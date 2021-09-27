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27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 1
13.04.2021 Абоненты «Мегафона» в подмосковном городе установили рекорд потребления 4G-трафика 1
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
14.05.2019 Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов 1
18.03.2019 «Майтэк» внедрила DirectumRX в ГК «Ключевые системы и компоненты» 1
29.11.2018 «Ситимобил» вышел в регионы 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 1
04.07.2018 EOS for SharePoint пробует себя в пивоварении 2
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
26.03.2018 Топ-менеджер оператора Минобороны получил новый тюремный срок за хищения 1
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
28.03.2016 «Ростелеком» победил «Мегафон» в борьбе за доступ к московским новостройкам 1
15.03.2016 Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL 1
29.02.2016 «Сев. Р. Девелопмент» перешла на EOS for SharePoint 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
24.07.2015 «Орион Экспресс» завершил формирование собственной сети дистрибуции 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
09.06.2015 Новым партнером системы «Юнистрим» стал МФБанк 1
30.04.2015 Экс-гендиректор «Воентелекома» приговорен к 6 годам колонии 1
12.03.2015 «Юлмарт» оценили в $6—7 млрд 1
11.03.2015 Число пользователей транспортной карты «Стрелка» достигло 30 тыс. 1
20.01.2015 Объём продаж «Юлмарта» по итогам 2014 г. составил порядка $1,3 млрд 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
22.10.2014 «СПАР Ритейл» перевела корпоративную почту в единую облачную среду на базе Microsoft Office 365 1
03.07.2014 Клиенты «Билайн» Подмосковья переходят на 4G 1
01.07.2014 МТС передала МГТС фиксированные сети в Подмосковье 1
23.05.2014 «Юлмарт» вложит 6 млрд руб. в развитие логистической инфраструктуры 1
16.01.2014 «Московская Пивоваренная Компания» автоматизирует документооборот на EOS for SharePoint 1
14.10.2013 СЭД «Дело» будет внедрена в администрации Солнечногорска 1

Публикаций - 85, упоминаний - 95

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
K-Systems - К-Системс 49 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
Microsoft Corporation 11110 3
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Воентелеком 134 2
Samsung Electronics 5686 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Ниеншанц 45 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
МИБ - Международный инвестиционный банк 7 1
Юниксофт 18 1
Rover Computers 75 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Sony 2387 1
OPPO Electronics 222 1
Nokia Corporation 2442 1
LG Electronics 1855 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Xiaomi 904 1
Huawei 2731 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 1
КСК Технологии 27 1
ELMA 106 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
3753 1
Связной ГК 881 2
Мострансавто 59 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Мортон 16 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 17 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Юнистрим - Unistream 167 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Евросеть 889 1
Московская Пивоваренная Компания 11 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Мещанский районный суд города Москвы 9 2
Савёловский районный суд города Москвы 5 2
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 2
Парк Зарядье 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
3G - Стандарт мобильной связи 3742 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 46 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 4
ЭОС Дело СЭД 622 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
Directum - DirectumRX 62 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 1
Sony Xperia 113 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Apple iPhone 5 710 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Apple iMac - Серия моноблоков 224 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 1
Microsoft Dynamics NAV 175 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Давыдов Александр 36 3
Тамодин Николай 45 2
Жилков Евгений 6 2
Старовойтов Денис 5 2
Попов Алексей 317 2
Семилетов Дмитрий 5 2
Савицкий Олег 6 2
Побежимов Сергей 9 2
Ручьев Александр 1 1
Парфентьев Алексей 33 1
Чекмарев Александр 2 1
Никитин Алексей 11 1
Нигматуллин Тимур 12 1
Рудычева Наталья 81 1
Аннин Игорь 1 1
Щербаков Андрей 7 1
Хохлов Дмитрий 8 1
Абрамков Александр 29 1
Аракелян Арам 7 1
Ковнир Евгений 71 1
Кисляков Евгений 83 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Лазаренко Дмитрий 16 1
Новоселов Евгений 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 40
Россия - Российская федерация - РФ 57483 29
Россия - Люберцы 49 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 11
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 9
Россия - ПФО - Самара 1291 7
Россия - Раменское 37 6
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 5
Россия - Железнодорожный 33 5
Россия - ПФО - Казань 1519 5
Россия - СФО - Новосибирск 1971 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Европа Западная 615 2
Россия - Московская область - Ногинск 21 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Россия - Химки 88 2
Россия - Красногорск 106 2
Россия - Тамбовская область 322 2
Россия - Уфа 645 2
Европа 3766 2
Россия - Калининградская область 539 2
Россия - Воронеж 692 2
Россия - Волгоград 542 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - Жуковский 24 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
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Россия - Егорьевск 8 1
Москва - Котельники 14 1
Россия - Балашиха 68 1
Россия - Серпуховский район 12 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
Trade-in 54 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764053, в очереди разбора - 667740.
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