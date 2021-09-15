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Россия
Липецкая область


15.09.2021 МТС разогнала мобильный интернет в Новой Жизни и еще десяти микрорайонах Липецка 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 4
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
10.08.2021 В филиале МТС в Липецкой области назначен директор 2
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
16.03.2021 МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 5
28.01.2021 Государственные мобильные приложения кишат иностранными трекерами. Они воруют данные россиян 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 2
20.07.2020 Россия запускает оплату штрафов и госуслуг по QR-коду 2
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 4
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
19.06.2020 Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 2
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
30.03.2020 Татарстан подключился к школьной образовательной платформе Сбербанка 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
07.02.2020 «Барс груп» внедрила модуль управления организованным питанием школьников в Липецкой области 1
05.02.2020 «Ростелеком» открыл федеральный центр для операторов связи 1
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
28.11.2019 Финалисты «Цифрового прорыва» создали фермерский маркетплейс для жителей Липецкой области 3
10.09.2019 МТС и администрация Липецкой области объявили о партнерстве в области развития цифровой экономики региона 7
05.09.2019 «Яндекс» начал набор в «Яндекс.Лицей» 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
30.07.2019 МТС запустила сеть LTE для интернета вещей в Липецкой области 5
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 2
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
17.06.2019 «Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в «Аргос 2003» 1
28.05.2019 Половина запросов россиян на электронные госуслуги остается без ответа 1
15.04.2019 Беспилотники «Ростеха» для автоматического контроля состояния ЛЭП прошли испытания 1
09.04.2019 Украинские хакеры украли базу данных российской скорой помощи и выложили в Сеть 4
02.04.2019 «СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
22.03.2019 На сайт госзакупок в открытый доступ выложили данные россиян, защищенные врачебной тайной 2
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
31.01.2019 Honeywell открыла новый завод в России 1

Публикаций - 291, упоминаний - 475

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Samsung Electronics 5627 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 4
Microsoft Corporation 10997 4
VK - Mail.ru Group 2482 3
Ростелеком ЦентрТелеком 188 3
Ericsson 846 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 3
Google LLC 7124 3
Nokia Networks 54 3
Сбербанк Телеком 18 3
Yandex - Яндекс 4098 3
Бинго-Софт - Акцент 10 3
Ланит ГК 1154 2
АйТи 748 2
Rambler Group - Рамблер ГК 483 2
МегаФон Кавказский филиал 192 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 2
Honeywell 138 2
Синтерра - Synterra 562 2
Panasonic 1109 2
М2М телематика 165 2
IBM 3524 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Brocade Communications Systems 141 1
Золотая Корона 280 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 1
Actility 5 1
Зеленая точка - Интелситигрупп 5 1
Data Matrix 52 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
УЭК - Универсальная электронная карта 512 7
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
Телефон.Ру 59 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Адамас - Ювелирный завод 56 2
Полипластик 11 2
Траско - Trasko 27 2
Кораблик 33 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 2
Black Star 4 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 10 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 2
Меркури - Mercury 28 2
Mascotte 20 2
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Столичные аптеки 11 2
Wildberries 128 2
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Аргос 2003 2 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Visa International 1343 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
Строй Инвест Проект 2 1
Achemar Holdings 1 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 1
Мострансавто 59 1
ЕС-лизинг 13 1
ППК Черноземье - Пригородная пассажирская компания Черноземье 2 1
Почта России ПАО 1570 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
Президент Российской Федерации 1439 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Администрация Псковской области 22 4
Правительство РФ 2198 4
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Администрация Смоленской области 19 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Правительство и губернатор Челябинской области 2 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
Правительство Нижегородской области 28 2
Администрация Томской области 11 2
Правительство Москвы 649 2
Администрация Липецкой области 12 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
Администрация Президента РФ 267 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 1
Правительство Воронежской области 12 1
Моглино ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 1 1
Ульяновск ПОЭЗ - Ульяновск Портовая особая экономическая зона - Инвестиционная компания 1 1
Байкальская гавань ОЭЗ ТРТ - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 1 1
Бирюзовая Катунь ОЭЗ ТРТ - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 1 1
Липецк ОЭЗ ППТ - Особая Экономическая Зона 2 1
МФЦ Мои документы Республики Крым 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 250 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 30
3G - Стандарт мобильной связи 3699 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 12
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
Безопасный город 347 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ЭОС Дело СЭД 619 8
Google Android 10750 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Apple iOS 5741 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 3
Apple - App Store 2198 3
Microsoft Windows 10 6602 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Microsoft Exchange 677 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
Microsoft Office 365 769 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
Microsoft Windows Server 2003 143 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 1
МСП Бизнес-навигатор 2 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
PTV Vissim 14 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
Microsoft Lync 272 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Яндекс.Лицей 17 1
МТС NB-IoT 5 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 6 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Тройка - транспортная карта 34 1
ИС Социум 1 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
РСА Помощник ОСАГО 6 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Шевченко Евгений 55 10
Орловский Виктор 229 7
Козырев Алексей 270 6
Белов Александр 69 6
Валяева Елизавета 72 5
Путин Владимир 1820 4
Никифоров Николай 1126 4
Новиков Андрей 23 3
Cычев Алексей 8 3
Похлебаев Александр 7 3
Попов Алексей 310 3
Кузяев Андрей 59 3
Артамонов Игорь 5 3
Греф Герман 204 3
Четвернин Алексей 651 3
Гурджиян Руслан 17 3
Новиков Павел 67 3
Перфилов Алексей 4 2
Ковалев Сергей 18 2
Дубовсков Андрей 82 2
Козлов Александр 54 2
Ясаков Михаил 7 2
Мудрецов Александр 8 2
Захаров Дмитрий 35 2
Мелингер Станислав 12 2
Шляпин Евгений 16 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Адян Сергей 2 2
Массух Илья 192 2
Рыстенко Михаил 57 2
Духовницкий Олег 91 2
Хрычев Михаил 4 2
Виноградов Александр 13 2
Лысенков Сергей 2 2
Говорухин Иван 7 2
Гордеев Алексей 10 2
Зотов Николай 2 2
Жаров Александр 165 2
Примаков Евгений 6 2
Ерофеев Александр 9 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 163
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 101
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 59
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 49
Россия - Курская область 338 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 31
Россия - Кемеровская область 461 31
Россия - Ростовская область 859 28
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 28
Россия - Иркутская область 536 28
Россия - Республика Мордовия 386 23
Россия - Волгоградская область 395 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 21
Россия - Калининградская область 531 20
Россия - Республика Адыгея 241 19
Россия - Кировск - Кировская область 301 18
Россия - Воронежская область 394 18
Россия - Нижегородская область 736 17
Россия - Белгородская область 363 17
Россия - Тульская область 752 16
Россия - Тамбовская область 321 15
Россия - Костромская область 228 14
Россия - Астраханская область 369 13
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 13
Россия - Томская область 413 12
Россия - Калужская область 568 12
Россия - Приморский край - Приморье 604 11
Россия - Рязанская область 313 11
Россия - Свердловская область 804 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 10
Россия - Липецк 256 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 9
Россия - Республика Бурятия 284 9
Россия - Смоленская область 226 9
Россия - Республика Алтай 681 9
Россия - Владимирская область 366 9
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 9
Россия - Челябинская область 658 8
Россия - Омская область 382 8
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 8
Информационное общество - Государственная программа 282 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Федеральное законодательство 254 2
Региональное законодательство 45 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
Коррупция 22 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 14 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Конституция Российской Федерации 28 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Космодром Байконур 97 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
NYT - The New York Times 505 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
РосПравосудие 10 1
Известия Мордовии 2 1
CNews Analytics 1988 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
Research and Markets 17 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
VDC Research 6 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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