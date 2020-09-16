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Россия
Нижнекамск


16.09.2020 «Таттелеком» завершает установку 678 новых камер видеонаблюдения в Нижнекамском районе 2
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
04.12.2019 «Таттелеком» установит до конца 2020 года более 200 новых базовых станций 1
17.10.2018 Россиянин получил 5 лет и остался должен 17 млн за использование сбоя в приложении Сбербанка 2
02.04.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане сверхскоростной интернет LTE Advanced 1
30.03.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане высокоскоростной интернет LTE-Advanced 1
22.12.2016 В Татарстане за 2016 год объем трафика в сети 4G увеличился в 3,5 раза 1
08.12.2016 «Ростелеком» назначил нового директора макрорегионального филиала «Урал» 1
08.08.2016 ALP Group помогает географической экспансии торговой сети Zenden 1
06.10.2015 J&P оценила возможную степень влияния цифрового эфирного вещания на деятельность операторов платного ТВ 1
08.09.2015 МТС охватила сетью 4G более половины жителей Татарстана 1
09.06.2015 Оплатить проезд в общественном транспорте ученики Нижнекамска теперь могут картой школьника 6
23.03.2015 «Кеннард» внедрил Docsvision 1
26.02.2015 МТС расширила покрытие сети в Татарстане 1
28.08.2014 МТС в Татарстане увеличила территорию покрытия сети 4G в два раза 1
27.01.2014 «Эссен-Логистик» перешел на электронный архив «Этлас» 1
25.11.2013 IBS помогла «Бахетле» выполнить миграцию SAP на новое оборудование 1
13.11.2013 «Татнефть-АЗС Центр» внедрил мобильное приложение iSelf для СЭД «Дело» 1
02.10.2013 МТС начала продажи фиксированных услуг связи в салонах своей розничной сети в Татарстане 1
07.06.2013 Переводы «Золотой Короны» теперь доступны в «Акибанке» 1
11.03.2013 СЭД «Дело» внедрена на еще одном предприятии холдинга «Татнефть» 1
10.10.2012 МТС обеспечила связью навигационные системы автобусов в Нижнекамске 1
09.08.2012 «Интелком» автоматизировал главного строительного подрядчика «Универсиады-2013» 1
29.03.2012 «ЭР-Телеком» до конца года переведет более 160 км подвесных линий связи в подземные коммуникации в Казани 1
20.01.2012 Количество обращений к интернет-сервису ФНС России «Узнай свою задолженность» превысило 50 млн 1
08.02.2011 «Синтерра» организовала VPN-сеть для страховой компании ВСК 1
20.10.2010 «Бахетле» передала на аутсорсинг IBS сопровождение корпоративной ИС на платформе SAP 1
20.07.2010 Клиенты «Татфондбанка» смогут оплатить штрафы ГИБДД через интернет 1
13.07.2010 Школы Татарстана получат Windows 1
13.04.2010 «ТТК-Самара» приступила к оказанию услуг в Республике Татарстан 1
12.03.2010 Какая СЭД нужна нефтегазу? Пример "Танеко" 2
24.02.2010 Energy Consulting строит КИСУ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО 1
12.11.2009 «МегаФон» запустил 3G в Казани и Набережных Челнах 1
27.11.2008 «Билайн» запустил 3G в Татарстане 1
06.08.2008 Количество абонентов телефонии холдинга «ЭР-Телеком» достигло 30 тыс. 1
24.06.2008 ТАНЕКО закупила дополнительные АРМ СЭД «Дело» 1
20.05.2008 «ЭР-Телеком» привлек кредит на 1,95 млрд руб. 1
29.04.2008 Интернет-сервис Dr.Web AV-Desk становится доступным в 17 городах России 1
29.03.2007 Торговая сеть Татарстана «Бахетле» переходит на «Дело» 1

Публикаций - 39, упоминаний - 47

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
Таттелеком 106 2
Yandex - Яндекс 4106 1
Docsvision - ДоксВижн 783 1
SAP SE 3228 1
Microsoft Corporation 11226 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Синтерра - Synterra 573 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
3G - Стандарт мобильной связи 3757 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
Безопасный город 348 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
ЭОС Дело СЭД 626 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Nokia 9 PureView - Смартфон 89 1
Speedtest by Ookla 32 1
ASUS Zenfone - Смартфон 31 1
HTC U - серия смартфонов 26 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
DonorSearch 2 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
МТС 3G-сеть 86 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 1
Зимирев Евгений 1 1
Коновалов Сергей 1 1
Золотарев Андрей 5 1
Нурутдинов Айрат 3 1
Могилин Артём 5 1
Колпаков Антон 42 1
Россия - ПФО - Казань 1526 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 10
Россия - Российская федерация - РФ 57828 10
Россия - ПФО - Самара 1309 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 5
Россия - Набережные Челны 204 3
Россия - Альметьевск 61 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 3
Россия - Пермь 748 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 2
Россия - Владимир 160 1
Россия - Махачкала 117 1
Россия - Нальчик 67 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Россия - Курск 234 1
Россия - Нижневартовск 112 1
Россия - Геленджик 58 1
Россия - Нефтеюганск 33 1
Россия - Сургут 198 1
Россия - Петрозаводск 153 1
Россия - Улан-Удэ 141 1
Россия - Горно-Алтайск 53 1
Россия - Саранск 199 1
Россия - Кемерово 313 1
Россия - Ярославль 409 1
Россия - Уфа 650 1
Россия - Челябинск 781 1
Россия - Саратов 414 1
Россия - Краснодар 1043 1
Россия - Омск 636 1
Россия - Красноярск 855 1
Россия - Барнаул 363 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Бизнес Online 8 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771477, в очереди разбора - 675159.
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