Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Нижневартовск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 106, упоминаний - 129
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ТНК-ВР Холдинг 148 5
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
|Почта России ПАО 1572 2
|Связной ГК 878 1
|Юнистрим - Unistream 167 1
|Qiwi 783 1
|Яндекс.Такси 271 1
|Роснефть НК 367 1
|Газпром нефть 382 1
|Евросеть 885 1
|Avito - Авито 171 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
|Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
|Газпромбанк - ГПБ 692 1
|Сибур НИПИГАЗ 6 1
|Сибур Нефтехим 5 1
|Валяева Елизавета 72 3
|Лукошков Дмитрий 29 3
|Добрынин Владимир 32 1
|Кореш Виктор 71 1
|Александров Дмитрий 5 1
|Зенков Александр 1 1
|Тихомиров Александр 2 1
|Ерин Сергей 14 1
|Клименко Алексей 11 1
|Белинский Антон 5 1
|Забозлаев Алексей 2 1
|Урусов Виктор 42 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Комарова Наталья 4 1
|Номоконов Василий 8 1
|Агапкин Алексей 9 1
|Ким Дмитрий 27 1
|Рябченков Денис 13 1
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Жигарев Сергей 14 1
|Кудрявцев Максим 37 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Айвазов Александр 20 1
|Савкин Владимир 38 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Греф Герман 205 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761744, в очереди разбора - 665433.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761744, в очереди разбора - 665433.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru