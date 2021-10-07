Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Нижегородская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 736, упоминаний - 1158
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернышов Михаил 32 9
|Путин Владимир 1820 9
|Кучин Сергей 22 8
|Никифоров Николай 1126 7
|Лящ Михаил 32 7
|Бобиков Дмитрий 14 6
|Четвернин Алексей 651 6
|Козырев Алексей 270 6
|Греф Герман 204 5
|Теверовский Александр 12 5
|Пучков Антон 32 5
|Орловский Виктор 229 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Кабанов Владимир 174 4
|Никитин Глеб 17 4
|Елистратов Николай 90 3
|Булыгин Александр 4 3
|Носов Игорь 13 3
|Зайцев Владимир 37 3
|Бондаренко Михаил 52 3
|Иванов Александр 71 3
|Сазонов Александр 12 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Васенков Алексей 2 2
|Артамонов Игорь 5 2
|Алёшкин Роман 5 2
|Апасов Николай 4 2
|Бородин Геннадий 4 2
|Галкин Николай 15 2
|Ушацкий Андрей 100 2
|Хилов Павел 15 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Мухарьямов Марат 3 2
|Никитин Игорь 7 2
|Mark Garber - Гарбер Марк 2 2
|Колесников Виталий 6 2
|Шадаев Максут 384 2
|Сухотина Ксения 6 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755428, в очереди разбора - 659118.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755428, в очереди разбора - 659118.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru