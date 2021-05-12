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Россия
Нерюнгри


12.05.2021 ВТБ и «Сумитек интернейшнл» запустили оплату заказов с использованием СБП 1
23.12.2020 Робот-дезинфектор от инженеров СВФУ будет запущен на вокзалах РЖД 3
24.07.2018 «Техносерв» спроектирует реконструкцию систем водоотведения и водоснабжения г. Нерюнгри 2
21.04.2017 МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
24.03.2017 «Мегафон» ускорил 4G-интернет в Олекминске 1
19.01.2017 «Мегафон» улучшил качество мобильной связи в 14 районах Якутии 1
22.12.2016 «Мегафон» запустил LTE-Advanced в Мирном 1
16.12.2016 МТС разогнала мобильный интернет в Ленске 2
05.10.2016 «Мегафон» расширил покрытие сети LTE в Якутии 1
14.07.2016 Жителям города Мирный стали доступны современные услуги связи 1
14.07.2016 МТС построила первую сеть 4G в Мирном 2
29.06.2016 МТС и энергетики дотянули «оптику» до алмазной «столицы» России 2
05.02.2016 «МегаФон» модернизировал сеть связи в 30 якутских городах и селах 1
24.12.2015 «Ростелеком» в Нерюнгри организовал оптическую инфраструктуру для юридических лиц 2
15.09.2015 ТТК подключил 35 тыс. жителей Якутии к скоростному интернету 3
18.08.2015 Углеметбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
28.07.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Нерюнгри 3
24.07.2015 МТС обеспечила сетью 4G труднодоступные и малонаселенные пункты в Якутии 1
08.07.2015 Год запуска LTE в Якутии «МегаФон» отметил 4-кратным ростом 4G-трафика 1
10.02.2015 ТТК увеличил абонентскую базу в Якутии на 47% 4
20.01.2015 Интернет-активность абонентов ТТК в Якутии с начала года увеличилась на 27% 2
13.01.2015 Радиолокаторы нового поколения от «ОПК» получили десятки российских аэродромов 1
01.08.2014 МТС запустила сеть LTE в Якутске и Нерюнгри 4
17.07.2014 25 тыс. жителей Якутии пользуются интернетом от ТТК 4
13.02.2014 «Ростелеком» запустил оптическую магистраль до Якутии 1
17.01.2014 ТТК отменил плату за подключение и увеличил скорость доступа на интернет-тарифах в Якутии 2
24.12.2013 Optima завершила проект по аутсорсингу ИТ-инфраструктуры сети магазинов «Эльдорадо» 1
08.05.2013 ТТК снижает стоимость интернета для юридических лиц в Якутске 1
28.01.2013 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Нерюнгри 2
24.12.2012 РТРС запустил девятый объект цифрового вещания в Якутии 1
21.12.2012 В Якутии запущена ВОЛС протяженностью около 1 тыс. км 1
12.12.2012 МТС улучшила качество связи и интернета в улусах Якутии 1
10.04.2012 «Билайн» запустил сеть GSM в Якутии 1
26.02.2010 «Ростелеком» построил сети доступа в крупнейших городах Дальнего Востока 1
02.02.2010 «Дальсвязь» подписала партнерское соглашение с правительством Республики Саха 2
01.11.2007 Первое внедрение Dynamics AX 4.0: как это было 1

Публикаций - 37, упоминаний - 61

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
Золотая Корона 281 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Optima Services 18 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 10
3G - Стандарт мобильной связи 3757 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 396 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
IBM Cognos BI 144 1
Костерин Александр 20 5
Попов Алексей 319 4
Никифоров Николай 1126 3
Буторин Дмитрий 12 1
Потапов Николай 7 1
Назаров Алексей 69 1
Борисов Александр 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 5
Россия - Республика Саха (Якутия) - Ленск 14 5
Россия - Мирный 21 4
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 2
Казахстан - Республика 2661 2
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - Батайск 28 1
Россия - Волгодонск 42 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Украина 3417 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - Крайний Север 93 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Курск 234 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771473, в очереди разбора - 675155.
Создано именных указателей - 46354.
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