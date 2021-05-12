Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Нерюнгри
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 61
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1083 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
|РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 1 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
|IBM Cognos BI 144 1
|Костерин Александр 20 5
|Попов Алексей 319 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Буторин Дмитрий 12 1
|Потапов Николай 7 1
|Назаров Алексей 69 1
|Борисов Александр 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771473, в очереди разбора - 675155.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771473, в очереди разбора - 675155.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru