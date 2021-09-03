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Магадан


03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 4
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
16.07.2021 Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию 1
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 2
13.04.2021 В школах Татарстана будут изучать ОС Astra Linux 1
29.12.2020 МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей 1
25.12.2020 Honor откроет второй монобрендовый магазин в Москве 1
13.07.2020 Правообладатели хотели засудить «пирата», но в итоге остались должны ему деньги 1
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 1
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 2
04.10.2019 «Барс груп» открыла представительство во Владивостоке 1
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
06.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан» 2
20.08.2019 У российского депутата отобрали мандат из-за пиратских Windows и «1С» 1
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
03.08.2018 В России за оскорбление чиновника в WhatsApp назначили штраф вместо тюрьмы 3
01.08.2018 Россия провела скоростной интернет на острова, которые требует вернуть Япония 1
30.07.2018 inDriver вышел на рынок грузовых перевозок и спецтехники 1
22.03.2018 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные «Востоктелекома» 2
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 1
04.08.2017 Госпрограмма «Информационное общество» выполняется хуже среднего 2
16.06.2017 «Сканэкс» и MDA развернут сеть для прямого приема радарных данных на территории России 1
18.05.2017 «Альфа-Банк» и «Госкорпорация по ОрВД» развивают сервисы по онлайн-оплате аэронавигационных услуг 1
21.04.2017 МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии 1
14.04.2017 Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии 5
27.03.2017 Зачем «Почта России» купила самолеты? Разбирается Генпрокуратура 2
17.02.2017 MCN Telecom запустил дальнюю связь на Дальнем Востоке 1
09.02.2017 Россиянин получил срок и миллионный штраф за «пиратство» 3
26.01.2017 «Ланит-Партнер» развернул транспортную сеть связи на базе протокола MPLS для Правительства Магаданской области 1
10.01.2017 «Ростелеком» выбрал Huawei для строительства подводной сети связи «Сахалин — Курильские острова» 1
22.12.2016 «Почта России» запустила отправку по услуге «Посылка онлайн» для интернет-магазинов еще в 4 городах России 1
21.12.2016 МТС охватил сетью 4G все районы Магадана 2
30.11.2016 «Ростелеком» обеспечил Сахалин резервной оптической связью с материком 1
22.09.2016 МТС перешел на ВОЛС в Магаданской области 3
15.09.2016 «Мегафон» перевел магистральный канал связи в Магадане со спутника на оптоволокно 6
05.09.2016 На Камчатку впервые провели нормальный интернет 4
05.09.2016 Минкомсвязи РФ подключило к интернету 2980 населенных пунктов в рамках реформы универсальных услуг связи 1
11.08.2016 «Ростелеком» завершил строительные работы подводного ВОЛС на участке «Сахалин – Камчатка» 1
20.06.2016 Huawei и «Ростелеком» начали строительство подводной сети Камчатка-Сахалин 3

Публикаций - 134, упоминаний - 219

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 16
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 4
Samsung Electronics 5651 4
Microsoft Corporation 11060 3
Huawei Marine Networks 11 3
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 3
Синтерра - Synterra 565 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
Xiaomi 904 2
Востоктелеком ТК - Телефонная компания 2 1
Irdeto 22 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
R.Partner - Ланит-Партнёр 8 1
Масэнерго - MASEnergo 1 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
inDriver 10 1
Delta Electronics 75 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Совзонд - Sovzond 66 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Merlion - Мерлион 273 1
Барс груп 402 1
Институт НТИ - Национальной технологической инициативы 2 1
SAP SE 3211 1
Ланит ГК 1155 1
Yandex - Яндекс 4101 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Микрон - Micron 365 1
3733 1
Huawei 2730 1
Почта Банк 289 2
Альфа-Банк 1123 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Criminal Productions - кинокомпания 2 1
Иридиум ТЦ 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
Правительство РФ 2201 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Правительство Чукотского автономного округа 9 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
Администрация Смоленской области 19 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 15
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
3G - Стандарт мобильной связи 3723 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 305 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
Безопасный город 347 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
Digital Natives - Цифровые аборигены - Цифровая нация - Цифровой человек 2 1
GoodWAN - Беспроводная технология передачи данных для интернета вещей 4 1
Автоматизация 47 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 6
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Apple iOS 5741 2
Google Android 10750 2
Apple iPadOS 62 1
Freedom Phone - смартфон «без цензуры» 1 1
БФТ Saumi 5 1
Ростелеком Цифровой наслег 2 1
IBM Cognos BI 141 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 9 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Windows 10 6629 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Никифоров Николай 1126 10
Калугин Сергей 162 6
Путин Владимир 1824 4
Сапунов Алексей 30 4
Медведев Дмитрий 1433 3
Прозоровский Василий 40 2
Акимов Максим 167 2
Емельянов Станислав 62 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Дворкович Аркадий 169 2
Борисов Александр 30 1
Осеевский Михаил 221 1
Белейчев Александр 8 1
Павлов Александр 20 1
Пестов Алексей 1 1
Кравцов Алексей 16 1
Соколов Алексей 121 1
Сайгин Станислав 3 1
Нечаев Владимир 10 1
Гришан Юрий 1 1
Павлов Олег 10 1
Кожемяко Олег 2 1
Соловьев Владимир 98 1
Василенко Александр 64 1
Пехтерев Сергей 39 1
Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
Сергунина Наталья 163 1
Кухарук Руслан 2 1
Козырев Алексей 270 1
Мельников Александр 63 1
Вахрушев Дмитрий 8 1
Иванов Сергей 170 1
Волин Алексей 113 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 75
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 25
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 16
Россия - СФО - Новосибирск 1965 15
Россия - ПФО - Самара 1287 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 6
Россия - ПФО - Казань 1513 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 6
Россия - Сахалинская область 432 6
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 6
Россия - Приморский край - Приморье 604 5
Россия - Магаданская область 228 5
Россия - Владивосток 864 4
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Россия - СФО - Ленинградская область 1112 4
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 4
Россия - Республика Тыва 143 4
Россия - Анадырь 44 4
Россия - Петропавловск-Камчатский 141 4
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Вторая мировая война 259 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
Пиратство - Авторское право 205 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
TorrentFreak (TF) 51 1
МК-Урал - газета 1 1
CNews Analytics 1988 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 4 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 1 1
University of Virginia - Виргинский университет 3 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 8 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет 3 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
100+ Forum Russia 2 1
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