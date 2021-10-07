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Россия
Нижегородская область


07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 1
17.09.2021 ОМК внедрила автоматизированную систему управления складами на своем заводе в Нижегородской области 1
17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
07.09.2021 «Рикор» произведет и поставит материнские платы и серверные корпуса компании «Норси-транс» 1
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
24.08.2021 «Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих 1
23.08.2021 Москва и Нижний Новгород представили туристический спецпроект на Russpass 1
12.08.2021 МТС открыла инновационный центр в Нижнем Новгороде 1
12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
19.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования 1
16.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ 1
13.07.2021 «Руссофт» рассказал о тенденциях рынка труда и подготовке кадров для софтверной отрасли 1
09.07.2021 «Руссофт»: кадровые службы софтверных компаний испытали в 2020 г. перегрузку 1
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
30.06.2021 Нижегородские власти запустили АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «Коркласса» 2
30.06.2021 В Нижегородской области заработал АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «КорКласса» 3
23.06.2021 «Сбер» и Правительство Нижегородской области договорились о реализации в регионе технологии Social ID 4
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 2
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
08.06.2021 Tele2 установит оборудование 5G Ready на всей трассе М11 1
01.06.2021 КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода 6
01.06.2021 Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской области найти главврача 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт 1
18.05.2021 «Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города» 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 2
23.04.2021 Вице-премьер Чернышенко: до 2024 года планируется проведение более 100 хакатонов по ИИ среди разработчиков 1
22.04.2021 «Мегафон» автоматизирует счетчики холодной воды в Нижегородской области 1

Публикаций - 736, упоминаний - 1158

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 87
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 76
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 20
Ростех - Ростехнологии 2230 19
Microsoft Corporation 10997 18
Компьюлинк ГК - Compulink 209 17
Рикор Холдинг - Rikor 70 13
МегаФон Центральный филиал 60 12
ВолгаТелеком 213 9
Ростелеком НСС 48 8
Samsung Electronics 5627 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 7
Ланит ГК 1154 7
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 7
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 7
VK - Mail.ru Group 2482 6
АМДтехнологии 26 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 6
SAP SE 3207 6
Nokia Networks 54 5
Teradata 165 5
Yandex - Яндекс 4098 5
IBM 3524 5
Google LLC 7124 5
АйТи 748 4
Крок 1219 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
Барс груп 402 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 4
Intel Corporation 4143 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Ростех - Концерн Автоматика 396 4
Cisco Systems 2035 3
3726 3
Ланит Интеграция 101 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 30
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Почта России ПАО 1570 6
Россети ПАО 168 5
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
АльфаСтрахование СГ 207 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 3
Вода Крыма ГУП РК 4 3
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 3
Почта Банк 289 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Банк Зенит 131 2
X5 Group 599 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
GEM Capital 4 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
РесурсТранс 16 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
Posti Group Corporation - Itella 21 2
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 14 2
GHP Group 5 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
НСТТ Белитон 7 2
Регионспецстрой 2 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 2 2
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 2
Qiwi 783 1
Wildberries 128 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 49
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 24
Правительство РФ 2198 14
Президент Российской Федерации 1439 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Федеральное казначейство России 766 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 6
Тверской районный суд города Москвы 15 6
Правительство Нижегородской области 28 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 5
Совет Министров Республики Крым 10 5
Администрация Псковской области 22 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
Правительство Москвы 649 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
Руссофт - Russoft 250 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 54
3G - Стандарт мобильной связи 3699 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
Майнинг криптовалюты - Mining 19 3
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 134 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 17
ФНС РФ ЦОД 22 13
Google Android 10750 10
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 9
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 8
Microsoft Windows 10 6602 7
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
Рикор EcoServer 21 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
Kaspersky Polys Voting Machine 16 5
Microsoft SQL Server 789 5
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 5
Apple iOS 5741 5
Microsoft Windows 849 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Linux OS 4236 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 4
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 4
Google YouTube - Видеохостинг 1702 4
SQL - Язык программирования 432 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
МегаФон Наши люди 18 3
Java - Язык программирования 1166 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 3
Intel x86 - Архитектура процессора 990 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 2
Microsoft Excel 435 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Apple macOS 921 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Чернышов Михаил 32 9
Путин Владимир 1820 9
Кучин Сергей 22 8
Никифоров Николай 1126 7
Лящ Михаил 32 7
Бобиков Дмитрий 14 6
Четвернин Алексей 651 6
Козырев Алексей 270 6
Греф Герман 204 5
Теверовский Александр 12 5
Пучков Антон 32 5
Орловский Виктор 229 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Кабанов Владимир 174 4
Никитин Глеб 17 4
Елистратов Николай 90 3
Булыгин Александр 4 3
Носов Игорь 13 3
Зайцев Владимир 37 3
Бондаренко Михаил 52 3
Иванов Александр 71 3
Сазонов Александр 12 3
Валяева Елизавета 72 3
Васенков Алексей 2 2
Артамонов Игорь 5 2
Алёшкин Роман 5 2
Апасов Николай 4 2
Бородин Геннадий 4 2
Галкин Николай 15 2
Ушацкий Андрей 100 2
Хилов Павел 15 2
Щеголев Игорь 676 2
Мишустин Михаил 302 2
Мухарьямов Марат 3 2
Никитин Игорь 7 2
Mark Garber - Гарбер Марк 2 2
Колесников Виталий 6 2
Шадаев Максут 384 2
Сухотина Ксения 6 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 389
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 220
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 143
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 111
Россия - Республика Мордовия 386 55
Россия - Ростовская область 859 54
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 54
Россия - Кировск - Кировская область 301 38
Россия - Кемеровская область 461 36
Россия - Калининградская область 531 34
Россия - Иркутская область 536 34
Россия - Волгоградская область 395 30
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 30
Россия - ПФО - Казань 1507 26
Россия - Курская область 338 25
Россия - Саров 92 25
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 24
Россия - Краснодарский край 913 23
Россия - Республика Адыгея 241 21
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 21
Россия - Новосибирская область 810 21
Россия - Самарская область 557 21
Россия - Свердловская область 804 19
Россия - Дзержинск 64 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 17
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 17
Россия - Липецкая область 291 17
Россия - Челябинская область 658 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 15
Россия - Приморский край - Приморье 604 14
Россия - Воронежская область 394 14
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 14
Россия - Томская область 413 13
Россия - Дубна 133 13
Россия - Астраханская область 369 13
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 12
Россия - Владимирская область 366 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
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CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 84 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Автомагистраль М1 Беларусь - Москва-Минск 4 1
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