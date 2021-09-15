Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Липецкая область
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 291, упоминаний - 475
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шевченко Евгений 55 10
|Орловский Виктор 229 7
|Козырев Алексей 270 6
|Белов Александр 69 6
|Валяева Елизавета 72 5
|Путин Владимир 1820 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Новиков Андрей 23 3
|Cычев Алексей 8 3
|Похлебаев Александр 7 3
|Попов Алексей 310 3
|Кузяев Андрей 59 3
|Артамонов Игорь 5 3
|Греф Герман 204 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Гурджиян Руслан 17 3
|Новиков Павел 67 3
|Перфилов Алексей 4 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Козлов Александр 54 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Мудрецов Александр 8 2
|Захаров Дмитрий 35 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Шляпин Евгений 16 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Адян Сергей 2 2
|Массух Илья 192 2
|Рыстенко Михаил 57 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Виноградов Александр 13 2
|Лысенков Сергей 2 2
|Говорухин Иван 7 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Зотов Николай 2 2
|Жаров Александр 165 2
|Примаков Евгений 6 2
|Ерофеев Александр 9 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
|NYT - The New York Times 505 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|РосПравосудие 10 1
|Известия Мордовии 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755414, в очереди разбора - 659104.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755414, в очереди разбора - 659104.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru