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Россия
Нальчик


12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
20.02.2020 Банк «Открытие» запустил «Кофебота» для неформального общения сотрудников 1
07.08.2019 Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи продукта для дистанционных медконсультаций 1
18.12.2018 «Ростелеком» завершил проект по подключению больниц к интернету в Кабардино-Балкарии 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
05.09.2017 Аслангери Кумыков: «СЭД – это инструмент повышения эффективности работы госслужащих и стимул для оптимизации бизнес-процессов» 1
23.08.2017 «Мегафон» запустил 4G в самом высокогорном городе России 1
15.08.2017 «Росэлектроника» поставит на Ближний Восток коммерческую партию светофоров 1
13.06.2017 «Росэлектроника» поставила в Иорданию пробную партию светофоров 1
10.05.2017 «Росэлектроника» и «Швабе» планируют сотрудничать в изготовлении адаптивных светофоров 2
28.02.2017 «Мегафон» расширил покрытие сети 4G на территории Кабардино-Балкарии 1
08.02.2017 «Мегафон» открыл новые фирменные салоны в Кабардино-Балкарии 2
21.12.2016 Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare 1
06.10.2016 «Мегафон» улучшил связь в районе Голубых озер Кабардино-Балкарии 1
15.09.2016 «Ростелеком» реализовал проект «Безопасная Республика» в Кабардино-Балкарии 1
13.09.2016 МТС открыл новые салоны связи в Нальчике и Баксане 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
18.05.2016 «Мегафон» включил аэропорту Нальчика бесплатную справку 1
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 1
10.03.2016 «МегаФон» открыл фирменный салон в городе Тырныауз Кабардино-Балкарской республики 1
04.03.2016 «Ростелеком» организовал прямую онлайн-трансляцию мастер-классов для хирургов в Кабардино-Балкарии 1
08.02.2016 В России создана инновационная платформа для разработки сервисных коммерческих роботов 1
02.02.2016 «Ростелеком» предоставил услуги связи для Академии творчества «Солнечный город» в Кабардино-Балкарии 1
06.10.2015 МТС запустила 3G на Кубе 1
09.02.2015 В России заработала национальная система автономной работы аэропортов UDPS 1
25.11.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Кабардино-Балкарии 1
19.11.2014 «Ростелеком» выдал 15 тыс. кодов активации к порталу госуслуг в Кабардино-Балкарской республике 1
15.08.2014 «Билайн» рассказал в каких городах скоро появится сеть LTE 1
19.12.2013 Cвязь 4G стала доступна в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии 1
12.12.2013 «МегаФон» создал «Народную карту скорости мобильного интернета» для Кабардино-Балкарии 2
10.06.2013 Optima протянула линию связи между Пятигорском и Сальском 1
06.05.2013 «Ростелеком» переключил более 5 тыс. пользователей ШПД с ADSL на ETTH в Кабардино-Балкарской Республике 1
22.04.2013 «ВымпелКом» расширил транспортную магистральную сеть 1
01.04.2013 «Ростелеком-Юг» в 2013 г. откроет 4 новых центра по выдаче кодов активации «Личного кабинета» портала госуслуг 1
06.03.2013 «Ростелеком» подключил более 620 многоквартирных домов по технологии ETTH в Кабардино-Балкарии 1

Публикаций - 66, упоминаний - 74

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 12
Синтерра - Synterra 567 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
Yandex - Яндекс 4101 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
МегаФон Кавказский филиал 192 1
Microsoft Corporation 11127 1
Agfa Gevaert 10 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
Открытие ФК 538 2
Яндекс.Такси 271 1
Яндекс.Еда 93 1
ВкусВилл 48 1
Lamoda 83 1
Росгосстрах 182 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Президент Российской Федерации 1441 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 5
3G - Стандарт мобильной связи 3744 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
DonorSearch 2 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Lamoda LM Express 3 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Машуков Барасби 15 2
Путин Владимир 1828 1
Собин Дмитрий 1 1
Григорьев Игнат 1 1
Бондарев Максим 1 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Мельников Александр 63 1
Литвинов Павел 18 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Пчеляков Петр 1 1
Кравченко Александр 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 25
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 12
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 12
Россия - Махачкала 116 8
Россия - Астрахань 241 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Россия - ПФО - Самара 1295 4
Россия - СФО - Новосибирск 1975 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Россия - Ханты-Мансийск 118 4
Россия - ПФО - Казань 1520 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 3
Россия - Курск 232 3
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Россия - Хабаровск 624 2
Россия - Сургут 197 2
Россия - Петрозаводск 151 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 2
Украина 3378 2
Россия - Саратов 410 2
Россия - Грозный 95 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - Магнитогорск 150 1
Россия - Невинномысск 21 1
Россия - Славянск-на-Кубани 4 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Россия - Геленджик 58 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - Кубань 55 1
Россия - Сыктывкар 132 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Восточная Европа 1682 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Европа 3774 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766268, в очереди разбора - 669954.
Создано именных указателей - 46354.
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