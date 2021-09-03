Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Московская область
Подольск
Подольский район
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Публикаций - 70, упоминаний - 79
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
|Рудычева Наталья 81 2
|Медведев Владислав 10 2
|Попов Алексей 317 2
|Путин Владимир 1828 2
|Булгак Владимир 9 1
|Янаев Александр 1 1
|Солдатов Александр 2 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Косарев Андрей 1 1
|Агеев Максим 25 1
|Понкращенков Роман 1 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Абрамков Александр 29 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Буяджи Павел 17 1
|Шадаев Максут 384 1
|Хала Илья 21 1
|Клименко Федор 18 1
|Якушев Владимир 16 1
|Кузнецов Павел 13 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 132 1
|Эхо Москвы - радиостанция 49 1
|Радио России - радиостанция 31 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766268, в очереди разбора - 669954.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766268, в очереди разбора - 669954.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru