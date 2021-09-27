Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Мытищи
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Публикаций - 85, упоминаний - 95
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
|Давыдов Александр 36 3
|Тамодин Николай 45 2
|Жилков Евгений 6 2
|Старовойтов Денис 5 2
|Попов Алексей 317 2
|Семилетов Дмитрий 5 2
|Савицкий Олег 6 2
|Побежимов Сергей 9 2
|Ручьев Александр 1 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Никитин Алексей 11 1
|Нигматуллин Тимур 12 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Аннин Игорь 1 1
|Щербаков Андрей 7 1
|Хохлов Дмитрий 8 1
|Абрамков Александр 29 1
|Аракелян Арам 7 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Лазаренко Дмитрий 16 1
|Новоселов Евгений 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764053, в очереди разбора - 667740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764053, в очереди разбора - 667740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru