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Россия
Московская область
Дмитров
Дмитровский муниципальный район



09.07.2021 МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье 1
29.09.2020 В России создан электрогрузовик для конкуренции с Tesla и Nikola. Он уже в работе 1
28.09.2020 «Магнит» и Drive Electro представили в Москве первый российский электрогрузовик 1
03.03.2020 Почта России и «Яндекс.Маркет» запустили подключение интернет-магазинов к доставке 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД 1
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
09.04.2019 Украинские хакеры украли базу данных российской скорой помощи и выложили в Сеть 1
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 1
22.02.2018 Российские лесорубы хотят купить сотового оператора «питерских связистов» 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 1
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
21.11.2017 КРОК обеспечила электроснабжение нового автомобильного завода 1
17.03.2017 В Московской области открыт электронный читальный зал Президентской библиотеки 1
14.09.2016 «Мега-Мечта» защитилась от вирусов с помощью Dr.Web 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
20.03.2015 Партнером платежной системы «Юнистрим» стал «Темпбанк» 1
16.10.2014 Столичный «МегаФон» расширил зону покрытия 3G и 4G 1
29.03.2013 2,7 млрд рублей на технопарки поделят заново 1
19.02.2013 Группа Optima автоматизировала МФЦ города Дмитров 2
26.10.2012 «Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в Дмитрове 1
20.06.2012 МТС с начала 2012 г. установила порядка 3 тыс. базовых станций в столичном регионе 1
06.06.2012 «МегаФон» с конца мая ввел в эксплуатацию более 100 новых базовых станций в Подмосковье 1
10.11.2010 «Ростелеком» подключил к интернету УФСБ России по Смоленской области 1
22.07.2010 «Комстар» выходит в новые города Подмосковья 2
01.07.2010 «Ростелеком» создал Управление продаж и обслуживания клиентов по Московской области 1
09.12.2009 Минкомсвязи уполовинило технопарки 1
23.12.2008 Rosweb построил магистральную ВОЛС Москва – Долгопрудный – Дмитров 5
05.11.2008 Управление автомобильной магистрали Москва-Минск ФДА выбирает ИТ-подрядчика 1
11.09.2008 Услуги «Акадо Телеком» доступны в 50 городах Московской области 1
27.05.2008 «МегаФон» открыл фирменный салон в Волоколамске 1
30.03.2007 Технопарки увеличат бюджет Московской области на 17 млрд руб. 1
06.03.2007 Дмитровский технопарк получит 16 млрд рублей 1
06.03.2007 В Дмитровском районе Московской области построят технопарк стоимостью 16 млрд руб. 1

Публикаций - 35, упоминаний - 41

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 2
BaseTracK - Бейстрек Рус 2 2
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 2 2
Drive Electro - Драйв Электро 6 2
СтарЛайн НПО - StarLine 10 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 83 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
Питерская группа связистов 117 1
ИТС СПРУТ - Магнитогорск 1 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 2 1
Interpulp Services 1 1
Акадо Телеком - Комкор 633 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 1
Крок 1230 1
Dr.Web - Доктор Веб 996 1
Vocord - Вокорд 103 1
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 49 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 78 1
SearchInform - Серчинформ 182 1
Yandex - Яндекс 4129 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
СКБ Контур 419 1
Telegram Group 702 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
РВК - Российская венчурная компания 482 2
Юнистрим - Unistream 169 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 1
Илим Палп - Ilim Group 9 1
СиГМА - Сибирский Горно-Металлургический Альянс 1 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Связной ГК 897 1
Tesla Motors 241 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Центр-инвест КБ 29 1
Nikola Corporation 6 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
ALF Consulting 1 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 1
Почта России ПАО 1586 1
МБА-Москва Банк 7 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Связь-банк 83 1
Банк Россия 56 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 118 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Возрождение - Коммерческий банк 100 1
СДМ-Банк 51 1
Ак Барс Банк 174 1
Открытие ФК 542 1
Газпромбанк - ГПБ 696 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 1
Администрация города Владимира 1 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 196 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 224 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 103 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 82 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 292 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 57 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 696 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 223 1
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 4 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
МТС Автосекретарь 35 1
SafeTech SafeTouch 28 1
BSS Электронный офис 8 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
Tesla Semi - грузовой электромобиль 2 1
Vocord Cyclops 3 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 119 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Яндекс.Маркет 439 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Google Android 10752 1
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
BSS Business 3 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
BSS CORREQTS Retail 16 1
BSS e-Government Gate 26 1
SafeTech - PayControl 23 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Apple - App Store 2199 1
Rakuten Viber 429 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5744 1
Иванов Сергей 179 2
Артамонов Игорь 5 1
Дементьев Александр 1 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 5 1
Дей Марья 7 1
Бакиев Курманбек 44 1
Широков Александр 18 1
Смирнов Федор 4 1
Зингаревич Борис 1 1
Умряева Татьяна 15 1
Нагорная Елена 2 1
Boeckli Albina - Бьекли Альбина 1 1
Кравченко Георгий 9 1
Тихонова Анастасия 2 1
Фишман Антон 3 1
Бакиев Максим 33 1
Скатин Алексей 33 1
Кузнецов Павел 14 1
Греф Герман 212 1
Парфентьев Алексей 33 1
Платицын Андрей 4 1
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Россия - Российская федерация - РФ 58975 14
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 3
Россия - ПФО - Казань 1548 3
Россия - Московская область - Королёв 86 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 222 2
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 71 2
Россия - Балашиха 69 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 2
Россия - Таганрог 113 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 696 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 242 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 2
Россия - ЦФО - Калужская область 584 2
Россия - СФО - Новосибирская область 843 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 201 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 1
Россия - ПФО - Пензенская область 359 1
Россия - УФО - Тюменская область 597 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 1
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Россия - ЦФО - Смоленская область 232 1
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Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 137 1
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Россия - Салават 18 1
Россия - Михайловск 20 1
Россия - Железнодорожный 34 1
Россия - Копейск 15 1
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НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 1
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RAEX - Эксперт РА 49 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 51 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 2
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 2
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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