Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Минеральные Воды
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Публикаций - 40, упоминаний - 45
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Чкареули Елена 1 1
|Ефимова Ольга 2 1
|Дорош Алексей 1 1
|Бадретдинов Тимур 4 1
|Капойко Юрий 2 1
|Высочина Людмила 22 1
|Демидов Алексей 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769866, в очереди разбора - 673549.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769866, в очереди разбора - 673549.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru