Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Мурманск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 254, упоминаний - 322
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 4
|Дырмовский Дмитрий 76 3
|Горьков Сергей 17 2
|Шабалков Сергей 13 2
|Тюрина Мария 39 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Мылицын Роман 79 2
|Путин Владимир 1820 2
|Пушкин Александр 11 1
|Бражников Илья 1 1
|Каштанкин Илья 2 1
|Ярушкина Надежда 1 1
|Платонова Оксана 4 1
|Ефимова Ольга 2 1
|Гончаров Иван 1 1
|Пугачев Емельян 1 1
|Гайдар Аркадий 1 1
|Дробыленко Сергей 1 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Кушниренко Алексей 1 1
|Шишкин Вадим 1 1
|Ермаков Глеб 7 1
|Оленева Екатерина 1 1
|Бекетов Александр 1 1
|Тюльпанов Александр 1 1
|Денисенко Александр 1 1
|Голубев Алексей 3 1
|Рахманов Алексей 4 1
|Третьякова Марина 1 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Карпов Алексей 21 1
|DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 1 1
|Куропятников Андрей 2 1
|Дементьева Марина 1 1
|Космачев Вячеслав 1 1
|Светлов Евгений 2 1
|Егоров Ярослав 1 1
|Керенский Федор 1 1
|Воскресенский Станислав 10 1
|Малышев Сергей 46 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Известия ИД 59 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755425, в очереди разбора - 659115.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755425, в очереди разбора - 659115.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru