Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Люберцы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 54
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 6
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
|Акадо Телеком - Комкор 612 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
|Red Hat 668 2
|RRC 67 2
|Merlion - Мерлион 275 2
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
|Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
|Samsung Electronics 5730 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
|Facebook 3768 2
|Microsoft Corporation 11168 2
|Adobe Systems 816 1
|МегаФон Москва - Соник Дуо 77 1
|Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
|RightConf - РайтКонф 2 1
|Вертикаль - башенный оператор 43 1
|Google LLC 7177 1
|Парус 204 1
|Columbus - Колумбус 125 1
|Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
|PayPal 442 1
|TrueConf - ТруКонф 252 1
|МегаФон Столичный филиал 68 1
|VideoMost - ВидеоМост 191 1
|Zoom Int - Zoom Video Communications 732 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|GitHub 412 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
|ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
|CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
|НКО - Некоммерческая организация 91 1
|Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
|ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
|The Verge - Издание 448 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru