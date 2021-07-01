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Россия
Находка


01.07.2021 В результате проекта «Первого Бита» автоматизировано 300 рабочих мест в компании «Фреш 25» 1
02.04.2020 На призовой фонд Криптонит Startup Challenge претендуют более 500 стартапов 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
05.08.2019 «Ростелеком» приобретает провайдера интернета и платного ТВ в Приморском крае 1
13.03.2018 «Ростелеком» открыл новый центр продаж и обслуживания в Находке 1
12.07.2017 «Элар» поставила сканер ЭларСКАН А2 в Центральную библиотечную систему Находки 1
28.12.2016 МТС расширил границы сети 4G в Приморском крае 3
22.12.2016 Москвича посадили в СИЗО за китайский электронный брелок 1
18.11.2016 Сложности интеграции: какое будущее ждет МФЦ? 1
21.07.2016 ИТ-стратегия ЕВРАЗа: сервисы и инструменты повышения эффективности 1
28.06.2016 «Скорая компьютерная помощь» теперь доступна клиентам «Ростелекома» во Владивостоке 1
24.06.2016 За год Tele2 удвоила число базовых станций 3G в Приморском крае 1
22.06.2016 «Амтел-Сервис» поставит оборудование ВКС для «Роснефтефлота» 1
16.05.2016 Tele2 модернизирует сеть в Приморском крае 1
02.02.2016 «МегаФон» включил HD Voice на Востоке России 1
26.01.2016 За год число абонентов в сети LTE МТС в Приморье увеличилось в 2 раза 2
25.12.2015 МТС назвала самые «качающие» города в Приморье 1
14.10.2015 Tele2 улучшила связь в Находке 1
08.09.2015 МТС построила новую оптическую линию связи на Дальний Восток 1
19.08.2015 Количество точек продаж Tele2 в Приморье увеличилось на 16% 2
09.07.2015 МТС улучшила связь на оживленных улицах городов Приморья 2
01.07.2015 Россиянам позволили посылать сигнал SOS без особого разрешения 1
25.06.2015 МТС модернизировал инфраструктуру сети к началу купального сезона на пляжах Приморья 1
27.05.2015 Благодаря решениям «Белтел» и Avaya клиенты справочной службы 516 могут получать информацию по различным каналам связи 1
16.03.2015 «Акцент» оснастил комплексной инфраструктурой МФЦ Приморского края 1
26.01.2015 «Ростелеком» реконструировал систему оповещения в Приморском крае 1
24.11.2014 Российский гражданин получил год ограничения свободы за авторучку с видеокамерой 1
21.11.2014 Житель России стал уголовным преступником, заказав в интернете «умные» очки 2
19.09.2014 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Приморье 1
12.09.2014 «Примтеркомбанк» стал новым партнером сервиса денежных переводов «Золотая Корона» 1
01.07.2014 МТС внедрила технологию мультивещания на Дальнем Востоке 2
24.04.2014 МТС в 4 раза увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
19.03.2014 МТС построила новую линию связи между Сибирью и Дальним Востоком 1
21.02.2014 «Оптика» пришла в 15 населенных пунктов Приморского края 1
21.02.2014 МТС в 2013 г. на треть увеличила протяженность ВОЛС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 2
14.02.2014 МТС на 60% расширила фиксированную сеть на Востоке России 2
05.02.2014 МТС запустила сеть LTE в Приморском крае 1
31.01.2014 «Ростелеком» в Приморском крае реализует проект коврового покрытия оптическими сетями 3
05.09.2013 МТС запустила домашний интернет в Находке и Уссурийске 6

Публикаций - 80, упоминаний - 104

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 5
Башинформсвязь 79 2
АльянсТелеком 8 2
Samsung Electronics 5686 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Морсвязьспутник ФГУП 15 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Siemens AG - Сименс Россия 659 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Аскон - Ascon 174 1
Beltel - Белтел 97 1
Alcatel-Lucent Enterprise 333 1
Амтел-Сервис 34 1
МегаФон Дальневосточный филиал 25 1
Акцент 12 1
Синтерра - Synterra 565 1
INPAS - ИНПАС 107 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Связьсервис - Связь Сервис 3 1
SAP SE 3216 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Криптонит ГК - Kryptonite 30 1
Рустелеком ТК 197 1
Прометей - Prometey 9 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
Инфолинк 3 1
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 1
Lenovo Motorola 1010 1
Ericsson 861 1
Cisco Systems 2044 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Microsoft Corporation 11110 1
Huawei 2731 1
Xiaomi 904 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
eBay Inc 531 1
Почта России ПАО 1574 1
Связной ГК 881 1
Avito - Авито 171 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Славянка ГК 18 1
Распадская угольная компания 5 1
Цифроград 54 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Правительство РФ 2206 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Президент Российской Федерации 1440 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Федеральное казначейство России 766 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Конституционный суд РФ 48 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 43 1
Караоке 27 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
Big Data - Большие данные 1136 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
Безопасный город 347 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 2
Google Android 10751 2
Symbian OS 778 2
Microsoft Office 1942 2
ЭОС Дело СЭД 622 1
Java - Язык программирования 1178 1
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 5 1
ЭларСкан 48 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Microsoft Windows Phone Store 54 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 1
Apple iOS 5742 1
Apple iPhone 5 710 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
РАСЦО - региональная автоматизированная система централизованного оповещения 11 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
Autodesk AutoCAD 177 1
Microsoft Power Query - Технология подключения к данным 7 1
Microsoft Skype for Business 116 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Microsoft Exchange 683 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Microsoft Power BI 113 1
ICQ 499 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 269 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Дяблов Роман 11 3
Головачев Михаил 16 1
Вознесенский Александр 2 1
Брыков Александр 3 1
Щуров Алексей 8 1
Соколов Алексей 121 1
Царева Юнона 4 1
Иванов Евгений 33 1
Сысоева Евгения 7 1
Плясенко Павел 9 1
Серебряникова Анна 47 1
Шумейко Анна 15 1
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Ушацкий Андрей 100 1
Тулаганов Руслан 19 1
Натрусов Артем 121 1
Путин Владимир 1826 1
Жариков Данил 4 1
Брюквин Юрий 196 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 25
Россия - Российская федерация - РФ 57483 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 18
Россия - Приморский край - Приморье 605 17
Россия - Владивосток 864 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
Россия - СФО - Новосибирск 1971 6
Россия - Восточная Сибирь 190 5
Россия - Артём 21 5
Европа 3766 4
Россия - Хабаровск 623 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 3
Япония 2792 2
Россия - Петрозаводск 150 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 2
Канада 1307 2
Россия - Иркутская область 546 2
Россия - Амурская область 320 2
Россия - Иркутск 467 2
Россия - Республика Карелия 303 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Европа Северная - Скандинавия 275 2
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Казахстан - Республика 2637 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Одинцово 58 1
Россия - Орехово-Зуево 29 1
Россия - Благовещенск 88 1
Россия - Архангельск 207 1
Россия - Туапсе 30 1
Россия - Чита 200 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
РИА Новости 654 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764059, в очереди разбора - 667746.
Создано именных указателей - 46354.
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