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Россия
Магнитогорск


22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 4
19.03.2021 ММК и «Крок» запустили новый модульный центр обработки данных 1
27.01.2021 «Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске 2
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
18.01.2021 «Гринатом» переводит на российское ПО администрацию Магнитогорска 3
17.12.2020 «Мегафон» и ZTE завершили проект по модернизации сети RAN оператора в Челябинской области 1
22.09.2020 «Ростелеком» установил на Урале 40 тысяч умных фонарей 1
05.08.2020 Топ-менеджер «Яндекса» открыла «курсеру» для подростков 1
30.07.2020 «Ростелеком» оборудовал системой «умного» видеонаблюдения поселок «Светлый» Челябинской области 1
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 3
13.02.2019 Infowatch: каждая шестая утечка данных из организаций в России зарегистрирована на предприятиях УФО 1
08.02.2019 «Ростелеком» подключил к интернету больницы Челябинской области 1
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 1
18.01.2019 Совершена мощная кибератака на российские банки 1
04.12.2018 Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний России переходит на «Галактику EAM» 1
05.10.2018 Обвиняемого в киберпреступлении экс-замгубернатора посадили на 5,5 лет 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
30.05.2017 ZrCoin привлек $3,7 млн инвестиций в ходе краудфандинговой кампании на рынке криптовалют 1
26.05.2017 Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах 1
24.03.2017 «Почта России» устанавливает системы электронных очередей в отделениях Южного Урала 2
02.03.2017 «Астра-Металл» выбрала для распознавания паспортов и СНИЛС решение Smart IDReader 1
17.01.2017 Абоненты ТТК скачали более 25 тысяч ТБ данных в новогодние праздники 1
11.01.2017 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 4
29.12.2016 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 4
18.10.2016 «Магинфо» организовала круглосуточное видеонаблюдение в сквере Ломоносова в Магнитогорске 4
17.10.2016 В Томском политехе открылся центр обучения технологии МехBIOS 1
13.10.2016 «Магинфо» обеспечил связью «Южуралмост» в Магнитогорске 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
06.10.2016 Администрация Магнитогорска оптимизировала закупочную деятельность с помощью ИТ-системы 5
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
20.07.2016 «Транстелеком» предоставил цифровые каналы связи ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях 1
14.07.2016 Schneider Electric открывает научно-образовательный центр в МГТУ им. Г.И. Носова 1
13.07.2016 Tele2 завершила модернизацию объединенной сети в Челябинской области 1
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 1
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 1
23.03.2016 МТС обеспечит связью государственные структуры Урала 1
10.03.2016 Стартует второй этап проекта Startup Tour 2016 1

Публикаций - 149, упоминаний - 208

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
Microsoft Corporation 11060 4
Синтерра - Synterra 565 4
Yandex - Яндекс 4101 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Комстар Регионы 89 2
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 2 1
InfoWatch - Инфовотч-Урал 2 1
СтарЛайн НПО - StarLine 10 1
Галактика центр 4 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Шторм Технологии 6 1
Siemens Communications 7 1
Nokia Siemens Network Russia 4 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 2 1
ИТС СПРУТ - Магнитогорск 1 1
BaseTracK - Бейстрек Рус 2 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
UIS - Unique Intelligent Services 6 1
Agfa Gevaert 9 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Cisco Systems - Tandberg 91 1
Verysell - Верисел 91 1
ТТК Урал 6 1
ТТК Южурал 4 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 36 1
Telegram Group 702 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
ZTE Corporation 550 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 1
Галактика - Корпорация 248 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 1
Huawei 2730 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 3
ВТБ24 583 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
Банкуралпром ЗАО 1 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Открытие ФК 538 1
Lamoda 83 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Транснефть 159 1
Роснефть НК 367 1
Альфа-Банк 1123 1
Газпром ПАО 520 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство Калининградской области 13 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Администрация Курской области 13 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 1
Общественная палата Волгоградской области 2 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Санкт-Петербургская Избирательная Комиссия - Избирательная комиссия города Санкт-Петербурга 1 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 1
Правительство Новгородской области - Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области 2 1
Администрация Волгоградской области 12 1
Правительство Чувашской Республики 15 1
Правительство Пермского края 15 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Правительство РФ 2201 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Правительство Московской области - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 2 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Правительство Самарской области 48 1
Администрация Смоленской области 19 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 7
3G - Стандарт мобильной связи 3723 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 18 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 26 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
Умные платформы 496 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Apple iPhone 5 710 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 13 1
Cisco Systems - Tandberg Content Server 6 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Lamoda LM Express 3 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Apple iPad mini 375 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft SQL Server 793 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Галактика ERP 63 1
Галактика EAM 24 1
Сергеев Михаил 31 4
Ледяев Максим 14 4
Козлов Александр 54 3
Кузнецов Александр 75 2
Медведев Владимир 2 1
Красилов Николай 4 1
Басалыга Валерий 3 1
Бабенко Олег 1 1
Никитин Павел 1 1
Анисимова Светлана 9 1
Дубровский Борис 12 1
Гацко Геннадий 14 1
Миркасымов Рустам 7 1
Корчагин Павел 14 1
Белимов Александр 14 1
Антонов Андрей 16 1
Буряк Алексей 1 1
Сафронов Роман 33 1
Островский Владимир 22 1
Сандаков Николай 1 1
Бабичев Николай 2 1
Путин Владимир 1824 1
Аброськин Александр 1 1
Полозов Александр 1 1
Подопригора Александр 1 1
Кондаков Александр 14 1
Дубинин Александр 16 1
Дворкович Аркадий 169 1
Макаров Алексей 49 1
Исмаилов Рашид 47 1
Арсентьев Андрей 54 1
Усманов Алишер 241 1
Черепенников Антон 52 1
Черных Дмитрий 13 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 64
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 37
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 32
Россия - СФО - Новосибирск 1965 28
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 27
Россия - ПФО - Самара 1287 23
Россия - ПФО - Казань 1513 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 19
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 13
Россия - Челябинская область 658 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 7
Россия - Курск 231 6
Россия - Челябинск 770 5
Украина 3361 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - Махачкала 114 4
Россия - Тюмень 496 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Россия - Астрахань 240 3
Россия - Новгородская область 286 2
Россия - Томск 449 2
Россия - Вологодская область - Череповец 115 2
Россия - Ульяновск 292 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Россия - Новокузнецк 175 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 2
Россия - Калининградская область 535 2
Россия - Краснодар 1037 2
Россия - Южный Урал 89 2
Россия - Курская область 338 2
Россия - Волгоградская область 397 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Восточная Европа 1676 2
Европа 3745 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Образование в России 335 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
Федеральное законодательство 254 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Региональное законодательство 45 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
УралПолит.Ru 2 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 5 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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