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Россия
Ненецкий автономный округ


07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 2
13.05.2021 «Бастион» обеспечит информационную безопасность на предприятии газовой отрасли в Арктике 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
06.03.2020 Решения Cisco интегрированы в ИТ-платформу для Крайнего Севера 1
31.01.2020 Появилась возможность получать госуслуги без предварительного посещения МФЦ 5
23.12.2019 Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе» 1
13.12.2019 «Барс груп» внедрила решение для дополнительного образования в Ненецком автономном округе 1
03.12.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ 1
28.10.2019 CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 1
15.08.2019 «Автоматика» поставила комплексы обработки избирательных бюллетеней для Оренбургской области 1
17.07.2019 Единое хранилище документов – новый шаг в информатизации госуправления 6
16.07.2019 «Норбит» внедрил bpm-систему Pyrus в «Инвестгеосервисе» 1
04.07.2019 «Корус Консалтинг» обеспечивает техподдержку системы на базе 1С в «Зарубежнефть – добыча Харьяга» 1
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 1
10.01.2019 «Корус Консалтинг» подвел итоги работы с «Зарубежнефть – добыча Харьяга» 1
01.11.2018 CNews выпустил рейтинг ИКТ-расходов регионов России 1
09.10.2018 ИКТ-расходы регионов в 2018 г. вырастут на 9% 1
10.08.2018 Более половины россиян не умеет редактировать документы на ПК 1
09.08.2018 Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России 1
07.08.2018 В «Tele2 Москва» сменился технический директор 1
06.04.2018 OFD.RU и РАЭК: средний чек в онлайн-магазинах на 20% выше, чем в офлайне 1
08.02.2018 Более 66 млн россиян зарегистрировано в ЕСИА 1
23.01.2018 «Ростелеком» разработал геоинформационную систему Архангельской области 1
30.08.2017 CNews выпустил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов в 2017 г. 1
29.08.2017 ИКТ-расходы регионов России выросли почти на треть 1
18.08.2017 Линейка мобильных приложений «Барс Груп» пополнилась новыми решениями 1
06.03.2017 «Ростелеком» представил результаты работы за 4 квартал и 2016 финансовый год 1
15.02.2017 Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС 1
14.12.2016 «Ростелеком» создал единую ГИС для Ненецкого АО 3
12.12.2016 Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг превысил 2 млн человек 1
21.11.2016 МТС обеспечила связью нефтяные месторождения в Коми и НАО 2
20.10.2016 «Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online 1
13.09.2016 CNews создал первую карту распределения радиочастот между сотовыми GSM-операторами России 1
31.08.2016 «Башнефть» создает кластер для сейсмической разведки на «железе» HP 1
31.05.2016 «Ростелеком» создаст единую геоинформационную систему для Ненецкого автономного округа 1
27.04.2016 «Система-112» начнет работу в Калужской области 1

Публикаций - 102, упоминаний - 146

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 8
Ростелеком ЦентрТелеком 190 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Миранда-Медиа 20 2
Вайнах Телеком 42 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
ГКС - Систематика Консалтинг 2 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 2
Microsoft Corporation 11077 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Cisco Systems 2040 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 2
Воентелеком 134 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Астерос - Asteros 531 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Основа Телеком 55 1
АйКомИнвест 15 1
Tele2 Северо-Запад макрорегион 8 1
ВолгаТелеком 217 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Ростелеком - Архангельский филиал 3 1
5 Джи Вайфай 4 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Электросвязь 21 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
Ланит ГК 1156 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Oracle Corporation 3344 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Зарубежнефть 27 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Инвестгеосервис ГК 4 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Global CIO 28 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Зарубежнефть–добыча Харьяга 1 1
Мортон 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 18
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 2
Президент Российской Федерации 1439 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Правительство Архангельской области 7 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа 1 1
Администрация Ненецкого автономного округа 1 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 3 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Администрация Президента РФ 267 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Правительство РФ 2203 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Счётная палата РФ 460 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
Безопасный город 347 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
ЕХД - Единое Хранилище данных 3 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 1
3G - Стандарт мобильной связи 3731 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 80 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
ЭОС Дело СЭД 621 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
Google Android 10751 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Telegram - Мессенджер 80 1
Cisco Aironet 13 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Крок - Цифровой рабочий 13 1
IBM Cognos BI 141 1
Cisco Firepower NGFW 12 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 1
Cisco WLC - Cisco Wireless LAN Controller 3 1
ГКС SiTex 4 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Cisco Xenpak 1 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
Redis СУБД 46 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 16 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
SAP SuccessFactors 110 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Microsoft Office 1939 1
Apple iOS 5742 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Никифоров Николай 1126 4
Брытков Олег 4 3
Путин Владимир 1824 2
Валяева Елизавета 72 2
Калугин Сергей 162 2
Чамара Денис 57 2
Медведев Дмитрий 1433 1
Цыбульский Александр 5 1
Самедов Александр 1 1
Крушинин Алексей 5 1
Матовников Михаил 1 1
Гришаев Дмитрий 1 1
Акимов Максим 167 1
Калабин Юрий 1 1
Матвеев Денис 3 1
Романив Владимир 8 1
Окладников Павел 3 1
Апполонова Светлана 4 1
Ткаченко Елена 2 1
Горбачевский Никита 3 1
Криевс Ритварс 15 1
Блощинский Андрей 1 1
Кочанов Дмитрий 17 1
Бондаренко Михаил 52 1
Иванов Олег 124 1
Кабанов Владимир 174 1
Чехонин Антон 60 1
Кирсанова Светлана 54 1
Румянцев Антон 46 1
Рымар Максим 36 1
Подольский Олег 15 1
Полухин Александр 7 1
Собянин Сергей 211 1
Козырев Алексей 270 1
Осеевский Михаил 221 1
Жижикин Игорь 23 1
Шойгу Сергей 59 1
Дмитриев Алексей 23 1
Сердюков Анатолий 54 1
Беглов Александр 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 27
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 14
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 10
Россия - Республика Ингушетия 188 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 9
Россия - Забайкальский край 356 8
Россия - Волгоградская область 398 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 8
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 7
Россия - Иркутская область 543 7
Россия - Республика Дагестан 262 7
Россия - Республика Алтай 684 6
Россия - Астраханская область 371 6
Россия - Калининградская область 537 6
Россия - Республика Тыва 143 6
Россия - Курская область 338 6
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 6
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 6
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 5
Россия - Республика Адыгея 241 5
Россия - Архангельская область 338 5
Россия - Тюменская область 582 5
Россия - Республика Крым 626 5
Россия - Костромская область 229 5
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 5
Россия - Омская область 383 5
Россия - Сахалинская область 432 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 4
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 4
Россия - Севастополь 420 4
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 3
Россия - Новосибирская область 815 3
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 167 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - Кемеровская область 467 3
Россия - Республика Мордовия 387 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
Сборная России по футболу - Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
CNews Analytics 1988 8
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова 3 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761744, в очереди разбора - 665433.
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