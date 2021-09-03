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Подольский район


03.09.2021 «Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
11.05.2021 Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP» 1
19.01.2021 «Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
10.02.2020 3data запустила первый дата-центр по франшизе в Московской области 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
09.09.2019 В Московской области появился «ИТ-заряженный» мультипарк 2
20.06.2019 Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
19.04.2017 Helsi.me защитил персональные данные пациентов с помощью облаков De Novo 1
12.04.2017 МТС потратила 500 миллионов на инфраструктуру для корпоративных клиентов 1
21.10.2016 МТС оптимизировал связь на крупнейших спортивных аренах Москвы и Московской области 1
01.07.2016 Глава финдепартамента МОЭСК: Работа, которую раньше выполняли 100 человек, теперь делается автоматически 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
24.02.2016 Axelot автоматизировал склад компании «Лихт М» 1
05.02.2016 Более 160 школ Московской области используют электронные учебники издательства «Просвещение» 1
29.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как стороники Ельцина использовали интернет против ГКЧП 1
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
20.11.2015 «РТС-Банк» начал работу с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
08.07.2015 «Линия24» запустила ЦОВ для интернет-магазина Toy.ru 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
26.05.2015 Число владельцев «Стрелки» превысило 100 тыс. человек 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 2
05.11.2014 «Почта России» трестирует возможности Marketplace 1
27.10.2014 Softline перевела почту и коммуникации «Снежной Королевы» на Google Apps for Work 1
20.08.2014 Жители Одинцово начали оплачивать проезд в помощью Единой транспортной карты 1
03.07.2014 Прорыв: Подтвердить личность при регистрации на портале госуслуг можно на «Почте» 1
03.07.2014 Клиенты «Билайн» Подмосковья переходят на 4G 2
03.07.2014 В отделениях «Почты России» открылись первые пункты подтверждения личности и учетной записи портала госуслуг 1

Публикаций - 70, упоминаний - 79

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Мастертел - МТ Телеком 45 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Линия24 8 1
Axelot - Акселот 84 1
De Novo - Де Ново 39 1
Вертикаль - башенный оператор 43 1
Samsung Electronics 5702 1
Google LLC 7161 1
Золотая Корона 280 1
Webmoney 330 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
SAP SE 3216 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
3data - 3дата 32 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 6
Мострансавто 59 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Почта России ПАО 1574 2
Евросеть 889 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Единая транспортная карта 12 1
Россети Ленэнерго 44 1
СберАвто 18 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига 9 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Открытие Арена - стадион 17 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Восточный Банк 108 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Россети ПАО 168 1
Яндекс.Еда 93 1
Qiwi 783 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Правительство Московской области 48 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Правительство РФ 2207 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 8
3G - Стандарт мобильной связи 3744 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 288 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 84 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Google Android 10751 5
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Apple iOS 5742 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
C/C++ - Язык программирования 23 1
Superjob 172 1
Autodesk Maya 45 1
Keras - Открытая нейросетевая библиотека на языке Python 14 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 93 1
Python PyTorch 15 1
BeCloud G-Cloud 15 1
Solid - децентрализованная интернет-платформа 11 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Roblox - Онлайн-игра 8 1
МТС Мобильные сотрудники 39 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 1
IBM Cognos BI 143 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 1
Яндекс Go 50 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Microsoft Office 1946 1
Apple - App Store 2198 1
Java - Язык программирования 1178 1
Asterisk 58 1
SQL - Язык программирования 434 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Apple iPhone 5 710 1
Google TensorFlow 67 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
Рудычева Наталья 81 2
Медведев Владислав 10 2
Попов Алексей 317 2
Путин Владимир 1828 2
Булгак Владимир 9 1
Янаев Александр 1 1
Солдатов Александр 2 1
Чекмарев Александр 2 1
Косарев Андрей 1 1
Агеев Максим 25 1
Понкращенков Роман 1 1
Криевс Ритварс 15 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Бондаренко Алла 4 1
Абрамков Александр 29 1
Солдатов Алексей 77 1
Буяджи Павел 17 1
Шадаев Максут 384 1
Хала Илья 21 1
Клименко Федор 18 1
Якушев Владимир 16 1
Кузнецов Павел 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 40
Россия - Российская федерация - РФ 57544 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 15
Россия - Химки 88 12
Россия - Мытищи 85 9
Россия - Реутов 43 8
Россия - Люберцы 49 8
Россия - Одинцово 58 8
Россия - Электросталь 35 8
Россия - Московская область - Королёв 84 7
Россия - Красногорск 106 7
Россия - Орехово-Зуево 29 6
Россия - Балашиха 68 6
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 6
Россия - Долгопрудный 39 6
Россия - Железнодорожный 34 5
Россия - Раменское 37 5
Финляндия - Финляндская Республика 819 4
Россия - ПФО - Самара 1295 4
Россия - СФО - Новосибирск 1975 4
Россия - Коломна 48 4
Россия - Жуковский 24 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Россия - Серпухов 40 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Украина 3378 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Новая Москва 45 3
Россия - Щёлково 33 3
Россия - Дубна 134 3
Россия - ПФО - Казань 1520 3
Россия - Лобня 19 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 2
Украина - Киев 470 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 51 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Норвегия - Королевство 431 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
POI - points of interest 60 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 63 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 132 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
Радио России - радиостанция 31 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766268, в очереди разбора - 669954.
Создано именных указателей - 46354.
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