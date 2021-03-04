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Россия
Нижний Тагил


04.03.2021 Россияне изобрели чудо-прибор для защиты от 5G и продают его дороже iPhone 1
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 1
17.12.2020 «Ростелеком» купил екатеринбургского интернет-провайдера «Планета» 1
24.11.2020 HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда 1
17.11.2020 Компании «Росатома» и «Ростеха» будут совместно развивать умную дорожную инфраструктуру 1
30.07.2020 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов 2
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли 1
08.07.2020 «Ростех» объявил о готовности внедрять в регионах интеллектуальные системы для транспорта и наружного освещения 3
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
24.12.2019 «Швабе» примет участие в модернизации системы освещения Тобольска 1
28.06.2019 «Мегамарт» начал использовать сервис таргетирования рекламных сообщений МТС 1
20.06.2019 Разработка Ростеха позволит сократить затраты на уличное освещение 1
27.02.2019 «Швабе» представил новые энергоэффективные уличные светильники 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
10.08.2018 «Швабе» внедрил технологию «умного города» в Нижнем Тагиле 5
12.07.2018 «Швабе» осветил сотни километров дорог Нижнего Тагила 3
11.07.2018 «Умные» системы Ростеха на 20% увеличат пропускную способность дорог в Рыбинске 1
25.06.2018 Генеральный конструктор Безопасного города рассказывает о рисках, успехах и провалах безопасных и умных городов 1
22.03.2018 Ростех и фонд NDF инвестируют в технологию распознавания лиц 1
15.02.2018 «Ростелеком» и Свердловская продолжат взаимодействие в рамках «Цифровой экономики» 1
14.11.2017 Россияне победили на Всемирной олимпиаде роботов 1
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
05.09.2017 Ростех запустил пилотный проект в сфере электронного образования 1
24.07.2017 Российские умельцы придумали, как обмануть Apple Siri и Amazon Echo при управлении «умными домами» 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
10.02.2017 «Билайн» запустил сеть LTE в Нижнем Тагиле 3
02.02.2017 «Русинформэкспорт» займется разработкой системы «Умный город» для Актюбинской области Казахстана 1
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
30.11.2016 Ростелеком подготовил инфраструктуру связи для этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина 1
20.10.2016 «Мегафон» завершил модернизацию мобильной сети на территории «Уралвагонзавода» 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
20.09.2016 «Ростелеком» построит первые на Среднем Урале автоматизированные пункты весогабаритного контроля 3
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
02.08.2016 Удиви меня: технологии становятся шоу-бизнесом. Фотоотчет c AFP 2
25.07.2016 «Ростелеком» обеспечит связь для Екатеринбургской таможни 1
21.07.2016 ИТ-стратегия ЕВРАЗа: сервисы и инструменты повышения эффективности 2
27.06.2016 «Ростелеком» построил новые оптические сети в Березовском городском округе Свердловской области 1
31.05.2016 «Ростелеком» предоставил услугу IP VPN 17 подразделениям Россельхозбанка в Свердловской области 1
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 1
18.05.2016 «Техносерв» перешагнул 50-миллиардный рубеж по выручке 1

Публикаций - 114, упоминаний - 179

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 11
Ростех - Ростехнологии 2230 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
Ростех Швабе Холдинг 150 8
SAP SE 3212 4
Комстар Регионы 89 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 3
Рексофт - Reksoft 201 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Cisco Systems 2040 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Microsoft Corporation 11077 2
GS Group - General Satellite 145 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 1
АльянсТелеком 8 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Планета ГК 1 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 1
ITM Холдинг - АйТиЭм Холдинг 1 1
Nvidia Corp 2019 1
Google LLC 7148 1
Saprun - Сапран групп 38 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Samsung Electronics 5666 1
АйТи 751 1
IBM 3539 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
3738 1
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 32 1
Рамэк-ВС 70 1
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 23 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
ВТБ24 583 2
Сбербанк Инвестиции 9 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 2
NDF - инвестиционный фонд 5 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Конверсия НПО НИИ 6 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Альфа-Банк 1123 1
СУЭНКО - Сибирско-Уральская энергетическая компания 1 1
HeadHunter Group - Job.ru 16 1
Зарплата.ру 3 1
Дикси Мегамарт 5 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Белая Птица 7 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Яндекс.Такси 271 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Яндекс.Еда 93 1
ВкусВилл 48 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 1
Восточный Банк 108 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
DST Global 165 1
ПромСвязьКапитал 61 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство Астраханской области - Министерство здравоохранения Астраханской области 2 1
Администрация Псковской области 22 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Тобольский Кремль - музейный комплекс 3 1
ГСУ ГУ МВД России по Москве - Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве 3 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 12
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 6
3G - Стандарт мобильной связи 3731 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 34 1
ping - скорость отклика сети 30 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
Безопасный город 347 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Ростех Швабе Светлый город 5 3
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 8 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
Google Android 10751 2
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 9 1
Jooble.org 3 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Apple iPhone 5 710 1
МегаФон Наши люди 18 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
МТС Big Data 11 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
Java - Язык программирования 1176 1
Microsoft Windows 853 1
Symbian OS 776 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Office 1939 1
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Scala - Язык программирования 41 1
Microsoft Excel 436 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Autodesk AutoCAD 177 1
Microsoft Exchange 681 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
NtechLab FindFace 26 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Ожгихин Иван 30 5
Макаров Вадим 25 4
Бретцер-Портнова Ирина 9 3
Слудных Анатолий 8 2
Куйвашев Евгений 10 2
Бровко Василий 47 2
Демин Алексей 4 2
Королев Игорь 41 1
Мильнер Юрий 116 1
Гусев Сергей 22 1
Кухаренко Артём 11 1
Kayne Anderson Rudnick 3 1
Машков Валентин 2 1
Коваль Валерий 38 1
Колпаков Антон 42 1
Афанасьев Максим 2 1
Хабибуллин Алексей 1 1
Павин Алексей 1 1
Колесников Александр 13 1
Бочегов Александр 1 1
Безгодов Александр 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Кореш Виктор 71 1
Вировиц Юрий 6 1
Сахненко Сергей 71 1
Борисов Юрий 91 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Якимюк Оксана 6 1
Таврин Иван 83 1
Макаров Алексей 49 1
Кузнецов Александр 75 1
Давыдов Александр 36 1
Моор Александр 8 1
Зубков Антон 3 1
Фролкин Михаил 7 1
Малахов Андрей 4 1
Чуприян Александр 6 1
Малинин Александр 6 1
Басов Алексей 79 1
Беляков Алексей 14 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 64
Россия - Российская федерация - РФ 57350 48
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 11
Россия - Каменск-Уральский 47 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 8
Россия - СФО - Новосибирск 1967 8
Россия - Курск 231 7
Россия - ПФО - Самара 1288 7
Россия - Средний Урал 39 6
Россия - Свердловская область 806 6
Россия - ПФО - Казань 1515 5
Казахстан - Республика 2629 5
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 4
Россия - Махачкала 114 4
Россия - Нижневартовск 106 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 3
Украина 3365 3
Россия - Вологодская область - Череповец 116 3
Россия - Астрахань 240 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
Россия - Республика Мордовия 387 2
Россия - Тюменская область 582 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - Улан-Удэ 139 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - Ярославская область 332 2
Европа 3752 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Владикавказ 132 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - Омск 627 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Индия - Республика 2169 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
CNews AWARDS 291 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761745, в очереди разбора - 665434.
Создано именных указателей - 46354.
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