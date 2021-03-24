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Россия
Нижневартовск


24.03.2021 Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска 2
24.02.2021 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
13.11.2019 «Мегафон» запускает поддержку нового стандарта интернета вещей 1
28.08.2019 «Ростелеком» модернизировал телеком-сети ХМАО 1
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 1
13.12.2018 Оператор «Манго Телеком» заработал в 61 городе 1
30.07.2018 inDriver вышел на рынок грузовых перевозок и спецтехники 1
13.04.2018 «Глобус-телеком» представил решение для «умных» городов 1
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
15.05.2017 «Ростелеком» устранил аварию в Югре на магистрали «Северный оптический поток» 1
17.04.2017 DEPO Computers модернизировала телекоммуникации «Мекаминефти» 3
01.03.2017 Что происходит с российским телекомом? Мнение бизнеса 1
30.12.2016 МТС представил итоги работы в Ханты-Мансийском округе-Югре в 2016 году 2
05.12.2016 «Почта России» купила самолеты, чтобы возить товары из китайских интернет-магазинов 1
10.10.2016 МТС обеспечила интернетом комплекс «Галактика» в Когалыме 1
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 1
18.04.2016 МТС открыла новые салоны в 12 населенных пунктах ХМАО-Югры 2
31.03.2016 «Ростелеком» приступил к реализации плана 2016 г. по развитию сетей связи нового поколения в Югре 1
29.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км 1
25.03.2016 «Акрос» перешел на облачные сервисы LanCloud 1
14.12.2015 Антон Белинский: Теперь мы видим, как работает реклама, за которую мы платим 1
23.10.2015 Система «Юнистрим» и банк «Югра» стали партнерами 1
09.10.2015 Общая длина построенных «Ростелекомом» в Нижневартовске оптических линий связи достигла 400 км 3
05.08.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи и безлимитного 4G-интернета в четырех новых регионах на Урале 2
27.07.2015 Вице-президентом - директором МРФ «Сибирь» компании «Ростелеком» назначен Николай Зенин 1
08.07.2015 «Мотив» продолжит развитие сетей 4G в ХМАО 1
06.07.2015 Tele2 инвестирует 1,2 млрд руб. в развитие сетевой инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа 1
08.04.2015 Транспорт группы Eriell оснащен системой Omnicomm 1
16.12.2014 «Билайн» запустил 4G в Новом Уренгое и Нижневартовске 2
10.12.2014 4G-интернет от «МегаФона» доступен 7 млн уральцев 1
09.12.2014 Softline перевела «Мостострой» на облачные сервисы Google 1
08.12.2014 «Билайн» включил 4G в Тюмени 1
07.11.2014 «МегаФон» запустил 4G в крупнейшем городе Югры 1
05.11.2014 Ханты-Мансийский банк приступил к выпуску универсальной электронной карты 1
29.09.2014 Жители и гости ХМАО увидят историю округа на экране смартфона 1
15.08.2014 «Билайн» рассказал в каких городах скоро появится сеть LTE 1
05.08.2014 МТС в Сибири за полгода построила 800 км новых волоконно-оптических линий связи 1
09.07.2014 МТС ускорил мобильный интернет в Стрежевом в два раза 1

Публикаций - 106, упоминаний - 129

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 3
АвтоТрекер 95 3
Ростелеком - Ханты-Мансийский филиал 16 2
inDriver 10 2
Microsoft Corporation 11077 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
Google LLC 7148 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
INPAS - ИНПАС 107 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
Микротест 177 1
CompanyMedia 111 1
Akamai Technologies 50 1
Синтерра - Synterra 565 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
Омникомм-Сервис 28 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 350 1
MediaTek 315 1
Глобус-телеком 152 1
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
1С-Рарус 537 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Yota - Скартел 623 1
SAP SE 3212 1
1С-Битрикс 345 1
Галактика - Корпорация 248 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 1
Polymatica - Полиматика 41 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Omnicomm - Омникомм 148 1
ТНК-ВР Холдинг 148 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Почта России ПАО 1572 2
Связной ГК 878 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Qiwi 783 1
Яндекс.Такси 271 1
Роснефть НК 367 1
Газпром нефть 382 1
Евросеть 885 1
Avito - Авито 171 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Сибур НИПИГАЗ 6 1
Сибур Нефтехим 5 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 65 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Администрация Президента РФ 267 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
Безопасный город 347 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
Открытый регион 23 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
DevOps - Development и Operations 297 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Skype for Business 116 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 7 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 1
Polymatica Dashboards 4 1
Microsoft Office 365 Business 3 1
DonorSearch 2 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Apple macOS 925 1
Microsoft Lync 272 1
LanCloud Cloud Office 11 1
Omnicomm Online 55 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Microsoft Exchange 681 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Глобус-телеком СКИТ 40 1
WhatsApp Messenger 654 1
Валяева Елизавета 72 3
Лукошков Дмитрий 29 3
Добрынин Владимир 32 1
Кореш Виктор 71 1
Александров Дмитрий 5 1
Зенков Александр 1 1
Тихомиров Александр 2 1
Ерин Сергей 14 1
Клименко Алексей 11 1
Белинский Антон 5 1
Забозлаев Алексей 2 1
Урусов Виктор 42 1
Пальчун Кирилл 47 1
Комарова Наталья 4 1
Номоконов Василий 8 1
Агапкин Алексей 9 1
Ким Дмитрий 27 1
Рябченков Денис 13 1
Страшнов Дмитрий 109 1
Жигарев Сергей 14 1
Кудрявцев Максим 37 1
Никифоров Николай 1126 1
Айвазов Александр 20 1
Савкин Владимир 38 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Греф Герман 205 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 24
Россия - Сургут 195 19
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 17
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 14
Россия - СФО - Новосибирск 1967 10
Россия - Ханты-Мансийск 115 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 6
Россия - Нефтеюганск 33 6
Россия - ПФО - Казань 1515 5
Россия - ПФО - Самара 1288 5
Россия - Сибирь 876 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Россия - Тюмень 496 4
Россия - Пермь 739 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 4
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 4
Россия - Ноябрьск 62 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Россия - Челябинск 772 3
Россия - Якутск 247 3
Россия - Свердловская область 806 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Россия - Иркутск 465 3
Россия - Нижний Тагил 114 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Россия - Новый Уренгой 85 3
Россия - Курган 148 3
Россия - Барнаул 360 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - Уфа 641 2
Россия - Ярославль 404 2
Россия - Орёл 214 2
Россия - Сыктывкар 128 2
Россия - Петрозаводск 150 2
Россия - Тобольск 70 2
Казахстан - Республика 2629 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
AC&M Consulting 55 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761744, в очереди разбора - 665433.
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