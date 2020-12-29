Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Минеральные Воды


29.12.2020 МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей 1
18.11.2020 Syssoft помогла «Холдингу аква» оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру 1
02.10.2020 Tele2 проанализировала пассажиропоток в московских аэропортах 1
28.01.2020 Российские аэропорты переходят на цифровое наблюдение за полетами 2
09.07.2019 В России поймана банда, выпотрошившая миллионы из банкоматов 1
11.09.2018 S7 Technics усовершенствовала процессы управления кадрами с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» 1
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen 1
26.02.2018 «Связной Трэвел» удержал показатели выручки и EBITDA по итогам 2017 года 1
18.12.2017 PepsiCo использует решения Samsung для организации электронных касс 1
23.05.2017 «Мегафон» удвоил 4G-покрытие на Ставрополье 1
17.05.2017 ALP Group защитит от ИТ-инцидентов сеть салонов мужской одежды Henderson 1
04.04.2017 «Мегафон» готовит сеть в Ставропольском крае к новым технологиям 1
21.02.2017 «Ростелеком» на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии модернизировал сеть передачи данных 1
20.12.2016 «Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах 3
23.08.2016 «ТрансТелеКом» организовал канал до Стокгольма для азербайджанского оператора Delta Telecom 1
06.07.2016 ТТК модернизировал магистральную сеть до границы с Азербайджаном 3
20.04.2016 «МегаФон» ускорил 4G на Ставрополье 1
06.10.2015 МТС запустила 3G на Кубе 1
19.01.2015 Решение «Астерос Контакт Авиа» сертифицировано по стандартам SITA 1
12.12.2014 Количество абонентов в сети 4G МТС в Ставропольском крае выросло в восемь раз 1
30.10.2013 МТС увеличила охват сети ШПД в городах Кавказских Минеральных Вод 1
08.07.2013 «Ростелеком» модернизировал сеть передачи данных в Ставропольском крае 1
22.04.2013 «ВымпелКом» расширил транспортную магистральную сеть 1
04.02.2013 В 2012 г. «Ростелеком» подключил по технологии ETTH более 1,5 тыс. домохозяйств в Ставропольском крае 1
07.12.2012 «Почта России» подписала с Siemens акт окончательной приемки Санкт-Петербургского АСЦ 1
23.04.2012 «ВымпелКом» расширил сеть в Южном регионе и городе Сочи 1
10.08.2011 Selex Elsag построит новый АСЦ для «Почты России» в Ростове-на-Дону 1
13.05.2011 Акционирование «Почты России» может быть проведено в течение 2013 г. 1
20.04.2011 3G-сеть «Билайн» появилась в новых населенных пунктах региона Кавказских Минеральных Вод 1
22.07.2010 «МегаФон» расширяет тестовые зоны 3G в Ставропольском крае 1
12.04.2010 «Почта России» доверила сортировку писем компьютерам 1
02.04.2010 МЧС готовит систему оповещения: 10 гигантских экранов и 432 телевизора 1
27.01.2010 «Синтерра-Юг» обеспечит работу VPN Южного регионального центра МЧС России 1
02.09.2009 «Синтерра» построила резервную магистраль Краснодар – Ростов-на-Дону 1
10.07.2009 «Синтерра» приобрела магистральную линию Ростов-на-Дону – Краснодар – Садовый 1
28.05.2009 «Синтерра» развивает инфраструктуру на Кавказе 1
14.05.2009 «Синтерра» запустила новый участок магистральной сети в ЮФО 1
30.01.2009 «Формоза» в ЮФО: в 2008 г. открыто 20 магазинов 1
13.01.2009 «Синтерра» вложила более 100 млн руб. в расширение магистральной сети в ЮФО 1
30.07.2008 Магистральная сеть «Синтерры» охватила все субъекты ЮФО 1

Публикаций - 40, упоминаний - 45

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Синтерра - Synterra 570 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Samsung Electronics 5730 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
3779 2
Астерос Консалтинг 63 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Астерос Лабс 21 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Астерос - Asteros 531 1
Ростех Азимут 16 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Selectel - Селектел 137 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Naumen - Наумен 342 1
Veeam Software 250 1
Facebook 3768 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Xiaomi 904 1
Huawei 2733 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
VMware 1830 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Связной ГК 884 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 79 1
S7 Technics 2 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Naumen Service Desk 103 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 1
Астерос Контакт Авиа 14 1
Астерос Бизнес Контакт 10 1
Рубин Дмитрий 39 1
Чкареули Елена 1 1
Ефимова Ольга 2 1
Дорош Алексей 1 1
Бадретдинов Тимур 4 1
Капойко Юрий 2 1
Высочина Людмила 22 1
Демидов Алексей 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 13
Россия - СФО - Новосибирск 1980 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Россия - Кисловодск 28 5
Россия - Михайловск 20 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 4
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Россия - Пятигорск 76 3
Россия - ПФО - Самара 1304 3
Россия - Челябинск 777 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - Невинномысск 21 2
Россия - Краснодар 1041 2
Россия - Пермь 743 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - Калининград 675 2
Россия - Симферополь 116 2
Россия - Тюмень 499 2
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Молдавия - Республика Молдова 433 1
Россия - Анадырь 45 1
Россия - Кемерово 313 1
Россия - Чита 201 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
Россия - Домодедово 9 1
Россия - Губкин 7 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Ессентуки 17 1
Европа 3788 1
Россия - Железноводск 10 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Ставропольский край 462 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769866, в очереди разбора - 673549.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще