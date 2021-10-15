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Россия
Мурманская область


15.10.2021 «Мегафон» создал новый сервис для вахтовиков 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 1
17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 1
17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
13.09.2021 «Акрон» за год полностью перешел на закупки ТМЦ для основных производств через электронную торговую площадку 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
24.08.2021 «Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих 1
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 1
19.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования 1
16.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ 1
14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 6
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
02.04.2021 Василий Пушкин: объединение усилий бизнеса и государства способствует развитию ИТ-сферы в период пандемии 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 3
18.11.2020 «Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области 4
05.11.2020 «Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области 3
19.10.2020 «Netrika Интеграция» поучаствовала в обновлении ИТ-инфраструктуры медучреждений Мурманской области 4
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 2
10.09.2020 Ростех проведет серию региональных роадшоу по нацпроектам 1
21.07.2020 Росатом зарегистрировал в Роспатенте «умный город» 1
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 1
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1
05.03.2020 Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1
27.01.2020 В России резко вырос спрос на дорогих ИТ-специалистов 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
22.11.2019 «Билайн», МТС и «Мегафон» отказались от госмиллиардов на покрытие автодорог связью 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
11.11.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» включены 30 новых решений 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
06.09.2019 «Автоматика» обеспечит работу 30 цифровых избирательных участков 8 сентября 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1

Публикаций - 289, упоминаний - 467

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 22
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
Microsoft Corporation 10997 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
Крок 1219 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Navitel - Навител Навигатор 252 4
МегаФон ПетерСтар 144 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 4
Синтерра - Synterra 562 3
Samsung Electronics 5627 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 2
IBM 3524 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Netrika - Нетрика 84 2
Xinwei Group 9 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 370 2
Nokia Networks 54 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 2
Telegram Group 702 2
Ericsson 846 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Юнисел 7 2
Yandex - Яндекс 4098 2
МТС Северо-Запад 44 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
WatchGuard Technologies 36 1
Ситроникс - Sitronics 556 1
Кловер Групп - Clover Group 14 1
Ростелеком ЦентрТелеком 188 1
Комстар Регионы 89 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
Ростелеком Связьинвест 692 1
АйТи 748 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
НСТТ Белитон 7 2
Почта России ПАО 1570 2
Российские коммунальные системы 7 1
ФосАгро - Апатит 15 1
Центргазстрой 1 1
ESW Capital 5 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 42 1
Юнистрим - Unistream 166 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Бином 16 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Ford 173 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
РусГидро ПАО 129 1
Volvo Cars 155 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
DST Global 165 1
Qiwi 783 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
ФосАгро 54 1
Heineken 22 1
Русский стандарт Банк 302 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
Правительство РФ 2198 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 6
Президент Российской Федерации 1439 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Правительство Мурманской области 16 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Правительство и губернатор Омской области 14 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 2
Правительство Москвы 649 2
Администрация Президента РФ 267 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 2
Администрация Смоленской области 19 2
Правительство Ставропольского края 23 2
Администрация Красноярского края 25 2
Правительство Мурманской области - Министерство цифрового развития Мурманской области 2 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области 5 2
Правительство и губернатор Ростовской области 27 2
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 2 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 1 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 3 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 1
Национальный Союз Водоканалов 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 24
3G - Стандарт мобильной связи 3699 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
Безопасный город 347 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
FRMCS - Future Rail Mobile Communication System - Технология железнодорожной радиосвязи 2 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
Экология 18 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Электроника 63 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ЭОС Дело СЭД 619 4
Google Android 10750 4
Apple iOS 5741 4
Microsoft Windows 10 6602 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
Apple iPhone 5 710 3
Apple iPad mini 375 3
Linux OS 4236 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Tizen OS - Linux 215 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
ООН-Хабитат - Программа по населённым пунктам - UN-Habitat 2 1
TeleMD Botkin.AI 10 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 1
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 1
Парус ПП - программный продукт 14 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города 1 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Jooble.org 3 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Ростелеком Электронный доктор 4 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
ГИС Кадры 89 1 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 10 1
БФТ Saumi 5 1
Чибис Андрей 19 4
Путин Владимир 1820 4
Орловский Виктор 229 3
Харламова Наталья 3 3
Носков Константин 201 2
Осеевский Михаил 221 2
Широков Александр 18 2
Родионов Андрей 11 2
Кисляков Евгений 83 2
Бадалов Андрей 23 2
Низомиддинов Олег 12 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Медведев Владислав 10 1
Малафеев Алексей 9 1
Музаев Анзор 1 1
Ковтун Марина 1 1
Хорошко Ирина 3 1
Соболев Андрей 4 1
Морозова Анастасия 27 1
Никитин Глеб 17 1
Хохлов Сергей 8 1
Сорокин Сергей 9 1
Протасов Сергей 9 1
Савчук Анатолий 3 1
Сероштан Михаил 3 1
Матовников Михаил 1 1
Будова Александра 1 1
Гусев Александр 26 1
Жуков Александр 16 1
Островский Владимир 22 1
Пушкин Василий 11 1
Ивакин Роман 49 1
Пинский Александр 3 1
Куделин Александр 1 1
Спиркин Александр 1 1
Богомаз Александр 2 1
Пономарев Александр 2 1
Барабаш Алексей 1 1
Кокорин Алексей 1 1
Дзюбин Алексей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 126
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 59
Россия - Калининградская область 531 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 26
Россия - Ростовская область 859 22
Россия - Иркутская область 536 20
Россия - Кировск - Кировская область 301 19
Россия - Кемеровская область 461 19
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 15
Россия - Курская область 338 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 15
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 13
Россия - Республика Карелия 296 12
Россия - Волгоградская область 395 12
Россия - Приморский край - Приморье 604 12
Россия - Республика Мордовия 386 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 12
Россия - Республика Адыгея 241 9
Россия - Нижегородская область 736 9
Россия - Томская область 413 8
Россия - Сахалинская область 432 8
Россия - Республика Коми 406 8
Россия - Астраханская область 369 8
Россия - Псковская область 298 8
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 8
Россия - Новгородская область 281 7
Россия - Забайкальский край 356 7
Россия - Омская область 382 7
Россия - Свердловская область 804 7
Россия - Республика Алтай 681 7
Россия - Республика Хакасия 247 7
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 6
Россия - Рязанская область 313 6
Россия - Республика Ингушетия 188 6
Россия - Липецкая область 291 6
Россия - Республика Тыва 143 6
Россия - Республика Бурятия 284 6
Россия - Ульяновская область 348 6
Россия - Вологодская область 314 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
Информационное общество - Государственная программа 282 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
Региональное законодательство 45 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
POI - points of interest 60 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Федеральное законодательство 254 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 6 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Федеральный закон 20.08.1993 N 5663-1 - О космической деятельности 2 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
Русский язык 966 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 71 1
Образование в России 328 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Великая Отечественная война 122 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
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