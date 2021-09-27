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Россия
Люберцы


27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
13.04.2021 Абоненты «Мегафона» в подмосковном городе установили рекорд потребления 4G-трафика 2
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
28.02.2020 Покрытие сети 4G МТС в Подмосковье достигло столичного уровня 1
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут 1
30.09.2019 Вице-губернатором Севастополя стал экс-замминистра по цифровому развитию Минобрнауки 1
29.11.2018 «Ситимобил» вышел в регионы 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
26.01.2017 В ресторанах «IL Патио» внедрили систему электронного меню Menuforyou 1
19.05.2016 «Акадо Телеком» снижает уровень повреждений кабельных сетей 1
22.12.2015 Краудфандинговая площадка Aktivo закрыла первую сделку на рынке коммерческой недвижимости Москвы 1
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
10.08.2015 Картой «Стрелка» пользуется более 40% пассажиров автобусов Подмосковья 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
15.04.2015 Tele2 начала строительство монобрендовой розницы в Москве 1
04.03.2015 «Билайн» запустил новую линейку тарифов для «домашних» абонентов в Москве, Люберцах и Зеленограде 1
24.11.2014 Axelot автоматизировал склад «Ирекс» 2
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 2
03.07.2014 Клиенты «Билайн» Подмосковья переходят на 4G 2
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
14.05.2014 Red Hat блокирует российских пользователей, ссылаясь на санкции 1
15.08.2012 «МегаФон» обеспечил высокоскоростным мобильным интернет-доступом жителей Москвы и Подмосковья 1
06.06.2012 «МегаФон» с конца мая ввел в эксплуатацию более 100 новых базовых станций в Подмосковье 1
15.02.2012 «Билайн» повышает скорости «Домашнего Интернета» в Московском регионе 1
13.02.2012 «Смайл» запускает IPTV на платформе Netris iVision 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
14.12.2010 Число подмосковных домохозяйств, имеющих доступ к цифровому телевидению «Акадо», в 2010 г увеличилось в 1,5 раза 1
25.10.2010 «Акадо» расширяет присутствие в Московской области 1
05.10.2010 БИТ открыл новый офис в Люберцах 1
18.08.2010 Услуги «Комстара» в Подмосковье можно оплатить без комиссии в банке «Возрождение» 1
03.02.2010 «Акадо» реализует партнерскую программу с операторами кабельного телевидения Московской области 1
15.12.2009 «МегаФон» начал развертывать 3G на улицах Москвы 1
23.11.2009 «МегаФон» разместит 700 базовых станций 3G в Московском регионе до конца года 1

Публикаций - 49, упоминаний - 54

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
Акадо Телеком - Комкор 612 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Red Hat 668 2
RRC 67 2
Merlion - Мерлион 275 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Samsung Electronics 5730 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Facebook 3768 2
Microsoft Corporation 11168 2
Adobe Systems 816 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 77 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
RightConf - РайтКонф 2 1
Вертикаль - башенный оператор 43 1
Google LLC 7177 1
Парус 204 1
Columbus - Колумбус 125 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
PayPal 442 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
GitHub 412 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 3
Мострансавто 59 2
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 17 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
X5 Group 600 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Газпром ПАО 524 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Открытие Арена - стадион 17 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Правительство РФ 2208 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Парк Зарядье 14 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Президент США 105 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
3G - Стандарт мобильной связи 3753 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 288 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 85 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 491 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 2
Linux OS 4276 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Adobe InDesign 27 1
Adobe Illustrator 40 1
Adobe Lightroom 78 1
Яндекс.Телемост 36 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Speedtest by Ookla 32 1
Ростех МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 33 1
Adobe Creative Cloud 52 1
Adobe Photoshop 289 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple - App Store 2198 1
Apple macOS 934 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 311 2
Развожаев Михаил 1 1
Захаров Александр 5 1
Криевс Ритварс 15 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Абрамов Андрей 23 1
Медведев Владислав 10 1
Аракелян Арам 7 1
Абрамков Александр 29 1
Назаров Алексей 69 1
Носков Константин 202 1
Пирогова Светлана 1 1
Литовко Мария 1 1
Тимофеева Ольга 3 1
Базаров Владимир 1 1
Парикин Алексей 1 1
Кулагин Александр 2 1
Новоселов Евгений 16 1
Солодовников Денис 62 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 34
Россия - Российская федерация - РФ 57680 11
Россия - Красногорск 106 11
Россия - Химки 88 11
Россия - Мытищи 85 11
Россия - Одинцово 58 10
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Россия - Электросталь 36 7
Россия - Реутов 43 7
Россия - Долгопрудный 39 6
Россия - Московская область - Королёв 84 6
Россия - Железнодорожный 34 5
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 5
Украина 3398 4
Россия - ПФО - Самара 1304 3
Москва - Котельники 14 3
Россия - Коломна 48 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - Раменское 37 3
Россия - Кашира 9 3
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - Красноярск 853 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - Орехово-Зуево 29 2
Россия - Балашиха 68 2
Россия - Щёлково 33 2
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 51 2
Россия - Павловский Посад 5 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 184 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Новая Москва 45 1
Россия - Великий Новгород 166 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
The Verge - Издание 448 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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