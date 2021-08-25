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Россия
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25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
16.06.2021 iFellow – победитель премии «Лидер конкурентных продаж» 2021 1
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео 2
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 2
29.12.2020 Банк «Зенит»: число онлайн-платежей за коммунальные услуги увеличилось в 80 раз 1
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» 1
01.12.2020 Российский школьник потратил сотни тысяч родительских денег на игру 2
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
21.09.2020 Huawei расширяет российскую сеть фирменных магазинов 1
29.07.2020 Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети 1
17.07.2020 МТС, Motorola и Qualcomm представят смартфон motorola edge+ для первых сетей 5G в России 1
08.07.2020 Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
13.02.2020 Автоградбанк перешел на QBIS 1
27.01.2020 В России запущена первая промышленная сеть 5G 2
27.01.2020 МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную сеть 5G на заводе «КАМАЗ» 1
04.12.2019 «Таттелеком» установит до конца 2020 года более 200 новых базовых станций 1
28.11.2019 Методику оценки цифровой зрелости протестируют в лидирующих российских промышленных компаниях 1
19.08.2019 Банк Русский Стандарт расширил географиию клиентов, оплачивающих ЖКУ в Мобильном банке 1
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 1
05.06.2019 Российский производитель «бесконечных флешек» закрывает бизнес 1
26.02.2019 Продавец «М.видео» сломал челюсть покупателю за вопрос о товаре 2
25.12.2018 «Большая четверка» создаст в России единого оператора 5G 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 1
06.08.2018 «Яндекс» поглотил нового разработчика ПО для таксопарков 1
06.08.2018 «Яндекс.Такси» покупает разработчика онлайн-сервисов для таксопарков «Оптеум» 1
02.04.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане сверхскоростной интернет LTE Advanced 1
30.03.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане высокоскоростной интернет LTE-Advanced 1
08.02.2018 Технологию распознавания лиц NtechLab внедрят в «умных городах» Татарстана 1
02.11.2017 Названы самые эффективные технопарки России 1
06.07.2017 «Фогсофт» запустила электронную торговую площадку для компании «Талан» 1
08.06.2017 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта». За год рынок вырос на треть 1
30.05.2017 Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации 1
26.05.2017 Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах 1
25.05.2017 «Астерос» развернул мультимедиа-платформу для обучения дилеров Ford 1
15.03.2017 Ford Sollers начала печатать на 3D принтере детали конвейера для российских заводов 1

Публикаций - 202, упоминаний - 254

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 9
Yandex - Яндекс 4101 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
SAP SE 3211 6
Microsoft Corporation 11060 5
Микротест 177 5
Синтерра - Synterra 565 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
Астерос - Asteros 531 4
Крок 1219 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Samsung Electronics 5651 3
Qualcomm Technologies 1002 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Ericsson 858 3
Sony 2340 3
ВолгаТелеком 217 2
Opteum - Оптеум 4 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Huawei 2730 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
DataPro - ДатаПро 56 1
Google LLC 7144 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group 16 1
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Авантаж 48 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
БИС - Банковские информационные системы 38 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Qualcomm Europe 14 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
Армада 275 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 7
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 5
Технопарк-Мордовия 11 4
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Яндекс.Такси 271 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
Uber Russia 3 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Банк Зенит 131 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Афимолл ТРЦ 3 1
Автоградбанк 6 1
Силовые машины 32 1
Татфондбанк 69 1
Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 5 1
Uber China 7 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 5 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Связной ГК 877 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Lamoda 83 1
Яндекс.Еда 93 1
Татнефть 112 1
Евросеть 884 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Парк Зарядье 14 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Правительство Москвы 653 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 8
3G - Стандарт мобильной связи 3723 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 80 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 1
5G Private - Выделенная беспроводная сеть 3 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
Apple iOS 5741 4
Google Android 10750 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 3
Microsoft Windows 10 6629 2
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 2
Linux OS 4253 2
Ericsson Radio System - ERS 43 2
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 2
Apple - App Store 2198 2
Uber Eats - UberEATs 28 2
Apple Pay 385 2
Ericsson Baseband 2 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Ericsson AIR 3 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
HTC U - серия смартфонов 26 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
ТрастИнфо ЦОД 24 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 1
Speedtest by Ookla 32 1
Яндекс.Директ 91 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
БИС QBIS.Online 2 1
Sony Xperia 113 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Lenovo Motorola edge - серия смартфонов 5 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 5 1
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
МТС 3G-сеть 86 1
IBM Storwize 16 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
Apple iPad 3263 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Никифоров Николай 1126 6
Медведев Дмитрий 1433 3
Мурадян Артур 17 2
Худавердян Тигран 66 2
Путин Владимир 1824 2
Юрин Дмитрий 6 1
Борман Константин 5 1
Луковников Михаил 19 1
Хохлов Дмитрий 8 1
Рогов Илья 5 1
Золотарев Андрей 5 1
Бугуева Лейсан 1 1
Тюрина Мария 39 1
Нурутдинов Айрат 3 1
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 1
Белов Виктор 26 1
Могилин Артём 5 1
Муллин Артур 1 1
Вознесенский Александр 2 1
Тураева Александра 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Чимиричкина Мария 30 1
Кузьменко Валерия 58 1
Семенихин Максим 9 1
Самойлов Юрий 55 1
Иванов Олег 124 1
Мотовилов Олег 58 1
Халин Дмитрий 52 1
Никифорова Светлана 33 1
Хайруллин Айрат 39 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Бровко Василий 47 1
Бочаров Олег 27 1
Карпинский Алексей 37 1
Макаров Алексей 49 1
Семенов Александр 69 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
Минниханов Рустам 89 1
Хала Илья 21 1
Иванов Михаил 63 1
Россия - ПФО - Казань 1513 117
Россия - Российская федерация - РФ 57309 101
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 93
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 60
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 41
Россия - СФО - Новосибирск 1965 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 38
Россия - ПФО - Самара 1287 35
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 33
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 10
Россия - Альметьевск 60 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 8
Россия - Краснодар 1037 7
Россия - Курск 231 7
Европа 3745 6
Россия - Калуга 295 5
Россия - Калининград 662 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Россия - Махачкала 114 5
Россия - Воронеж 689 5
Россия - Кемерово 309 5
Россия - Уфа 640 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 5
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Россия - Иннополис 292 5
Россия - Красноярск 845 5
Россия - Ульяновск 292 5
Индия - Республика 2169 4
Россия - Астрахань 240 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 4
Россия - Челябинск 770 4
Украина 3361 4
Россия - Томск 449 4
Россия - Белгород 240 4
Россия - Волгоград 540 4
Россия - Омск 627 4
Россия - Владивосток 864 4
Россия - Республика Мордовия 387 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Trade-in 54 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
GizChina - Издание 40 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Юность - радиостанция 14 1
KazanFirst 2 1
CNews Analytics 1988 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 6
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759530, в очереди разбора - 663220.
Создано именных указателей - 46354.
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