Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Мурманская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 289, упоминаний - 467
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чибис Андрей 19 4
|Путин Владимир 1820 4
|Орловский Виктор 229 3
|Харламова Наталья 3 3
|Носков Константин 201 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Широков Александр 18 2
|Родионов Андрей 11 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Бадалов Андрей 23 2
|Низомиддинов Олег 12 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Медведев Владислав 10 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Музаев Анзор 1 1
|Ковтун Марина 1 1
|Хорошко Ирина 3 1
|Соболев Андрей 4 1
|Морозова Анастасия 27 1
|Никитин Глеб 17 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Сорокин Сергей 9 1
|Протасов Сергей 9 1
|Савчук Анатолий 3 1
|Сероштан Михаил 3 1
|Матовников Михаил 1 1
|Будова Александра 1 1
|Гусев Александр 26 1
|Жуков Александр 16 1
|Островский Владимир 22 1
|Пушкин Василий 11 1
|Ивакин Роман 49 1
|Пинский Александр 3 1
|Куделин Александр 1 1
|Спиркин Александр 1 1
|Богомаз Александр 2 1
|Пономарев Александр 2 1
|Барабаш Алексей 1 1
|Кокорин Алексей 1 1
|Дзюбин Алексей 5 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|CNews Analytics 1988 5
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|Future Workplace 4 1
|The Network 3 1
|Сбербанк СберДанные 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755428, в очереди разбора - 659118.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755428, в очереди разбора - 659118.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru