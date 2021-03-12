Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Нальчик
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 74
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Открытие ФК 538 2
|Яндекс.Такси 271 1
|Яндекс.Еда 93 1
|ВкусВилл 48 1
|Lamoda 83 1
|Росгосстрах 182 1
|GFG - Global Fashion Group 6 1
|Машуков Барасби 15 2
|Путин Владимир 1828 1
|Собин Дмитрий 1 1
|Григорьев Игнат 1 1
|Бондарев Максим 1 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Мельников Александр 63 1
|Литвинов Павел 18 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Пчеляков Петр 1 1
|Кравченко Александр 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766268, в очереди разбора - 669954.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766268, в очереди разбора - 669954.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru