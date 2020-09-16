Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Нижнекамск
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Публикаций - 39, упоминаний - 47
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
|Зимирев Евгений 1 1
|Коновалов Сергей 1 1
|Золотарев Андрей 5 1
|Нурутдинов Айрат 3 1
|Могилин Артём 5 1
|Колпаков Антон 42 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771477, в очереди разбора - 675159.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771477, в очереди разбора - 675159.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru