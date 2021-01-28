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Россия
Московская область
Королёв


28.01.2021 В Москве начато производство недорогих ВКС-систем на замену Polycom и Cisco 1
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 1
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР 1
04.08.2020 Новым замглавы Минкомсвязи стал бывший топ-менеджер Сбербанка 1
04.08.2020 Райффайзенбанк подключил в пилотном режиме АЗС «Шелл» к СБП 1
15.10.2019 За кражу 114 миллионов из программы «ГЛОНАСС» три топ-менеджера сели в тюрьму 1
21.08.2019 «Ростелеком» реализовал первый этап проекта «Чистое небо» в Ростове-на-Дону 1
22.07.2019 «Ростелеком» обеспечил прямое включение с МКС на фестивале «Нашествие» 1
19.07.2019 «Ростелеком» организовал бесплатный Wi-Fi в магазине «Магнит» 2
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
09.04.2019 Украинские хакеры украли базу данных российской скорой помощи и выложили в Сеть 2
05.12.2018 5G в России: сколько это будет стоить, и как расчистить место под его частоты 1
19.11.2018 Россияне выпустили гаджеты с «Яндекс.Алисой» в разы дешевле «Яндекс.Станции». Опрос 1
21.08.2018 В России заработала крупнейшая площадка для майнинга биткоинов. Опрос 1
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
24.10.2017 Доля поиска «Яндекса» на Android достигла исторического максимума 1
23.08.2017 «Яндекс» сделал революцию в поиске: теперь он понимает смысл. Видео 7
30.09.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 1
26.05.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 1
29.04.2016 К сервису мобильной медицины OnDoc уже подключилось 300 клиник 1
24.03.2016 Администрация Ленинского района Московской области вернулась на систему «Дело» 1
05.02.2016 Более 160 школ Московской области используют электронные учебники издательства «Просвещение» 1
11.12.2015 Награждены победители конкурса «Открытые данные РФ» 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
25.06.2015 Efes Rus вместе с Molga Consulting разработала программу мотивации персонала 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
19.03.2015 Президентом «Энвижн Груп» назначен Сергей Кузьмин 1
21.01.2015 «Ростелеком» подключил к оптической сети 60 домов Зеленодольска 1
24.12.2014 Павел Королев возглавил департамент электронной коммерции «АльфаСтрахования» 1
11.12.2014 «АйДесайд»: Кризис — отличная возможность для перезагрузки 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1

Публикаций - 84, упоминаний - 102

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
SAP SE 3216 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Google LLC 7158 3
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Freshtel 49 2
Синтерра - Synterra 565 2
Microsoft Corporation 11110 2
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Ланит ГК 1158 1
CryptoUniverse - Криптоюниверс 1 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 12 1
Питерская группа связистов 114 1
СофтЭксперт 39 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
АвтоТрекер 95 1
Cisco Systems - Tandberg 93 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
АйТи 752 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 7 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Bitmain 6 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
Мострансавто 59 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Связной ГК 881 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Сухой - Авиационный холдинг 64 1
Северсталь ПАО 204 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Аэрофлот 493 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Почта России ПАО 1574 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
МКС - Международная космическая станция 98 2
Президент Российской Федерации 1440 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 10 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роснано 456 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
3G - Стандарт мобильной связи 3742 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
ТЗС - терминальные земные станции 1 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Безопасный город 347 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 40 1
FBWA - Fixed Broadband Wireless Access - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 1 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 13 1
3D-печать 135 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Google Android 10751 4
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
ЭОС Дело СЭД 622 1
OpenText Documentum 191 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 44 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Java - Язык программирования 1178 1
Cisco TelePresence SX 4 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос тепло 4 1
Ростелеком Чистое небо 9 1
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 18 1
ТЕСИС Flowvision 5 1
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 6 1
Cisco TelePresence Tactical MXP - Tandberg Tactical MXP 1 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Ланит Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 14 1
Linux OS 4265 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Apple iOS 5742 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос САПР 5 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Шадаев Максут 384 2
Дементьева Ирина 9 2
Абызов Михаил 64 1
Шалюгин Павел 3 1
Артамонов Игорь 5 1
Королев Алексей 20 1
Саломатов Алексей 1 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Ковков Джордж 1 1
Мартыненко Роман 1 1
Стыскин Андрей 9 1
Маслов Виталий 4 1
Носков Константин 201 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Абрамков Александр 29 1
Волож Аркадий 181 1
Анохин Александр 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Тихонова Анастасия 2 1
Парфентьев Алексей 33 1
Ялов Дмитрий 1 1
Белицкий Дмитрий 1 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Фишман Антон 3 1
Иванов Константин 17 1
Чернов Александр 7 1
Белов Александр 69 1
Комлев Владимир 29 1
Пехтерев Сергей 40 1
Колесников Дмитрий 14 1
Гуцериев Михаил 107 1
Иванов Олег 124 1
Греф Герман 205 1
Мишустин Михаил 302 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 11
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 7
Россия - Люберцы 49 6
Россия - ПФО - Самара 1291 6
Россия - Железнодорожный 33 5
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Япония 2792 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Германия - Федеративная Республика 3648 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 49 2
Казахстан - Республика 2637 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 2
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 2
Россия - Железногорск 52 2
Россия - Балашиха 68 2
Европа 3766 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - Лыткарино 30 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Москва - Садовое кольцо 57 2
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - Раменское 37 2
Россия - Фрязино 39 2
Россия - Московская область - Ногинск 21 1
Украина 3374 1
Москва - Котельники 14 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - Долгопрудный 39 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 3
Вторая мировая война 265 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Ведомости 259 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
РАН - Российская академия наук 317 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 9 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
ИМЕТ РАН - Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН 1 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 3 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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