Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Московская область
Королёв
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 102
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 384 2
|Дементьева Ирина 9 2
|Абызов Михаил 64 1
|Шалюгин Павел 3 1
|Артамонов Игорь 5 1
|Королев Алексей 20 1
|Саломатов Алексей 1 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Ковков Джордж 1 1
|Мартыненко Роман 1 1
|Стыскин Андрей 9 1
|Маслов Виталий 4 1
|Носков Константин 201 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Абрамков Александр 29 1
|Волож Аркадий 181 1
|Анохин Александр 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Тихонова Анастасия 2 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Ялов Дмитрий 1 1
|Белицкий Дмитрий 1 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Фишман Антон 3 1
|Иванов Константин 17 1
|Чернов Александр 7 1
|Белов Александр 69 1
|Комлев Владимир 29 1
|Пехтерев Сергей 40 1
|Колесников Дмитрий 14 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Иванов Олег 124 1
|Греф Герман 205 1
|Мишустин Михаил 302 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 3
|Вторая мировая война 265 1
|Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
|Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|Ведомости 259 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764053, в очереди разбора - 667740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764053, в очереди разбора - 667740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru