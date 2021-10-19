Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Магаданская область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 228, упоминаний - 427
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 10
|Путин Владимир 1820 5
|Калугин Сергей 162 5
|Вольфсон Игорь 12 3
|Дюбанов Анатолий 86 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Никитин Игорь 7 3
|Орловский Виктор 229 3
|Сапунов Алексей 30 3
|Проскурин Дмитрий 3 2
|Догадин Александр 4 2
|Гусев Александр 26 2
|Ципорин Павел 51 2
|Рымар Максим 36 2
|Тенишев Андрей 12 2
|Родионов Андрей 11 2
|Логинов Александр 34 2
|Суслов Константин 19 2
|Плиев Муса 5 1
|Кайдалов Алексей 1 1
|Корниенко Станислав 1 1
|Мазурик Игорь 2 1
|Аргунов Мурат 1 1
|Казарин Станислав 100 1
|Майнина Кристина 2 1
|Леонтьева Инга 3 1
|Суслова Марина 7 1
|Башков Игорь 10 1
|Ксенофонтов Игорь 3 1
|Мажарин Дмитрий 2 1
|Матвеев Денис 3 1
|Ефимов Сергей 1 1
|Носов Сергей 6 1
|Велесевич Евгений 12 1
|Гришан Юрий 1 1
|Щуров Алексей 8 1
|Петров Аркадий 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Островский Владимир 22 1
|Ивакин Роман 49 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|Автокод (портал) 29 1
|CNews Analytics 1988 15
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755423, в очереди разбора - 659113.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755423, в очереди разбора - 659113.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru