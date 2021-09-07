Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Ненецкий автономный округ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 102, упоминаний - 146
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 4
|Брытков Олег 4 3
|Путин Владимир 1824 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Калугин Сергей 162 2
|Чамара Денис 57 2
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Цыбульский Александр 5 1
|Самедов Александр 1 1
|Крушинин Алексей 5 1
|Матовников Михаил 1 1
|Гришаев Дмитрий 1 1
|Акимов Максим 167 1
|Калабин Юрий 1 1
|Матвеев Денис 3 1
|Романив Владимир 8 1
|Окладников Павел 3 1
|Апполонова Светлана 4 1
|Ткаченко Елена 2 1
|Горбачевский Никита 3 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Блощинский Андрей 1 1
|Кочанов Дмитрий 17 1
|Бондаренко Михаил 52 1
|Иванов Олег 124 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Чехонин Антон 60 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Румянцев Антон 46 1
|Рымар Максим 36 1
|Подольский Олег 15 1
|Полухин Александр 7 1
|Собянин Сергей 211 1
|Козырев Алексей 270 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Жижикин Игорь 23 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Дмитриев Алексей 23 1
|Сердюков Анатолий 54 1
|Беглов Александр 9 1
|CNews Analytics 1988 8
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761744, в очереди разбора - 665433.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761744, в очереди разбора - 665433.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru