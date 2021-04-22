Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Магнитогорск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 149, упоминаний - 208
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сергеев Михаил 31 4
|Ледяев Максим 14 4
|Козлов Александр 54 3
|Кузнецов Александр 75 2
|Медведев Владимир 2 1
|Красилов Николай 4 1
|Басалыга Валерий 3 1
|Бабенко Олег 1 1
|Никитин Павел 1 1
|Анисимова Светлана 9 1
|Дубровский Борис 12 1
|Гацко Геннадий 14 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Корчагин Павел 14 1
|Белимов Александр 14 1
|Антонов Андрей 16 1
|Буряк Алексей 1 1
|Сафронов Роман 33 1
|Островский Владимир 22 1
|Сандаков Николай 1 1
|Бабичев Николай 2 1
|Путин Владимир 1824 1
|Аброськин Александр 1 1
|Полозов Александр 1 1
|Подопригора Александр 1 1
|Кондаков Александр 14 1
|Дубинин Александр 16 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Макаров Алексей 49 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Арсентьев Андрей 54 1
|Усманов Алишер 241 1
|Черепенников Антон 52 1
|Черных Дмитрий 13 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|УралПолит.Ru 2 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759530, в очереди разбора - 663220.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759530, в очереди разбора - 663220.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru