 1
|Макаров Алексей 49 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Давыдов Александр 36 1
|Моор Александр 8 1
|Зубков Антон 3 1
|Фролкин Михаил 7 1
|Малахов Андрей 4 1
|Чуприян Александр 6 1
|Малинин Александр 6 1
|Басов Алексей 79 1
|Беляков Алексей 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761745, в очереди разбора - 665434.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761745, в очереди разбора - 665434.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru