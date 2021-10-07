Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Махачкала
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 114, упоминаний - 140
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гамзатов Гамзат 12 7
|Горшенин Максим 15 2
|Ярахмедов Руслан 12 2
|Кнышев Сергей 7 1
|Карпов Алексей 21 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
|Френкель Лев 46 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Газизов Камиль 63 1
|Орлов Виталий 18 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Афонин Сергей 4 1
|Снегирев Сергей 4 1
|Новиков Сергей 30 1
|Мельников Александр 63 1
|Макаров Алексей 49 1
|Болышев Максим 15 1
|Путин Владимир 1824 1
|Малахов Андрей 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761742, в очереди разбора - 665431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761742, в очереди разбора - 665431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru