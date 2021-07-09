Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Московская область
Дмитров
Дмитровский муниципальный район
Публикаций - 35, упоминаний - 41
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванов Сергей 179 2
|Артамонов Игорь 5 1
|Дементьев Александр 1 1
|Tesla Nikola - Тесла Никола 5 1
|Дей Марья 7 1
|Бакиев Курманбек 44 1
|Широков Александр 18 1
|Смирнов Федор 4 1
|Зингаревич Борис 1 1
|Умряева Татьяна 15 1
|Нагорная Елена 2 1
|Boeckli Albina - Бьекли Альбина 1 1
|Кравченко Георгий 9 1
|Тихонова Анастасия 2 1
|Фишман Антон 3 1
|Бакиев Максим 33 1
|Скатин Алексей 33 1
|Кузнецов Павел 14 1
|Греф Герман 212 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Платицын Андрей 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru