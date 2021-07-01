Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Находка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 80, упоминаний - 104
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дяблов Роман 11 3
|Головачев Михаил 16 1
|Вознесенский Александр 2 1
|Брыков Александр 3 1
|Щуров Алексей 8 1
|Соколов Алексей 121 1
|Царева Юнона 4 1
|Иванов Евгений 33 1
|Сысоева Евгения 7 1
|Плясенко Павел 9 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Шумейко Анна 15 1
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Тулаганов Руслан 19 1
|Натрусов Артем 121 1
|Путин Владимир 1826 1
|Жариков Данил 4 1
|Брюквин Юрий 196 1
|РИА Новости 654 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764059, в очереди разбора - 667746.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764059, в очереди разбора - 667746.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru