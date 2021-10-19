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Россия
Магаданская область


19.10.2021 Huawei приняла участие в цифровизации Магаданской области 3
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
13.11.2020 РТКОММ обеспечил золотодобывающую компанию «Сусуманзолото» спутниковым интернетом 2
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
09.07.2020 Министерство финансов Магаданской области автоматизирует бюджетный учет в 111 государственных учреждениях региона 7
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
27.02.2020 «Сбермобайл» объявил о расширении зоны присутствия 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
13.09.2019 Россиянин, сидя в тюрьме, украл 2 миллиона с чужих банковских карт 1
06.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан» 4
09.08.2019 Власти оштрафовали «Ростелеком» за повышение «неизменных» тарифов 1
13.06.2019 MVNO-оператор Danycom.Mobile запустился в Магаданской области 2
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 3
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет 2
08.04.2019 Решение Naumen Service Desk внедрено в золотодобывающей компании «Полюс» 1
22.03.2019 Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1
04.12.2018 Минобразования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» пойманы на сговоре при внедрении информационной системы 1
08.11.2018 «Ростелеком» и «Техносерв» пойманы на сговоре. Выписан штраф 70 миллионов 1
03.08.2018 В России за оскорбление чиновника в WhatsApp назначили штраф вместо тюрьмы 1
17.07.2018 Tele2 запустил высокоскоростной 4G-интернет в Туве 1
17.07.2018 «Ростелеком» поможет создать цифровую экономику в Магаданской области 6
08.06.2018 Tele2 покрыла 61 регион России сетями LTE 1

Публикаций - 228, упоминаний - 427

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 21
Microsoft Corporation 10997 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
Ростелеком Дальсвязь 203 6
IBM 3524 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Huawei Marine Networks 11 3
АйТи 748 3
Крок 1219 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Синтерра - Synterra 562 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
SAP SE 3207 2
R.Partner - Ланит-Партнёр 8 2
Samsung Electronics 5627 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Yandex - Яндекс 4098 2
ФОРС - Центр разработки 179 2
Барс груп 402 2
РТЛабс 145 2
Ericsson 846 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ВолгаТелеком 213 1
iFORS - Ай-Форс 7 1
Востоктелеком ТК - Телефонная компания 2 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
РТКомм.ру 155 1
Масэнерго - MASEnergo 1 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 1
Delta Electronics 75 1
Google LLC 7124 1
Intact - Интакт 9 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Ланит Интеграция 101 1
Softline - Софтлайн 1472 1
SofTrust - СофТраст 5 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Почта России ПАО 1570 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпром ПАО 518 1
Аэрофлот 492 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
МФЦ Полюс 3 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Мортон 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 27
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
Президент Российской Федерации 1439 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Управление федеральной антимонопольной службы по Новгородской области - Новгородское УФАС 3 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Администрация Смоленской области 19 3
Правительство РФ 2198 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Администрация Красноярского края 25 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
ФАС РФ - Управление по борьбе с картелями 4 2
Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области - Саратовское УФАС 2 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 1 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Правительство Камчатского края 16 1
Правительство Хабаровского края 15 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 4 1
Правительство Ивановской области 11 1
УФПС - Управление федеральной почтовой связи Владимирской области 1 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
Правительство Камчатского края - Агентство по внутренней политике Камчатского края 1 1
Правительство Пермского края 15 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
КИАЦ АНО - Камчатский информационно-аналитический центр 1 1
Правительство Чукотского автономного округа 9 1
Правительство Калужской области - Министерство цифрового развития Калужской области 3 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 9
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 293 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 177 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 28 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 1
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Google Android 10750 5
Microsoft Windows 10 6602 3
Apple iOS 5741 3
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Microsoft Excel 435 2
ЭОС Дело СЭД 619 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Apple - App Store 2198 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Toyota Camry 7 1
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 9 1
Nissan Murano 6 1
ФГИС ЕИАС - Единая информационно-аналитическая система 1 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 5 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Toyota Highlander 1 1
IBM Watson 105 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
Ростелеком Цифровой наслег 2 1
Omnicomm LLS 27 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Linux OS 4236 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Никифоров Николай 1126 10
Путин Владимир 1820 5
Калугин Сергей 162 5
Вольфсон Игорь 12 3
Дюбанов Анатолий 86 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Никитин Игорь 7 3
Орловский Виктор 229 3
Сапунов Алексей 30 3
Проскурин Дмитрий 3 2
Догадин Александр 4 2
Гусев Александр 26 2
Ципорин Павел 51 2
Рымар Максим 36 2
Тенишев Андрей 12 2
Родионов Андрей 11 2
Логинов Александр 34 2
Суслов Константин 19 2
Плиев Муса 5 1
Кайдалов Алексей 1 1
Корниенко Станислав 1 1
Мазурик Игорь 2 1
Аргунов Мурат 1 1
Казарин Станислав 100 1
Майнина Кристина 2 1
Леонтьева Инга 3 1
Суслова Марина 7 1
Башков Игорь 10 1
Ксенофонтов Игорь 3 1
Мажарин Дмитрий 2 1
Матвеев Денис 3 1
Ефимов Сергей 1 1
Носов Сергей 6 1
Велесевич Евгений 12 1
Гришан Юрий 1 1
Щуров Алексей 8 1
Петров Аркадий 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Островский Владимир 22 1
Ивакин Роман 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 129
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 21
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 18
Россия - Сахалинская область 432 17
Россия - Иркутская область 536 15
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 15
Россия - Ростовская область 859 14
Россия - Приморский край - Приморье 604 12
Россия - Республика Мордовия 386 11
Россия - Волгоградская область 395 11
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 10
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 10
Россия - Республика Тыва 143 10
Россия - Республика Алтай 681 10
Россия - Астраханская область 369 9
Россия - Забайкальский край 356 9
Россия - Кемеровская область 461 9
Россия - Калининградская область 531 9
Россия - Республика Адыгея 241 8
Россия - Кировск - Кировская область 301 8
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 7
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 7
Россия - Владимирская область 366 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 7
Россия - Омская область 382 7
Россия - Томская область 413 7
Россия - Республика Карелия 296 7
Россия - Курская область 338 7
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 7
Россия - Республика Марий Эл 202 7
Россия - Амурская область 320 7
Россия - Костромская область 228 7
Россия - Краснодарский край 913 6
Россия - Республика Ингушетия 188 6
Россия - Тульская область 752 6
Россия - Саратовская область 340 6
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 5
Информационное общество - Государственная программа 282 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Коррупция 22 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Региональное законодательство 45 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
Автокод (портал) 29 1
CNews Analytics 1988 15
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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