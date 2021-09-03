Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Магадан
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 134, упоминаний - 219
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
|Никифоров Николай 1126 10
|Калугин Сергей 162 6
|Путин Владимир 1824 4
|Сапунов Алексей 30 4
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Прозоровский Василий 40 2
|Акимов Максим 167 2
|Емельянов Станислав 62 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Борисов Александр 30 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Белейчев Александр 8 1
|Павлов Александр 20 1
|Пестов Алексей 1 1
|Кравцов Алексей 16 1
|Соколов Алексей 121 1
|Сайгин Станислав 3 1
|Нечаев Владимир 10 1
|Гришан Юрий 1 1
|Павлов Олег 10 1
|Кожемяко Олег 2 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Василенко Александр 64 1
|Пехтерев Сергей 39 1
|Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Кухарук Руслан 2 1
|Козырев Алексей 270 1
|Мельников Александр 63 1
|Вахрушев Дмитрий 8 1
|Иванов Сергей 170 1
|Волин Алексей 113 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759530, в очереди разбора - 663220.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759530, в очереди разбора - 663220.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru