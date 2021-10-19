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Россия
Мурманск


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО 1
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
13.08.2021 ЦРТ представила новый релиз Voice2Med 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 2
14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 1
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС 1
21.05.2021 Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
17.03.2021 «Прокси» приняла участие в разработке блокчейн-платформы для «Газпромнефть-аэро» 1
11.03.2021 Цифровые решения «Ситроникс» и Visionlabs внедрены в учебные учреждения Мурманска 1
19.02.2021 В Хабаровске запустили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med от группы ЦРТ 1
15.02.2021 «Netrika Интеграция» стала эксклюзивным поставщиком ИТ-решений для холдинга «Норебо» 2
07.12.2020 Медучреждения Курганской области внедряют систему голосового заполнения протоколов группы ЦРТ 1
22.10.2020 В Тюменской области вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med группы ЦРТ 1
06.10.2020 Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще 2
02.10.2020 В Пензенской областной клинической больнице вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов, разработанную группой ЦРТ 1
18.09.2020 «Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда 1
20.07.2020 «Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана 1
17.07.2020 «Мегафон» и «Росгеология» приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
09.06.2020 Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 1
07.11.2019 «Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM» 1
19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
01.08.2019 «Закрома Родины» массово переходят на «Мой офис» 1
03.07.2019 Роскомнадзор признал «Мегафон» лидером по числу базовых станций 1
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля» 3
12.02.2019 Ростех начал оснащение малых аэропортов радиолокаторами 1
07.02.2019 ВТБ удвоит ИТ-штат, набрав тысячи новых программистов 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
05.12.2018 Orange Business Services обеспечит суда Арктического морского пароходства безлимитным интернетом на Северном морском пути 1
15.11.2018 «Тинькофф Банк» открыл виртуальный центр разработки 1
09.08.2018 Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России 1
13.07.2018 Власти не дали построить «Безопасный город» за 1,5 миллиарда 3

Публикаций - 254, упоминаний - 322

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 16
Синтерра - Synterra 562 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 10
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 8
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 5
Microsoft Corporation 10997 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Yandex - Яндекс 4098 4
Huawei 2723 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 3
Samsung Electronics 5627 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 3
Verysell Сервис 5 2
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 2
Золотая Корона 280 2
Комдив 20 2
МегаФон ПетерСтар 144 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
3726 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Cinia Oy 5 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 47 1
АИС Город 2 1
Softline - Софтлайн 1472 1
Тинькофф Центр разработки - ТЦР 1 1
Shopify 14 1
Nvidia Corp 2005 1
Philax - Филакс 7 1
Intel Corporation 4143 1
Simtech Development 5 1
Панорама КБ 42 1
Xiaomi 904 1
Сканер НПО 3 1
ИнфоТех 16 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
Яндекс.Такси 271 2
ВТБ24 583 2
Юнистрим - Unistream 166 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
Uber Technologies 258 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Александровский Банк 9 2
Правокард - Современные Юридические Решения 4 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Центргазстрой 1 1
ЦСКМС - Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений 1 1
ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н.Бурденко - Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко 2 1
УЦ Профи 2 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 9 1
Норникель - Норильский никель - Мурманский транспортный филиал (МТФ) 1 1
Новатэк 27 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 42 1
Дворец культуры имени Якова Ухсая 1 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
РусГидро ПАО 129 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Почта России ПАО 1570 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
AliExpress 275 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Яндекс.Еда 93 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
ВкусВилл 48 1
Volvo Cars 155 1
Вертолеты России 114 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 2
Правительство РФ 2198 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Правительство Ростовской области - Министерство ЖКХ Ростовской области 1 1
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 1
Правительство Новгородской области 10 1
Правительство Калининградской области - Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области 1 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Правительство Республики Коми 19 1
Администрация Курской области 13 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 10
ARM64 - Архитектура процессора 1017 7
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 7
3G - Стандарт мобильной связи 3699 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 2
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
Безопасный город 347 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 429 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 800 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
DDR - Double data rate 1062 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 24 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 29 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 17 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 1
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 8
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 8
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Intel x86 - Архитектура процессора 990 7
Microsoft Windows 10 6602 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 6
Linux - Debian GNU 272 6
Linux OS 4236 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
Apple iPad mini 375 3
Apple iPhone 5 710 3
ЦРТ Voice2Med 16 3
Apple macOS 921 2
Microsoft Windows 849 2
Apple - App Store 2198 2
Apple Pay 385 2
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
ЭОС Дело СЭД 619 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
IBM Power8 27 2
IBM System p - IBM eServer pSeries 7 2
МегаФон Arctic Connect 6 2
Ростех Росэлектроника ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 2
Apple iPad 3263 1
Red Hat Ansible 57 1
Nvidia GeForce GTX 2048 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Office 1916 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 1
Microsoft Windows XP 878 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Мельников Александр 63 4
Дырмовский Дмитрий 76 3
Горьков Сергей 17 2
Шабалков Сергей 13 2
Тюрина Мария 39 2
Вермишян Геворк 61 2
Мылицын Роман 79 2
Путин Владимир 1820 2
Пушкин Александр 11 1
Бражников Илья 1 1
Каштанкин Илья 2 1
Ярушкина Надежда 1 1
Платонова Оксана 4 1
Ефимова Ольга 2 1
Гончаров Иван 1 1
Пугачев Емельян 1 1
Гайдар Аркадий 1 1
Дробыленко Сергей 1 1
Малафеев Алексей 9 1
Кушниренко Алексей 1 1
Шишкин Вадим 1 1
Ермаков Глеб 7 1
Оленева Екатерина 1 1
Бекетов Александр 1 1
Тюльпанов Александр 1 1
Денисенко Александр 1 1
Голубев Алексей 3 1
Рахманов Алексей 4 1
Третьякова Марина 1 1
Низомиддинов Олег 12 1
Карпов Алексей 21 1
DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 1 1
Куропятников Андрей 2 1
Дементьева Марина 1 1
Космачев Вячеслав 1 1
Светлов Евгений 2 1
Егоров Ярослав 1 1
Керенский Федор 1 1
Воскресенский Станислав 10 1
Малышев Сергей 46 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 136
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 101
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 90
Россия - СФО - Новосибирск 1954 33
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 27
Россия - ПФО - Казань 1507 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 14
Россия - Смоленск 232 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 11
Казахстан - Республика 2618 11
Россия - Астрахань 240 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 9
Беларусь - Белоруссия 2079 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 9
Россия - Новороссийск 140 8
Россия - Керчь 35 8
Россия - Ульяновск 292 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 7
Россия - Тюмень 492 6
Россия - Рязань 352 6
Россия - Севастополь 419 6
Россия - Томск 446 6
Россия - Калининград 659 6
Россия - Ижевск 304 6
Россия - Архангельск 201 6
Россия - ПФО - Самара 1285 6
Украина 3344 6
Россия - Пенза 251 6
Россия - Петрозаводск 145 6
Россия - Пермь 737 6
Россия - Волгоград 539 6
Россия - Кировск - Кировская область 301 6
Россия - Калининградская область 531 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 6
Россия - Мурманская область 289 5
Россия - Омск 623 5
Россия - Оренбург 254 5
Россия - Липецк 256 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 3
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Известия ИД 59 1
CNews Analytics 1988 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Интерфакс-100 11 1
РАН - Российская академия наук 315 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755425, в очереди разбора - 659115.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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