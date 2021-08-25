Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Набережные Челны
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 202, упоминаний - 254
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
|Никифоров Николай 1126 6
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Мурадян Артур 17 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Путин Владимир 1824 2
|Юрин Дмитрий 6 1
|Борман Константин 5 1
|Луковников Михаил 19 1
|Хохлов Дмитрий 8 1
|Рогов Илья 5 1
|Золотарев Андрей 5 1
|Бугуева Лейсан 1 1
|Тюрина Мария 39 1
|Нурутдинов Айрат 3 1
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 1
|Белов Виктор 26 1
|Могилин Артём 5 1
|Муллин Артур 1 1
|Вознесенский Александр 2 1
|Тураева Александра 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Семенихин Максим 9 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Иванов Олег 124 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Халин Дмитрий 52 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Бровко Василий 47 1
|Бочаров Олег 27 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Макаров Алексей 49 1
|Семенов Александр 69 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
|Минниханов Рустам 89 1
|Хала Илья 21 1
|Иванов Михаил 63 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РИА Новости 654 1
|GizChina - Издание 40 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Roem.ru - Роем.ру 32 1
|Юность - радиостанция 14 1
|KazanFirst 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759530, в очереди разбора - 663220.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759530, в очереди разбора - 663220.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru