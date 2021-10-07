Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Махачкала


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 1
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
05.11.2020 В Дагестане открыли учебный центр РЕД СОФТ 1
30.10.2020 В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 2
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
19.09.2017 Власти оценивают пользу от госСМИ по поисковику «Спутник» 1
12.07.2017 Банк «Алжан» автоматизировал свою деятельность с помощью АБС RS-Bank 1
26.05.2017 Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах 1
27.04.2017 «Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks предложил безлимитный спутниковый интернет 1
28.12.2016 «Ростелеком» автоматизировал работу скорой медицинской помощи в Дагестане 1
15.12.2016 «Ростелеком» подключил частный сектор Махачкалы к интернету по технологии PON 1
28.11.2016 МТС обеспечила половину жителей Дагестане 4G-интернетом 1
10.11.2016 «Ростелеком» завершил модернизацию стационарной сети связи в Дагестане 2
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
22.09.2016 «Мегафон» улучшил 4G-интернет в крупных городах Дагестана 2
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
24.08.2016 МТС открыла новые салоны связи в Дагестане 2
17.08.2016 «Ростелеком» переключил абонентов стационарной связи в Дагестане на новое оборудование 1
26.07.2016 Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн» 1
22.07.2016 «Мегафон» удвоил скорости 4G на махачкалинских пляжах 2
24.06.2016 «Газпром» закупает компьютерный «зоопарк» почти на полмиллиарда 1
20.06.2016 «Ростелеком» провел модернизацию сети связи Дагестана 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
13.05.2016 R-Style Softlab поставила коробочную АБС в банк «Кредо Финанс» 1
12.05.2016 «МегаФон» включил высокоскоростной интернет ещё в 13 сёлах Дагестана 1
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
21.04.2016 Около 18 тыс. уральских абонентов «Билайн» обратились к Президенту во время Прямой линии 2016 1
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 1
04.12.2015 «Ростелеком» развивает «оптику» в Дагестане 1
05.10.2015 ТТК подключил к интернету филиал «АльфаСтрахования» в Дагестане 1
20.08.2015 «Ростелеком» развивает «оптику» в Дагестане 2

Публикаций - 114, упоминаний - 140

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 11
Microsoft Corporation 11077 7
Синтерра - Synterra 565 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Ростелеком - Дагестанский филиал 10 4
М2М телематика 165 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Lenovo Group 1636 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
АТОЛ ГК 168 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 2
Eaton 55 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Парус 202 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Таттелеком 103 1
Epicor Software Corporation 53 1
Qtech - Кьютэк 96 1
NEC 419 1
Alcatel 229 1
Eltex - Элтекс 71 1
РТ-Информ 112 1
Netgear 163 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Ankerbox 3 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
WeCharge 3 1
NOMO 3 1
Chimpy 3 1
Fuel Rod 3 1
Chargerent 3 1
Optima Services 18 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
Oracle Corporation 3344 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
Samsung Electronics 5666 1
Яндекс.Такси 271 3
Яндекс.Еда 93 2
Uber Technologies 258 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
Газпром ПАО 520 2
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
Бери Заряд! 4 1
БТА Банк - Туран Алем 13 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Юнистрим - Unistream 167 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
ВкусВилл 48 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 85 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 5
3G - Стандарт мобильной связи 3731 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 1
Караоке 27 1
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
Apple Pay 385 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Ростелеком Новая телефония 14 3
Apple iOS 5742 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
Google Android 10751 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Shturmann Navigation 44 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iPhone 5 710 1
R-Style Softlab - RS-Loans 38 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
Яндекс.Лицей 17 1
МТС 5G-сеть 10 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Ред ОС 239 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
DonorSearch 2 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Гамзатов Гамзат 12 7
Горшенин Максим 15 2
Ярахмедов Руслан 12 2
Кнышев Сергей 7 1
Карпов Алексей 21 1
Ласкавый Сергей 17 1
Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
Френкель Лев 46 1
Пальчун Кирилл 47 1
Газизов Камиль 63 1
Орлов Виталий 18 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Афонин Сергей 4 1
Снегирев Сергей 4 1
Новиков Сергей 30 1
Мельников Александр 63 1
Макаров Алексей 49 1
Болышев Максим 15 1
Путин Владимир 1824 1
Малахов Андрей 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 26
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 22
Россия - Республика Дагестан 262 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 19
Россия - ПФО - Казань 1515 17
Россия - ПФО - Самара 1288 14
Россия - Краснодар 1039 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 13
Россия - СФО - Новосибирск 1967 11
Россия - Ставрополь 271 10
Россия - Волгоград 540 10
Россия - Тюмень 496 10
Россия - Саратов 403 9
Россия - Пермь 739 8
Россия - Нальчик 66 8
Россия - Сочи 912 8
Россия - Ульяновск 292 8
Россия - Грозный 94 8
Россия - Уфа 641 8
Россия - Челябинск 772 8
Россия - Чебоксары 156 8
Россия - Владивосток 864 8
Россия - Улан-Удэ 139 7
Россия - Сургут 195 7
Россия - Астрахань 240 7
Россия - Киров 245 7
Россия - Пенза 253 7
Россия - Калуга 295 7
Россия - Оренбург 258 6
Россия - Томск 449 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 6
Россия - Саранск 197 6
Россия - Владикавказ 132 6
Россия - Брянск 216 6
Россия - Кемерово 309 6
Россия - Смоленск 234 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 6
Россия - Красноярск 845 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Российская газета 92 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
IDC - International Data Corporation 2718 1
РАН - Российская академия наук 316 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761742, в очереди разбора - 665431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще