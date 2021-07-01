На призовой фонд Криптонит Startup Challenge претендуют более 500 стартапов 1

МТС расширил границы сети 4G в Приморском крае 3

Москвича посадили в СИЗО за китайский электронный брелок 1

За год Tele2 удвоила число базовых станций 3G в Приморском крае 1

Tele2 модернизирует сеть в Приморском крае 1

За год число абонентов в сети LTE МТС в Приморье увеличилось в 2 раза 2

Tele2 улучшила связь в Находке 1

МТС построила новую оптическую линию связи на Дальний Восток 1

МТС улучшила связь на оживленных улицах городов Приморья 2

Россиянам позволили посылать сигнал SOS без особого разрешения 1

МТС модернизировал инфраструктуру сети к началу купального сезона на пляжах Приморья 1

Российский гражданин получил год ограничения свободы за авторучку с видеокамерой 1

МТС вдвое расширила покрытие LTE в Приморье 1

МТС внедрила технологию мультивещания на Дальнем Востоке 2

МТС в 4 раза увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 1

МТС построила новую линию связи между Сибирью и Дальним Востоком 1

МТС запустила сеть LTE в Приморском крае 1